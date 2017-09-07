Сергей Соколов: «В Экодолье живут думающие, ищущие и активные люди!»

В последнее время обнинский микрорайон «Экодолье» стал у жителей предметом горячих споров и дискуссий в соцсетях. Это покажется странным, но главная тема народного протеста - где же построить спортплощадку. По генплану - возле дороги или в лесопарковой зоне, как недавно предложил застройщик?

На этой волне люди организовались в инициативную группу, каждую неделю проводят собрания, намереваются единым «фронтом» выступить на публичных слушаниях в мэрии.

Жители любого другого района Обнинска, где не то что спортивных - детских площадок приличных не сыщешь, с завистью говорят: «Ребята, а не с жиру ли вы беситесь? Вам хотя бы строят эти площадки! А на том, что стоит в наших дворах, детей страшно выпускать играть!»

- Мы покупали дома и таунхаусы, ориентируясь на проект застройщика, - гордо парируют активисты «Экодолья». - Вот пусть и выполняет его! Хотим спортплощадку именно там, где она планировалась!

Казалось бы - ну какая людям разница? Что плохого, если спортом они будут заниматься не у трассы, а в окружении деревьев?

Наверное, решающее значение здесь сыграло то, что застройщик, предлагая перенести спортплощадку в парковую зону, инициировал строительство на прежнем месте у дороги коммерческого объекта, объявив о том, что под него нашелся инвестор. Вот и сложился у активных жителей некий пазл - коммерческая недвижимость, потенциальная прибыль. Как тут не пошуметь?

Аргументы руководителя фирмы-застройщика Сергея СОКОЛОВА, что на эти деньги будет много чего сделано для самих же жильцов в части развития инфраструктуры, тонут в непонимании.

В общем, конфликт давно вышел как минимум на уровень города. Обе стороны собирают подписи в свою поддержку уже далеко за пределами микрорайона.

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА



Желая подготовить объективный материал на одну из главных тем этого лета, мы предложили инициаторам протеста выйти в конструктивную дискуссию - и изложить письменно все свои аргументы - почему же они не хотят идти на компромисс. Активисты принесли в редакцию свои вопросы к застройщику, которые мы ему и задали.

«НОВОЕ МЕСТО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТИВНО ЛУЧШЕ!»

Почему застройщик решил увеличить площадь под коммерческие застройки за счет участка для размещения спортивной площадки, а не за счет уменьшения своих земель под малоэтажное строительство?

Жительница «Экодолья» Елена

- Уменьшать земли под малоэтажное строительство невозможно, потому что у нас уже везде построены фундаменты под таунхаусы. И потом - у каждого проекта есть бюджет. И он не может работать в минус.

Все объекты инфраструктуры, которые мы возводим, строятся на деньги, полученные с прибыли от реализации нашего жилья. Соответственно, если мы уберем хоть один квадратный метр, нам автоматически не хватит средств на какие-то другие нужды. На те же дороги, скверы и так далее. Бюджет сформирован, и мы не имеем права от него отступать. Поэтому об уменьшении площади застройки и речи не может идти.

Что касается спортивной площадки. У нас есть инвестор, который совместно с застройщиком готов профинансировать ее строительство. Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, нам это очень кстати. И мы сделаем ту площадку, которую и планировали.

Но мы действительно считаем, что то место, куда мы ее предлагаем переместить, объективно лучше, чем то, которое было запланировано изначально. Рядом со старым местом расширяется дорога в четыре полосы.

Кроме того, там же открывается второй въезд, где будут постоянно ездить машины, и площадка окажется с трех сторон окружена дорогами с интенсивным автомобильным движением. А в новом месте будет спокойная обстановка для занятий спортом. Что плохого, если у нас есть возможность перенести ее в тихое место?

В ЧЕМ ФИНАНСОВАЯ ВЫГОДА ЖИТЕЛЕЙ ПРИ ПЕРЕНОСЕ ОБЪЕКТА?

Перенося спортивную площадку, застройщик получает прибыль от строительства на данном участке коммерческой недвижимости или использования этой недвижимости. Стоимость самого участка в 33 сотки - от 6 до 10 миллионов рублей - тоже выгода для застройщика.

Так как весомой долей ранее запланированного парка станет спортплощадка, и площадь парка значительно уменьшится, застройщик опять получает выгоду, не неся затраты на озеленение и благоустройство части территории.

В будущем управляющая компания застройщика опять получает выгоду, так как сокращено количество площадей, за которыми нужно ухаживать. Скажите, а какая финансовая выгода у жителей поселка, кроме убытка от падения стоимости недвижимости из-за уменьшения зон отдыха?

Житель «Экодолья» Вячеслав

- Не так просто оказаться на месте девелопера, который реализует подобные проекты. Какие только приемы мы не используем для того, чтобы проект жил, для того, чтобы жилье продавалось на фоне кризиса. И нас никто не может упрекнуть в том, что мы свои обязательства не выполняем. И я не то чтобы спорю, я утверждаю, что стоимость жилья не только не упадет, но и вырастет, если рядом с ним появится коммерческий объект. Потому что город - это среда, которая предполагает наличие многих мелких различных объектов инфраструктуры - и спортивных, и коммерческих, и прочих.

Конечно, мы это делаем, считая деньги. Странная такая особенность у россиян - относиться к деньгам, искоса поглядывая. Если бы проект не генерировал деньги, его бы не было. И никто бы не смог здесь приобрести жилье и хорошо жить.

Конечно, есть коммерческий интерес компании для того, чтобы реализовать свои обязательства. Мы всегда ищем инвесторов, и найти их для нас - счастье. Выездная группа полностью построена за счет инвесторов. И не очень правильно, не зная сути вопроса, влезать в коммерческие вопросы застройщика. Потому что они очень сложные, многогранные, и на это работают не один десяток человек - финансисты, юристы и прочие.

А я бы задал Вячеславу вопрос: «У вас есть ребенок, у меня есть ребенок, и мы с вами решили двумя такими командами поиграть в футбол. Так где это лучше сделать: в месте, окруженном тремя дорогами с интенсивным движением, или в спокойной парковой зоне?

И разговоры о том, что, якобы, застройщик сэкономит, если перенесет площадку в парк, необоснованны. Нам в парке еще дополнительное освещение надо будет ставить, дорожки там обустраивать. И размер спортплощадки относительно размера парка - невелик.

ВСЕ БУДЕТ ПО ЗАКОНУ!

Застройщик изначально решил не спрашивать мнение жителей о планируемых изменениях в рекреационных зонах поселка. Далее так и не представили проекты или хотя бы эскизы коммерческого здания, парка и спортплощадки.

Получив справедливую волну возмущения, собираетесь ли вы теперь провести официальное собрание с жителями поселка до слушаний и представить документы, проекты и эскизы?

Житель «Экодолья» Дмитрий

- Мы не принимали решения не ставить в известность жителей. Для этого существуют процедуры, которые в нашей стране законодательно проработаны. И они как раз направлены на то, чтобы до прохождения публичных слушаний известить людей о предложении, которое застройщик подает в муниципалитет.

Информация официально печатается в прессе, и у людей есть как минимум один месяц для того, чтобы ознакомиться с этими предложениями. Я подчеркиваю слово «предложения». Собственно говоря, мы их озвучили, и после этого начались бурные дискуссии. Когда к нам возникло много вопросов, я согласился встретиться с жителями и дать разъяснения.

Но, к сожалению, встреча была неконструктивной. Пришла толпа людей. Все шумели, перебивали друг друга. Так, конечно, тяжело разговаривать. И сейчас мы пытаемся донести до наших жителей суть своих предложений, которые считаем правильными. Но мы не имеем возможности принимать самостоятельные решения. Это будет решаться в установленном законом порядке.

Инвестор не будет делать никаких проектов, пока у него не будет гарантии, что это будет реализовано. Надо понимать, что на все тратятся деньги.

Опять же, и представители архитектуры города выступали, давали разъяснения по технико-экономическим параметрам, которые на этом участке возможно реализовать. Ходили слухи, что там большой торговый центр будет. Но это невозможно построить, учитывая нормативы. Ко мне с 2012 года обращались много инвесторов, желающих построить в том месте мойку для машин. Это тоже нереально!

ОТПЕЧАТОК КРИЗИСА



Первая и вторая очереди уже сданы в эксплуатацию. Изначально обещали сдать и спортивную площадку практически одновременно. Почему площадка до сих пор не построена?

У застройщика особые отношения с администрацией? Как получается, что другие сдают дома только с готовыми спортивными площадками, а «Экодолье» уже почти пять лет заселяет людей, только обещая и не возводя необходимую спортивную инфраструктуру для подростков и взрослых?

Житель «Экодолья» Евгений

- Уважаемый Евгений! У каждого застройщика есть отношения с Администрацией, это очевидно. Город строится и преображается совместными усилиями всех сторон.

Что касается вашего вопроса, то по графику мы должны были построить площадку в 2016 году. Но это был тяжелейший год для компании. Мы просто балансировали на грани выживания в связи с общими кризисными тенденциями. Тем не менее, нам удалось преодолеть трудности. Однако построить площадку в 2016 году, увы, не получилось. В этом году мы поправили свои дела и осенью начнем ее строить. Вне зависимости от результатов публичных слушаний, мы ее возведем. В том или ином месте.

ЖИТЕЛИ «ЭКОДОЛЬЯ» - ТОЖЕ ОБНИНЦЫ!

- Почему застройщик ссылается на просьбы жителей о дополнительной постройке магазина, а подписи в поддержку постройки ваши люди собирают по всему городу, у горожан, очевидно не знающих всех нюансов происходящего в поселке?

Житель «Экодолья» Дмитрий

- Как известно, есть сторонники переноса площадки, есть и противники этого. И противники тоже собирают в городе подписи, равно так же, как и сторонники. Микрорайон «Экодолье» - это тоже Обнинск, и каждый житель города имеет право высказаться по этому вопросу. Не вижу здесь ничего страшного.

«ОПУСКАТЬСЯ ДО ОСКОРБЛЕНИЙ НЕДОПУСТИМО!»



- Почему удаляются вопросы от жителей в официальной группе «Экодолье Обнинск» в «ВКонтакте»? Удаленные вопросы не содержали какой-либо оскорбительной или порочащей сотрудников «Экодолья» информации. Скриншоты удаленных вопросов и комментариев имеются.

Также удаляют из группы тех, кто пишет неугодные застройщику вопросы и агитирует жителей углубиться в тему и высказывать свое мнение. На сегодняшний день удалено шесть активистов из жильцов поселка. В том числе и мы. Можно ли восстановить удаленных?

Жители «Экодолья» Павел и Наталья

- Можно. Мы неоднократно писали, что наша страничка в соцсети «ВКонтакте» является нашим ресурсом, и мы вправе регулировать правила поведения там. Она была создана для того, чтобы мы могли информировать жителей и дискутировать с ними в нормальном деловом режиме. По техническим и прочим вопросам. А Павел и Наталья, которые задали этот вопрос, постоянно срывались на оскорбления, переходили на личности.

От них исходили абсолютно неприемлемые выражения, и мы предупредили о том, что будем вести дискуссию только в нормальном конструктивном режиме. Человек задает вопрос, и мы на него отвечаем.

«ПЕКАРЬ СОКОЛОВ» - НЕ САМОЕ ОБИДНОЕ ПРОЗВИЩЕ



На первой информационной встрече 20 июля текущего года застройщик обещал одноэтажную мини-пекарню. Позднее, журналистам газеты «ВЫ и МЫ» Сергей Михайлович Соколов 30 июля в статье «Застройщик "Экодолья" пытается достучаться до протестующих жителей» официально заявляет: «Возведут объект общественного питания на 300 квадратных метров», а в предоставленных по моим запросам в управление архитектуры документах речь идет о 2-этажном здании в 400 квадратных метров.

Застройщик намеренно вводит в заблуждение всех горожан Обнинска, а также администрацию? А не получится ли в результате трехэтажное здание с мансардой в 600 квадратных метров?

Житель «Экодолья» Александр

Знает ли застройщик историю с детским центром НЛО в 52-м микрорайоне? Готов ли он с администрацией города предоставить документальные юридические гарантии, что в будущем «мини-пекарня» также не превратится в ТЦ, и здание невозможно будет расширить и достроить?

Житель «Экодолья» Евгений

- По нормам, там возможно строительство объекта около 400 квадратных метров. И гарантию, что площадь его не превысит этой цифры, даем и мы, и власти.

И на первой встрече с жителями я говорил, что целесообразно было бы построить там что-то вроде кафе или пекарни. За что получил прозвище «Пекарь Соколов».

- Не самое обидное прозвище, кстати.

- Наверное (смеется). Надо понимать, что инвестору хочется извлекать из этой территории прибыль. И, соответственно, мы не знаем, что конкретно он посчитает эффективным и прибыльным. Поэтому гарантий мы дать не можем в части того, что инвестору не придет какая-то новая идея. Отмечу только, что это будет построено строго в рамках разрешенных площадей. И все это будет согласовано в управлении архитектуры города. Знаю только, что двухэтажного объекта там не будет. Да и на втором этаже гораздо сложнее сдавать в аренду помещения.

ДВЕ ПЛОЩАДКИ ВМЕСТО ОДНОЙ - ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО!

От сегодняшнего места спортплощадки до нового - полтора километра. Покупая недвижимость в поселке, собственники соглашались или рассчитывали на первоначальный проект! Можете ли Вы допустить возможность двух спортплощадок в разных концах такого протяженного поселка?

Жительница «Экодолья» Екатерина

- Возможно. Ко мне приходил один из противников переноса площадки и повел диалог совсем по-другому. Это был первый нормальный разговор по этому вопросу. Мы за конструктивный диалог.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - БЛАГО ИЛИ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ?

- Поддерживает ли Сергей Михайлович необходимость организации ТОС в поселке? Как вы относитесь к тому, что общественное мнение жителей и общественные движения на добровольных началах поддерживаются на государственном уровне? Готовы ли вы от лица застройщика, а также директора «Экосервис» максимально содействовать созданию ТОС в поселке?

Житель «Экодолья» Евгений

- У нас не всегда идет во благо создание общественных организаций. Часто это бывает во вред. Поэтому вопрос здесь спорный.

Да, сегодня около 80 процентов территории Обнинска охвачено ТОСами. Мы как раз недавно обсуждали тему законодательного регулирования обслуживания отдельных территорий. В нашем случае это территория малоэтажного строительства.

Моя позиция такова: если у человека есть какие-то вопросы, он может спокойно прийти в управляющую организацию или к застройщику и в рабочем режиме их решить. Но принципиально я не против ТОСов, главное, чтобы они работали во благо.

В них есть разумное зерно. У нас люди часто не умеют между собой договариваться, спорят на повышенных тонах. И когда есть отдельные делегаты от каких-то улиц, то диалог вести легче. Эти представители уже могут донести какие-то пожелания или предложения от населения. В таком ключе работа пойдет более конструктивно.

В продолжение темы

МЫ ПОГОВОРИЛИ С СЕРГЕЕМ СОКОЛОВЫМ И НА ДРУГИЕ ТЕМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОРАЙОНА «ЭКОДОЛЬЕ» И СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ

- Ходили слухи, что юридическое оформление в собственность жилья у вас очень сложное и замудренное...

- Это неправда. Оно абсолютно простое. Сначала заключается договор по 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве». После ввода дома в эксплуатацию подписывается Акт приема-передачи, на основании которого покупатель оформляет в собственность жилье.

Одновременно с передачей объекта недвижимости право аренды земельного участка под ним переходит к покупателю, после чего он может выкупить землю в собственность у города.

На сегодня стоимость выкупа земельного участка под секцию таунхауса составляет около 10 тысяч рублей за сотку - пять процентов от его кадастровой стоимости.

- Значит, по завершении этого проекта все места общего пользования отойдут городу?

- Да, конечно!

- Но город-то их не обслуживает...

- В настоящее время территорию обслуживает управляющая компания. Она эксплуатирует микрорайон «Экодолье» по тому же принципу, как и в многоквартирных жилых домах.

«ЭТО ТО, ЧЕМ ЖИВЕТ ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР!»

- Мне кажется, такой проект очень сложно реализовывать. Особенно, когда ты начал с нуля - без сетей и даже не в чистом поле. Тут же раньше был лес...

- Да. Вы знаете, я работал в разных направлениях предпринимательской деятельности и могу сказать, что строительство малоэтажного жилья - нереально сложный бизнес. Он не настолько высокодоходный и рентабельный, как может показаться кому-то. Очень много мелких объектов, которые необходимо продать.

И в нашей стране, видимо, к сожалению, этот рынок развиваться будет сложно. Потому что у нас разрешено строить многоэтажные дома в 15, 18, 20 этажей рядом с малоэтажной застройкой.

Кроме того, закон не запрещает строить малоэтажное жилье без строительства дорог, сетей, объектов инфраструктуры. Мы, как цивилизованный застройщик, часто находимся в неравных условиях с проектами, которые не предусматривают инфраструктуру. Если во многих странах мира, например, не разрешают строить высокоэтажное жилье, то у нас его строят. В Европе считают, что «высотки» - это менее комфортная среда для проживания людей. А у нас это нормально. И мы не можем конкурировать с застройщиками многоэтажек. Поэтому вынуждены продавать наши дома гораздо дешевле их реальной стоимости.

Поэтому без поддержки государства малоэтажному строительству будет объективно трудно выжить.

- При этом у ваших жителей есть свой кусок земли, отсутствуют многочисленные соседи сверху, снизу...

- Конечно! У нас в поселке и плотность населения меньше. Наши жители ходят по улице не в толпе. Можно спокойно покататься на велосипеде, позаниматься на спортплощадке. И потом, наша компания одна из первых в России заявила о комплексном освоении территории.

Это то, чем живет весь цивилизованный мир. То есть когда микрорайон застраивается не абы как. Вот, справа от нас находится поселок «Белкино», который еще в 90-е годы осваивался стихийно. Так каждый собственник благоустраивал свой участок в силу своих возможностей. А комплексный проект предусматривает один стиль в архитектуре, единую ширину улиц и тротуаров, наличие площадок, парков, прогулочных зон, центральных коммуникаций.

«ЗАБОРЫ - ЭТО БЕДА РОССИИ!»

- Но у нас ведь люди любят жить за заборами. А в вашем поселке этого делать нельзя. Как вы юридически это оформили?

- Заборы - это беда России. Таков наш менталитет. Люди напряжены, менее доброжелательны друг к другу. Каждый стремится отгородиться от соседа гигантским забором. К сожалению, это так. Но мы заложили некие параметры, которые исполняются по договоренности. Высота забора индивидуальных жилых домов не должна превышать один метр 60 сантиметров, а таунхаусов - один метр 20 сантиметров. Я предложил жителям ставить двусторонние «грандлайновские» заборы, которые выгодны по цене. В этих случаях они оплачивают один забор и делят его пополам между двумя соседями. Многим эта идея понравилась. Да и внешний вид микрорайона не испортился.

А когда жители пытались увеличить высоту заборов, я лично приходил к каждому и уговаривал этого не делать, чтобы не ухудшать общий архитектурный вид поселка. Других способов не было. И я могу сказать, что нам удалось сохранить единый архитектурный стиль. Насколько я знаю, в Обнинске уже приняли нормативный акт об ограничении высоты участков ограждений до двух метров. И это правильно. В свое время я приезжал в гости к знакомым на Рублевку, и я шел по такому туннелю из пятиметровых заборов. Видно было только небо.

- Неужели наших людей можно о чем-то уговорить?

- Да, мы уговаривали, и они соглашались. Это говорит о том, что большинство наших людей мыслят здраво и понимают, что есть общий стиль поселка, которого необходимо придерживаться. Был случай, когда жители покрасили забор своего таунхауса в синий цвет. Мы приехали, спросили: «Зачем вам синий цвет?» В итоге удалось договориться. Мы купили им краску коричневого цвета, и они перекрасили забор.

- То есть у вас фактически ручное управление. Вы со всеми в постоянном контакте, всех знаете, они вас знают...

- Мы не отдаляемся, это верно. А когда началась шумиха по поводу нынешних событий, связанных со строительством спортивной площадки, я был удивлен всем этим слухам и домыслам. Ведь все жители видели, как работает команда «Экодолья». Они имели возможность лично убедиться в том, что мы не равнодушны, что переживаем за каждую доску в поселке. Как и у любого, кто работает на виду, у нас идеально получается не все. Но в целом мы своей работой гордимся.

НЕРАДИВЫЕ ПОДРЯДЧИКИ «ОТФИЛЬТРОВАЛИСЬ»

- Помнится, был период, когда критиковали качество вашего жилья: стены, пеноблоки и так далее. В чем была проблема?

- У нас было несколько проблемных домов. В части качества строительства. Это было на начальном этапе нашей работы. Но потом все эти недостатки мы устранили. В итоге, когда проект уже «встал на ноги», от нас отфильтровались нерадивые подрядчики. Мы очень хорошо наладили технический контроль за качеством строительства.

И последние четыре года нареканий в наш адрес по этому поводу нет. Мы принципиально не отказываемся от тех материалов, которые считаем лучшими на рынке. К примеру, все дома мы строим из газобетонных блоков немецкой компании «YTONG», которая является лидером этого товара на рынке. Также мы используем голицынский кирпич. В свое время мы перепробовали разные марки. Наиболее качественный оказался из Голицына. Клей для стен мы берем тоже только хорошего качества.

- То есть технадзор у вас на высоте?

- Да, и мы отвечаем за качество строительства!

«МЫ СОЗДАЕМ СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА!»

- В «Экодолье», как и в любом другом микрорайоне, живут разные люди. В том числе есть и личности, которые любят алкоголь. этом можно убедиться, посмотрев фотографии в группе, которую активисты создали «ВКонтакте», где группы соседей накрывают столы прямо в общественных местах. Как у вас поставлен вопрос безопасности в поселке?

- На самом деле тех, кто купил жилье в «Экодолье», я оцениваю как людей думающих, ищущих, активных. Упомянутые вами случаи - единичны.

У многих из них были квартиры в Обнинске, и они их реализовали и приобрели на эти средства жилье у нас. То есть они стремятся сделать свою жизнь более комфортной, не сидят на месте. И я таких людей очень уважаю. Их требовательность вполне объяснима. Ведь нет предела совершенству. Но мы не говорим, что мы идеальны. У нас есть недоработки, на которые нам указывают и которые мы устраняем.

А что касается пропускного режима, то изначально проектом были заложены три въезда. Предполагалось, что на каждом из них будет охрана, опускающая и поднимающая шлагбаумы по пропускам. Но жизнь показала, что это не лучшее решение. Во-первых, платить за три поста охраны нецелесообразно, к тому же физически невозможно контролировать каждую въезжающую машину. Это будет занимать очень много времени, и, соответственно, на въездах будут выстраиваться большие автомобильные пробки.

Мы озадачились данной проблемой. Я поставил вопрос на Совете директоров в и убедил акционеров в том, что нам необходимо сделать данный въездной режим за счет части своей прибыли. Застройщик в этом году выделил деньги. И мы организовали автоматизированную электронную систему контроля въезда граждан на территорию. На центральном въезде будет один охранник. И он же будет контролировать второй и третий въезды. На всех центральных улицах установят видеокамеры, а записи будут храниться до двух недель.

Введем электронные карточки на вход и на проезд автомобиля, которые бесплатно раздадут всем жителям поселка. И так как эта система уже установлена, мы пока не можем в ручном режиме открывать и закрывать шлагбаумы. Поэтому мы их просто открыли до тех пор, пока система не будет запущена. Это значит, что мы должны раздать карточки населению, дать ему инструкции и обучить. Я хочу это сделать только после того, как разработаем для всех четкие инструкции и когда организуем выдачу этих карточек. Работу проведем в несколько этапов. Сейчас люди возмущаются по поводу того, что шлагбаумы открыты, но я объясняю, что мы потратили около полутора миллионов рублей для того, чтобы на всю оставшуюся жизнь у жителей «Экодолья» была современная система пропускного режима.

«"ЭКОДОЛЬЕ" ОСТАНЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ»

- По завершении этого проекта, будет ли «Экодолье-2»?

- Рынок малоэтажного жилья хоть и востребован, но в глобальном смысле высотные дома выигрывают в конкурентной борьбе. В Калужской области мы новых проектов начинать пока не планируем.

«НЕАДЕКВАТЫ» НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО ОНИ «ПОД КОЛПАКОМ»

- Камеры видеонаблюдения в поселке помогали в раскрытии правонарушений?

- Конечно! Как только мы поставили систему, у нас произошли два неприятных инцидента. Наш офис и офис продаж облили нечистотами. Также произошел случай отравления собак. Так вот, мы очень быстро нашли тех, кто это сделал.

- Кадры отравления животных очень активно распространялись в соцсетях...

- Мое мнение - то, что произошло, - ужасно. Я считаю, что сделавший это человек должен понести наказание за свое деяние. Нельзя решать проблемы таким образом...

- А кто же - позволил себе вылить нечистоты?

- К нам приходила жительница соседней деревни Белкино с жалобой на неприятные запахи. К ней выезжали представители нашего технического отдела и ничего не обнаружили. Я предполагаю, что запах мог доноситься из Кривского, где находятся коровники. Но обратившаяся дама утверждала, что он идет с нашей стороны. Разбираться она не стала. Пришла с каким-то мужчиной и вылила нечистоты на двери. Этим делом сейчас занимается полиция.

О РОЛИ КОСМОНАВТА ЛЕОНОВА В ПРОЕКТЕ «ЭКОДОЛЬЕ»

- Жители микрорайона «Экодолье» утверждают, что космонавт Леонов является соучредителем вашей компании. Это правда?

- Космонавт Леонов является лицом компании наших акционеров - «Беринг Восток», которая вложила около 10 миллиардов долларов в экономику России. Алексей Архипович закладывал первый камень, когда наш поселок только начинали строить, и одна из улиц названа в его честь. Он очень внимательно следил за развитием «Экодолья», потому что он переживает за страну. Он настоящий патриот.

- То есть он партнер ваших акционеров?

- Именно так.

«ПРИЕЗЖАЙТЕ, ПОГУЛЯЙТЕ! сОСТАВЬТЕ СВОЕ МНЕНИЕ!»

- С одной стороны, ваш микрорайон критикуют. Пишут также, что зимой у вас снег плохо убирают, летом траву недокашивают, охрана якобы вполсилы работает. А с другой стороны, сами же говорят, что «Экодолье» - это лучшее место для жизни в Обнинске. Вот такой парадокс.

- Абсолютно согласен. Я всегда приглашаю приехать к нам тех, кто хочет сформировать об «Экодолье» собственное мнение. Приезжайте и погуляйте по территории поселка. И почувствуйте, чем живет микрорайон. Уверяю, что вы не будете разочарованы. И, возможно, даже возникнет желание приобрести здесь жилье по таким низким ценам, которые пока имеют место быть. А писать можно что угодно.

ТАУНХАУС С ЗЕМЛЕЙ И СЕТЯМИ - за 2 850 000!

- Сколько у вас сейчас стоит один квадратный метр жилья? Просто интересно, на что люди меняют свои многоэтажки, для того, чтобы жить ближе к природе.

- У нас сейчас очень интересные цены. Судите сами: 88 квадратных метров в таунхаусе у нас стоят 2 миллиона 850 тысяч рублей. И это вместе с земельным участком, коммуникациями и парковочным местом! Если вы сравните с ценами на многоэтажки, вы поймете, что надо брать!

«ЭКОДОЛЬЕ» В ЦИФРАХ

Проект стартовал в 2010 году

802 единицы малоэтажного жилья четырех типов

44 гектара освоенной территории

80 тысяч квадратных метров недвижимости

Поселок рассчитан на 2500 жителей

Сегодня проживают 1500 человек

Из оставшихся 17 таунхаусов третьей очереди 8 уже проданы

У каждой секции таунхауса - свой придомовой участок - до двух соток

Средний возраст жителей «Экодолья» - от 30 до 50 лет

Беседовал

Антон СУХАНОВ

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