Усадьба Белкино: 15 лет возрождения!

Пятнадцать лет назад группа успешных предпринимателей Обнинска решила превратить заброшенный на тот момент Белкинский парк в жемчужину города. Так был организован фонд «Усадьба Белкино», где с единой целью - восстановить уникальный архитектурно-парковый ансамбль XVIII века и создать на его основе благоустроенную зону отдыха - объединились обнинские бизнесмены.

Печальное «наследство» в виде заброшенной усадьбы, заросших прудов, стихийных свалок и зарослей бурьяна кого угодно могло бы заставить отказаться от такой благородной идеи. Но желание вернуть Обнинску его историческую красоту, помноженное на уверенность в правильности решений, буквально за несколько лет преобразило усадьбу Белкино до неузнаваемости.

Был восстановлен каскад прудов, где сегодня можно встретить жителей Обнинска, катающихся на лодках и катамаранах, преобразилось и здание флигеля, в котором устроен концертный зал. А старинный парк с его архитектурным ансамблем словно магнит притягивает сюда местных жителей и гостей города. Спроси у любого обнинца, куда поехать на прогулку, все как один ответят: в Белкинский парк!

Благодаря учредителям и участникам Фонда по-прежнему продолжается интенсивное развитие усадьбы как культурного центра. Причем все финансовые вложения - только за счет самих предпринимателей и благотворителей. Кстати, все они - жители Обнинска, которые искренне любят свой город и заботятся о его будущем, видя в первом наукограде именно то место, где каждый житель, взрослый или ребенок, должен чувствовать себя спокойно и комфортно.

Учредители и участники Фонда - двенадцать человек, чьи интересы в вопросе необходимости возрождения культурных ценностей Обнинска совпали как один, сегодня сами расскажут читателям журнала «Обнинск LIFE» об успехах, планах и перспективах дальнейшего развитияусадьбы Белкино.

Впечатлениями от прогулок в Белкинском парке поделились и сами обнинцы. И та вдохновленность, с которой они говорили о месте отдыха, лишний раз подтверждает то, что пятнадцать лет назад было принято крайне важное и правильное решение.

Учредители и члены Фонда «Усадьба Белкино»

Андрей ДРОЗДОВ Виктор ДРОЗДОВ Олег ЕСИНСКИЙ Юрий МИХЕЕВ Андрей ШУХАРДИН Валерий ЛЕВЧЕНКО Николай ЕЛИСЕЕВ Илья МИХИН Вячеслав НАРУКОВ Артем ЕЛИСЕЕВ Александр ЛЕВЧЕНКО Владимир ХОРИКОВ

Председатель Попечительского совета Михаил НАРУСОВ

Фонд благодарит за активное участие в возрождении усадьбы:

Михаила СОШНИКОВА Игоря ШАПОВАЛОВА Андрея СИЛКИНА Олега КОМИССАРА Валентина РОДИОНОВА Анатолия КАЛИНИНА Сергея ШАЛЯЕВА Сергея КЛИМЕНКО

ВладиславШапша

Глава Администрации города Обнинска:

- 15-летие Фонда «Усадьба Белкино» можно назвать заметным событием в истории такого молодого города, как Обнинск. Благодаря его активной деятельности воссоздано одно из тех исторических мест, которым гордятся и очень дорожат все жители города. В последние годы усадьба стала значимым культурным центром Обнинска. Концерты и праздники, проходящие здесь, являются неотъемлемой частью жизни города. В парке проводятся крупные фестивали регионального и городского масштаба, немало благотворительных мероприятий. Следует подчеркнуть, что сама работа по благоустройству и содержанию усадьбы ведется Фондом на средства его участников. Сейчас идет смена поколений в руководстве Фонда, и особо хочется отметить, что эстафету принимают образованные, надежные и ответственные люди.

Андрей Дроздов

Президент Фонда «Усадьба Белкино»,

генеральный директор ООО «ДНК»:

- На мой взгляд, основное достижение Фонда состоит в том, что мы не позволили эти земли застроить, сохранили усадьбу для горожан. Теперь мы собираемся восстановить ядро усадьбы - главный дом с флигелями, для размещения историко-культурного центра с музейными экспозициями. Сейчас разрабатывается проект восстановления ансамбля из главного дома и двух утраченных флигелей. Кроме того, в этом году к разработке концепции развития паркового комплекса усадьбы Белкино был привлечен опытный итальянский архитектор Сандро Ди Ганджи, консультант по качеству городской среды. Я надеюсь, что в скором времени мы полностью восстановим исторический архитектурно-парковый ансамбль с современной инфраструктурой.

Владимир Викулин

Глава городского самоуправления

города Обнинска:

- По моему мнению, учредители Фонда «Усадьба Белкино» - это порядочные, интеллигентные люди, заслуживающие большого уважения. Они восстановили парк и пруды, облагородили всю территорию. Я вспоминаю, когда в начале вставал вопрос о том, что они собираются взять усадьбу в аренду, были разговоры - не закроют ли парк, не сделают ли вход платным. Прошло полтора десятка лет, и ничего подобного не произошло, напротив, результаты говорят сами за себя. Радует, что Фонд не останавливается в своей работе, постоянно совершенствует инфраструктуру парка как зоны отдыха. Вполне очевидно, что для жизнедеятельности города эта усадьба представляет огромное значение. И думаю, что когда Белкино перейдет в структуру города Обнинска, Фонду будет более эффективно оказана помощь от городских властей.

Виктор Дроздов

Председатель совета директоров ООО «Русский дом»:

- Усадьба была восстановлена, как и сейчас содержится, на благотворительные средства. Эти средства поступают от самих членов Фонда - тех небезразличных людей, которые хотят что-то полезное сделать, поучаствовать в этом проекте. Мы хотели возродить усадьбу, обустроить территорию парка, потому что здесь были свалка и заросший пустырь, и, естественно, это было небезопасно. А теперь это ухоженное место, которое притягивает людей. Хочу сказать, что в любом месте нашего города, как и в любой точке Земли, всегда есть скрытая синергетика. И если там начинается какая-либо деятельность, то эта синергетика ее поднимает. Если все обустроить и украсить, дать импульс, тогда это будет хорошее место для отдыха, для прогулок и общения, обсуждения интересных проектов.

Олег Есинский

Генеральный директор ООО «Компаньон»:

- Могу сказать, что учредители Фонда взялись за этот нелегкий труд по своей инициативе, с желанием спасти погибающую на глазах усадьбу. Помню, как в то лето, пятнадцать лет назад, ко мне пришел Владимир Сарычев и предложил: «Давай пройдемся по парку, посмотрим, какие здесь могут быть затраты». А парк был в ужасном состоянии: запущенный, весь в окопах и траншеях, всюду завалы мусора, на месте пруда - свалка машин. Мы все осмотрели, и он сказал: «Я предлагаю нам собраться вместе, вычистим пруды и сделаем какую-то основу для содержания парка». Идея нашла поддержку среди ведущих бизнесменов Обнинска. В первый год учредители очень часто собирались, обсуждали новые идеи, что еще нужно сделать в усадьбе, проводили субботники. Начали с восстановления системы прудов, потом занялись благоустройством парка.

Илья Михин

Генеральный директор ООО «Обнинскоргсинтез»:

- Значение усадьбы Белкино для города Обнинска, вклад в культурную жизнь нашего города действительно сложно переоценить. Это заметно хотя бы по интенсивности проходящих на территории усадьбы культурных мероприятий. Очевидно, что исторические места, культурные достопримечательности пробуждают интерес к нашей истории, особенно у детей и молодежи. Таких чистых и благоустроенных уголков, как в парке усадьбы Белкино, у нас в городе, прямо скажем, еще поискать. А когда вокруг чистота и красота, то рука не поднимается все это губить. Так люди и приучаются не сорить, не оставлять за собой мусор. Значит, красота старинного парка в самом деле оказывает воспитательное воздействие на людей.

Валерий Левченко

Директор ЭНИМЦ «Моделирующие системы»:

- По моему мнению, культурные проекты живут благодаря ярким личностям, которые их организуют. Музыкальная гостиная - это одна из жемчужин Фонда, где счастливо соединились подходящий зал, талантливый организатор, ярчайшие исполнители и благодарные слушатели. Этот проект держится на Елене Лавровой. Во-первых, это настоящий профессионал. Во-вторых, она страстный любитель и популяризатор классической музыки. У нее есть горячее желание все это организовать, показать, донести до слушателей. За шесть сезонов уже сложился круг зрителей, которые постоянно ходят на концерты. Конечно, все время приходят новые люди, мир слухами полнится. Ведь здесь выступают артисты с мировыми именами, российские и зарубежные. И оказалось, что в камерном зале флигеля старинной усадьбы удивительная акустика.

Александр Левченко

Начальник лаборатории ЭНИМЦ «Моделирующие системы»:

- Если говорить о возможных направлениях развития культурной жизни, то хотелось бы, чтобы в усадьбе, на фоне ее пейзажей, разыгрывались театральные представления. Как в усадебных парках Москвы, где нередко устраивают выступления актеров из театров и студий драматического искусства. Я не раз видел такое, к примеру, в Филевском парке и в усадьбе Коломенское: по аллеям прогуливаются актеры, разыгрывают представления. А ведь у нас в Обнинске тоже есть студенческие, молодежные и детские театральные студии. Мне кажется, это так интересно, когда в старинной усадьбе разыгрывается театрализованное действо в стиле прошлых веков. И это вполне в традициях дворянских усадеб, где часто устраивались домашние спектакли, балы и маскарады.

Юрий Михеев

Руководитель группы компаний «Промстар»:

- Когда Фонд восстановил здание одноэтажного флигеля с концертным залом, у нас возникла идея Музыкальной гостиной. Специально для нее, ради артистов мирового уровня, мы приобрели великолепный рояль японской компании «Ямаха». Я даже не ожидал, что проект окажется столь удачным: на сегодняшний день он уже благополучно просуществовал шесть сезонов и продолжает действовать. Поэтому честь и хвала Елене Лавровой, которая ведет Музыкальную гостиную и создает в ней уникальную творческую атмосферу. В этом деле ведь важно все, каждая деталь: начиная с приглашения артистов и заканчивая стульями, на которых сидят зрители. Благодаря Игорю Шаповалову из компании «Остов» у нас появились театральные стулья.

Николай Елисеев

Директор ООО «Центр реабилитации»?

- Память о прошлом - вот что для нас важно. Потому что без культурного наследия, без истории мы ничто. Нужно помнить о своих корнях, чаще об этом говорить - чтобы люди менялись в лучшую сторону. И нельзя было допустить, чтобы наш город эту память потерял. Мы это очень хорошо понимаем, и понимали пятнадцать лет назад, когда начинали возрождение архитектурно-паркового ансамбля. Мы это делаем не для самопиара, а для жителей нашего города. Для людей, которые сейчас в Обнинске живут, и для тех, кто будет жить после нас. И город скажет нам спасибо. Главное - добро людям нести. С собой ведь ничего материального не унесешь. Надо оставлять после себя добрый след. Это мой жизненный принцип.

Артем Елисеев

Заместитель главного врача ООО «Центр реабилитации»:

- В усадьбе приятно даже просто прогуляться по дорожкам парка. И люди гуляют, приходят с детьми, кто-то занимается скандинавской ходьбой. Конечно, это положительно влияет на здоровье. Ведь известно, что даже обычная пешая ходьба очень полезна. Я, например, за неделю стараюсь проходить пешком не менее двух десятков километров. Скандинавская ходьба - тоже хорошее занятие, не зря она сейчас все больше набирает популярность. В усадебном парке для этого сделаны и удобные дорожки, и освещение. И мне приятно участвовать в том, что может принести пользу и здоровье каждому жителю нашего города. Здоровый образ жизни формирует основу для гармонии - гармонии в обществе, в семье, в себе.

Андрей Шухардин

Генеральный директор ООО «Андромета»

- Я думаю, что объединение вокруг общего дела - это отличный способ коммуникации людей между собой, площадка для общения. Вначале мы думали, что дадим только старт этому проекту, а потом он будет набирать обороты и сам себя «содержать». Но так не получилось, поэтому мы продолжаем его поддерживать по мере сил. Сейчас уже приходят в Фонд более молодые участники на смену тем, кто начинал в нем работать. Надо, чтобы приходили молодые, со своими новыми идеями. И если восстановление усадьбы будет таким образом продолжаться в будущем, то я буду считать, что все нам удалось. Смена поколений означает, что наше дело будет жить. И молодые люди, которые к нему приступили, - они в самом боевом возрасте, когда хочется себя проявить, достигнуть каких-то весомых результатов.

Михаил Нарусов

Председатель Попечительского совета Фонда,

депутат обнинского Городского Собрания:

- Культурные традиции, заложенные много лет назад графом Воронцовым и другими владельцами усадьбы, сейчас продолжаются Фондом «Усадьба Белкино». Это стало возможным благодаря патриотизму тех людей, бизнесменов и меценатов, которые объединились и вложили свои собственные деньги в возрождение усадьбы. Здесь нет и не было ни копейки бюджетных денег, все работы проводятся только за счет вложений членов Фонда. Я думаю, это заслуживает благодарности. В результате для города сохранен прекрасный историко-архитектурный памятник, который сегодня уже стал своеобразным культурно-просветительным центром. И когда я проводил избирательную кампанию и встречался с нашими горожанами, то об усадьбе Белкино от них были только самые положительные отзывы и эмоции.

Вячеслав Наруков

Председатель Обнинской торгово­промышленной палаты,

вице­президент Фонда:

- Могу с уверенностью сказать, что предпринимательское сообщество Обнинска - одно из самых активных в нашей стране. Безусловно, дух объединения на почве предпринимательства в наших людях заложен. И достаточно естественным проявлением этого духа явился такой проект, как Фонд «Усадьба Белкино». Я думаю, когда предприниматель пропитывается духом какой-либо культурной достопримечательности, духом этого места, то ему становится интересно, и возникает свое личное отношение к этому памятнику истории. Он узнает о людях, которые жили в этом месте, о легендарных личностях, составлявших гордость своего времени. И тогда ему не хочется эту историю потерять, утратить это уникальное историческое наследие. Тогда предприниматель готов вкладывать свое время и свои денежные ресурсы в этот проект.

Владимир Хориков

Предприниматель:

- Дело в том, что сохранить можно только те деньги, которые ты истратил. Потому что все остальное можно легко потерять. Я всегда считал, что нужно помогать людям, которые что-то делают, а не сидят на месте. Тем более, если это делается для общей пользы, как восстановление парка и очистка прудов. И разве неудивительно, что в конце XVIII века был создан вручную, без каких-либо механизмов и экскаваторов, такой грандиозный парк с каскадом прудов... Но сейчас, когда пруды почистили и восстановили, очень жаль, что они вновь загрязняются. Я считаю, что всем жителям коттеджей в Белкине нужно поставить у себя очистные сооружения: ведь сейчас там всю грязь сливают в ручьи, откуда все это стекает в пруды. Давайте будем бережнее относиться к нашему общему достоянию.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБНИНЦЕВ

Татьяна ГЕНЕРАЛОВА, Олеся ХОХЛОВА,

Александра СИДОРОВА (молодые мамы): - Ой, вы знаете, нам здесь очень нравится! - рассказывает Татьяна Генералова (крайняя слева). - Еще лет десять назад в этом парке вообще было нечего делать. А теперь я тут с ребенком и вместе с другими молодыми мамами гуляем каждый день. Дорожки все плиткой выложены - это очень важно для прогулок с коляской, газоны все ухоженные, мусора вообще нигде нет. Мы, кстати, с девчонками все время носим с собой плед, и в хорошую солнечную погоду обязательно располагаемся на нем где-нибудь под деревом вместе с детишками и отдыхаем. Это очень здорово, что в нашем городе есть такой парк! Александра ФИЛИМОНОВА, пенсионерка

(с подругой Лидией КОНОВОЙ): - Я родилась в деревне Белкино и прожила здесь всю жизнь, но за это время никогда не видела такой красоты! Не знаю, кто так облагородил парк, но выражаю этим людям огромную благодарность! Нам, пенсионерам, особенно комфортно: тихо, спокойно, никакой суеты. Мы вот с подругой здесь почти каждый день гуляем. И на концерты приходим, которые на открытой веранде проходят. Князева Надежда, Фотограф Усадьба Белкино - достопримечательность Обнинска, на уровне парков в больших городах. Но у нас, как фотографов, особый взгляд на нее. Одно популярное место часто оказывается заезженным до дыр, но не в случае с Белкинским парком! Здесь много аллеек, деревьев, и на выходе мы получаем совершенно разный свет в каждой его точке. И наша задача - играть с этим светом, ловить его, что мы успешно и делаем в последнее время. Дополнительный плюс - отличная прогулка на свежем воздухе и прекрасные виды! Дмитрий МАРТИРОСОВ, 11 лет, москвич: - Мы сегодня с родителями впервые посетили Белкинский парк, и нам очень здесь понравилось! Сами мы живем в Москве - там, конечно, очень много мест для прогулок, но для такого небольшого города как Обнинск - этот парк просто уникален. Здесь как-то очень уютно, спокойно. Мне особенно понравилась старинная усадьба, она делает этот парк каким-то магическим! Это теперь мое любимое место в Обнинске. Евгения МУРАВЬЕВА, преподаватель немецкого языка: - Я часто бываю в этом парке. За последние несколько лет он существенно преобразился. Очень приятно гулять здесь. А теперь тут еще и кофейня появилась, где варят очень вкусный кофе. А так как я очень люблю этот напиток, приходить в Белкинский парк стала еще чаще. Елена ЦВЕТКОВА, гостья из Лондона: - Я вообще живу в Лондоне, в Обнинск приехала в отпуск. И если честно, была очень удивлена тому, насколько преобразилось это место отдыха. Мне здесь все очень нравится. Особенно удачно вписывается «Вейк парк» - мне кажется, это отличное место отдыха для активной молодежи и семей с детьми. Лия ТИХОНОВА, 10 лет: - Мне нравится, что парк очень большой и чистый. Я здесь гуляю с мамой каждый день. Люблю кататься на лодках. А теперь я еще научилась кататься на вейк-борде: очень весело, море эмоций! Советую всем ребятам попробовать этот необычный вид спорта. Елена ТИХОНОВА, визажист: - На самом деле этот парк не может не нравиться! Здесь можно просто прогуливаться по вечерам. Мамочек с колясками очень много, потому что тут спокойно, и воздух хороший. Семейным парам есть где посидеть, кофе попить. Я здесь каждый день, например. Большое спасибо тем людям, которые взялись за восстановление Белкинского парка! Тем более они его не просто восстановили, а вдохнули в него новую жизнь! Людмила ВАЛЕНТИНОВА, домохозяйка: - Я очень часто здесь гуляю - когда одна, когда с подругой, но каждый раз делаю это с большим удовольствием! Здесь красиво, тихо. Знаете, ощущение умиротворения получаю, а это так порой необходимо. А пруды какие великолепные. Мы, кстати, и на лодках часто катаемся, осматриваем пейзажи, разговариваем о жизни. В общем, я здесь частый гость!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

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СЧАСТЛИВЫЙ КАМЕНЬ

Счастливый камень, стоявший в усадьбе с древних времен, стал символом влюбленных.

По легенде, поцелуй на камне сулит паре долгую и счастливую жизнь.

ДОРОЖКИ

5 км мощеных дорожек охватывают территорию усадьбы. Не это ли лучшее место для прогулки?

БОЛЕЕ 500 ДЕРЕВЬЕВ!

Именно столько было посажено при восстановлении парка

МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ежегодно в усадьбе проводится более 40 культурных мероприятий - концертов и фестивалей, которые посещают тысячи жителей и гостей Обнинска.

ФЛИГЕЛЬ

Восстановленный флигель стал уникальным камерным концертным залом. В Музыкальной гостиной выступают звезды отечественной и мировой сцены, от солистов Большого театра до виртуозов американского джаза.

БЕСЕДКА-РОТОНДА

По праву считается одним из символов города Обнинска, изображена на многих открытках и магнитах.

3 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКИ

Пока родители наслаждаются прогулкой по парку и красивейшими видами, ребятишки могут порезвиться в игровых зонах.

ВЕЙК-ПАРК

Идеальное место для молодежного и семейного отдыха со спортивным экстримом.





ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Развитие усадебного комплекса и его благоустройство продолжаются по сей день. Учредители и участники Фонда не собираются останавливаться на достигнутом.

В перспективе - полное восстановление паркового ансамбля, в его изначальном историческом облике.

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ:

Строительство новой площадки для проведения масштабных концертов и фестивалей на поляне Покат.

Усадьба Белкино должна стать важным звеном в туристической инфраструктуре Калужской области.

Реконструкция и восстановление главного дома с двумя парами флигелей,где разместится историко-культурный центр с концертным залом и музеями.

Развитие современной инфраструктуры и парковой зоны как комфортной городской среды. Интересный вариант дизайн-концепции развития паркового комплекса представил архитектор из Италии Сандро Ди Ганджи - руководитель LAAP Architects, консультант по качеству городской среды. Ключевая идея - сооружение большого пешеходного моста через пруд, соединяющего усадьбу с городом, который может стать новым архитектурным символом местности.

В материале использованы фото из архива Фонда «Усадьбы Белкино»

Благодарим Ламповую студию фотографии lampsoul.ru

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