Александр Кудряшов: строгий, но справедливый!

Уже больше двух месяцев отдел внутренних дел возглавляет полковник полиции Александр КУДРЯШОВ. В наукограде он недавно, прибыл сюда из Москвы.

Безусловно, личность нового руководителя, занявшего один из ключевых постов в городе, вызывает у общественности большой интерес.

С первых недель работы Александра Александровича стало понятно - Обнинску с ним повезло. Результаты работы полиции стали видны простым жителям - в город, например, вернулись экипажи ГИБДД, которых не было видно на улицах последние несколько лет.

Повысилась раскрываемость резонансных преступлений - в частности, задержаны наркоторговцы, державшие в страхе целые микрорайоны. Словом, деятельность в полиции активизировалась, перенастройка работы в самом разгаре.

Очень важно, что одним из ключевых своих принципов Александр Кудряшов считает информационную открытость. Сегодня он гость нашего журнала.

«ПРИЛОЖУ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ОБНИНСК БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ!»

- Александр Александрович, горожане с вашим приходом надеются на то, что руководитель из Москвы продемонстрирует современный, так сказать, «московский» подход к делам. Расскажите, какие новшества вы уже начали внедрять в работе отдела?

- В Обнинске, как и в других похожих городах, привыкли работать по старинке. Вот этот подход и надо менять в первую очередь.

На мой взгляд, наукограду, например, не хватает видеокамер - причем, везде. От наблюдения за трафиком на дорогах - до подъездов жилых домов. Тут ведь речь идет о безопасности граждан. Камеры очень помогают в раскрытии преступлений. Их наличие серьезным образом одергивает преступность.

Приведу пример. В Москве уже на протяжении многих лет благодаря системе видеонаблюдения имеет место тенденция к снижению роста преступности. По некоторым видам преступлений уменьшение идет в геометрической прогрессии. И все это благодаря массовому размещению в столице видеокамер. Речь уже даже идет о том, чтобы сокращать в Москве какие-то наружные службы личного состава полиции.

Что же касается Обнинска, то я в этом направлении уже начал активную работу, и приложу все усилия, чтобы сделать город более безопасным. Тем более, что достигнуто полное взаимопонимание с городской администрацией. Спасибо мэру Владиславу ШАПШЕ, который меня слышит и готов решать вопросы. Вместе мы уже приступили к разработке новых направлений программы «Безопасный город». И чем больше у нас будет видеокамер, тем лучше. Причем отвечать это оборудование должно параметрам даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня.

- Но ведь должна быть и централизованная служба, которая этим занимается...

- Конечно!

- Вы на заседании общественного совета говорили про пример Москвы, когда штрафы, собираемые на дорогах, тратятся потом исключительно на видеокамеры, на программу «Безопасный город» и так далее...

- Совершенно верно! То же самое нужно внедрить и в Обнинске. Хоть и говорят, что Москва - большой город, но ее опыт стоит взять на вооружение, все возможности для этого есть.

Мы сегодня с мэром обсуждаем две программы. Одна будет реализована в уже ближайшее время, а вторая запланирована на конец текущего года и начало следующего. Пока не буду раскрывать всех секретов, но если у нас все получится, то это уже будет маленькая победа.

- А что подразумевает первый этап данной программы?

- Экономическая ситуация сейчас сложная. Но мы изыскали возможности на первом этапе установить в Обнинске 36 новых видеокамер. Я думаю, что до осени большая их часть будет смонтирована.

- Это камеры слежения или что-то наподобие «КРИСП-а», настроенного на фиксацию превышения скорости автомобилистов?

- Скажу так: данное оборудование будет многофункциональным: оно поспособствует более эффективной работе не только полиции, но и коммунальных организаций, которые занимаются уборкой и благоустройством города. Ряд камер будут менять свою дислокацию, что тоже очень важно.

- Вся эта деятельность будет замкнута на городском отделе ГОиЧС или создадут еще какое-нибудь подразделение?

- Здесь два варианта. Первый: можно будет объявить тендер на приобретение подобной услуги администрацией города, отдав ее организации-партнеру на аутсорсинг. И второй: передать эти функции отделу по делам ГОиЧС и полиции. Пока вопрос находится в стадии обсуждения.

- А как эту программу можно воплотить во дворах?

- Если говорить о примере Москвы, то власти там вложили в безопасность города очень большие средства. Причем, львиная доля этих денег - те самые поступления от штрафов ГИБДД. Властям нужно принимать волевые решения и оснащать дворы камерами. Для Обнинска - это первостепенная задача.

Ведь, если говорить о работе по нашей линии, например, то одно дело раскрыть преступление, а другое - его предотвратить. Пострадавшим чаще всего бывает обидно не столько оттого, что у них похитили какие-то вещи, сколько оттого, что кто-то смог беспрепятственно попасть в их жилье и все там перевернуть. Сейфы с ценностями стоят далеко не у каждого в квартире или в доме. И подчас воруют мелочи. Но уже сам факт того, что кто-то хозяйничал в его квартире, воспринимается человеком как плевок в душу. А видеокамеры способствуют профилактике преступлений: квартирных краж, уличных грабежей, угонов автотранспорта. В общем, это большое дело.

- Это прекрасно, что вы запустили такой процесс. Удачи вам в этом направлении!

- Спасибо! Хочу подчеркнуть, что и губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ, и начальник УМВД по Калужской области генерал-майор Сергей ПЛАХИХ активно способствуют внедрению этой программы.

«Я НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ЛИБО НАВРЕДИТЬ!

СУЩЕСТВУЕТ ЗАКОН И ОН ДОЛЖЕН ИСПОЛНЯТЬСЯ!»

- Александр Александрович, администрация города и депутаты долгое время пытались найти способ, чтобы призвать к ответственности автомобилистов, паркующихся на газоне.

Вы, наверное, знаете, что власти приобрели для этих целей «Паркон». Однако прокуратура недавно доказала в суде, что штрафовать за это владельцев машин может только Госавтоинспекция, но никак не административная комиссия. В столице, где вы раньше работали, эта проблема давно снята. Может быть, посоветуете, как ее решить в Обнинске?

- Я бы предложил такой способ, как эвакуация. И плохо, что у нас в городе он пока не работает. Не знаю, какие администрация города установит с организацией, осуществляющей эвакуацию автотранспорта, тарифы.

В Москве это стоит восемь тысяч рублей, и такая мера серьезно бьет по карману граждан, соблазн нарушать правила сразу пропадает. Плюс необходимо платить за каждый час нахождения автотранспорта на штрафстоянке.

Так что эвакуация - это один из достаточно действенных рычагов. Даже на парковке возле здания ОМВД, некоторые граждане позволяют себе парковать автомобили на месте для инвалидов, за что законом предусмотрена ответственность в виде штрафа - 5000 рублей. Они перекрывают движение как полицейским машинам, так и машинам простых граждан. Я только вчера вызывал сюда по этому поводу наряд ГИБДД, и сотрудниками было составлено три протокола.

- А можно фотографировать подобные нарушения и присылать снимки в ГИБДД для привлечения виновных к административной ответственности?

- Да, конечно, можно. Если будет установлено, что человек нарушил кодекс об административных правонарушениях, либо какой-то другой закон, он будет отвечать в полном объеме. Это законный способ фиксации нарушений, безусловно.

- Сегодня обнинцы воспринимают вас, как яростного борца с тонировкой стекол. С вашим приходом привлечение к административной ответственности по этой статье КОаП, можно сказать, поставлено в городе на поток. А с чем еще вы столь же непримиримо будете бороться, когда наведете в этом вопросе порядок? Кто следующий?

- Если говорить о правонарушениях в части дорожного движения, то принципиальным вопросом для меня является парковка на местах для лиц с ограниченными возможностями. С этим будем бороться жестко.

А что касается тонировки, то каждый день в Обнинске регистрируется от 10 до 15 таких правонарушений. Составляются протоколы, ведется контроль исполнения предписаний наших сотрудников. Поймите, я не пытаюсь кому-либо навредить. Существует закон и он должен исполняться.

ПОИМКА НАРКОДИЛЕРОВ ПРОШЛА УСПЕШНО

- Не секрет, что большинство так называемых «бытовых преступлений» раскрываются благодаря работе службы участковых уполномоченных, которые по идее должны быть ближе всех к народу. Еще недавно это подразделение в Обнинске подвергалось серьезной критике из-за плохой реакции на обращения граждан...

- С моим приходом работа многих служб в ОМВД по городу Обнинску будет настроена по-новому. Считаю, что в любом деле в первую очередь нужно налаживать дисциплину. Тогда и будет результат. Должен быть личный вклад руководителя в выстраивание работы отдела, его непрестанный контроль над подчиненными. Это касается всех, в том числе, и службы участковых уполномоченных.

Нельзя какие-то глобальные, приоритетные вопросы отдавать на откуп тем людям, которые не в полной мере осознают ответственность и понимание происходящего. Главная задача, которую я поставил перед собой, - охрана общественного порядка на улицах города. Также в приоритете максимально быстрое раскрытие преступлений, их профилактика, борьба с наркотиками. Вот не так давно наши сотрудники задержали четверых наркодилеров. Это очень хороший результат, серьезный вклад в борьбу с преступностью.

- В Обнинске наркоторговцы многие стены домов исписали своими телефонами, и даже автобусные остановки. Как с этим бороться?

- Такого количества негативной рекламы, как в Обнинске, я не видел нигде больше. Жалобы по этому поводу поступают и в дежурную часть, и в службу 112. Я дам в очередной раз задание нашим службам наружного наблюдения, чтобы они плотнее в этом вопросе поработали с администрацией города, с управляющими компаниями. Будем совместными усилиями изживать эти проявления.

- В открытых источниках публиковались данные, что выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков снизилось в Обнинске на 30 процентов. Это соответствует действительности?

- Не соответствует. У нас по данному направлению проводится очень большая работа. На протяжении всего февраля текущего года в полицию поступала информация о том, что в районе Белкино и в поселке Обнинское делают «закладки». Какие-то люди ходили там, что-то выискивали, рыли ямки и так далее. В итоге мы провели оперативные мероприятия и задержали двух молодых людей 23-х и 24-х лет из соседнего Малоярославца. У них изъяли 94 пакетика с «солью» и вменили им 7 эпизодов сбыта наркотических средств. Тем самым район Белкино был очищен.

И в поселке Обнинское наши сотрудники установили двоих наркоторговцев, у которых тоже изъяли большое количество наркотических веществ. У них и при себе это находилось, и по месту жительства хранили. Так что работа ведется, может быть, кому то кажется, что недостаточно, но о многих наших разработках граждане просто не знают, это оперативная информация. Мы озвучиваем в прессе уже конечные результаты - когда преступник за решеткой.

«С ПОДРОСТКАМИ НУЖНО ДРУЖИТЬ!»

- В последнее время в нашем городе произошло сразу несколько случаев, когда люди покончили с собой, сбросившись с многоэтажек. Многие их связывают с тематическими страницами в социальных сетях, подстегивающих к суициду...

- Да, к сожалению, сейчас в соцсетях немало групп, призывающих к суициду, в том числе и детей. У нас этой проблемой занимается отдел по работе с несовершеннолетними. И неплохо работает.

Но я все-таки считаю, что большая ответственность здесь лежит и на родителях. Я ни в коей мере никого не учу, но все-таки считаю, что взрослым нельзя терять духовную связь со своими детьми. Папа и мама должны быть ребенку друзьями. Тогда дети будут им верить и рассказывать о себе всю правду. Залогом благополучия ребят являются их дружеские отношения с родителями. По-другому никак.

Кстати, сейчас в Обнинске наблюдается незначительный рост преступлений среди подростков. Но эта статистика ухудшилась не за счет горожан, а за счет приезжей молодежи. Подростки из соседних районов воруют одежду в фирменных магазинах в торговых центрах.

- В январе текущего года на федеральном уровне был принят закон о декриминализации побоев. Не усложнило ли это обстоятельство работу полиции? Не выросло ли число преступлений такого рода?

- На самом деле статью 116 Уголовного Кодекса никто не отменил. Законодатель четко обусловил порядок ее применения, и это коснулось только семейно-бытовых вопросов. Если кто-то на улице причинит кому-то вред, то данная статья действует в полном объеме. А в семьях всякое бывает. На мой взгляд, поправка в данный закон была сделана правильно.

- А жалоб от населения в связи с этим больше не стало?

- Нет. Если такие случаи в семьях и имеют место, то мы в соответствии с законом реагируем и составляем протокол. При повторной жалобе возбуждается уголовное дело и человек несет уже другую ответственность.

СЛАБОЕ ЗВЕНО И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОБНИНСКОЙ ПОЛИЦИИ

- Время от времени жители Обнинска жалуются, что в полиции неохотно принимают заявления от граждан по бытовым ситуациям. Как вы это прокомментируете?

- Это не так. Мы реагируем на любые обращения граждан, выезжает по каждому вызову. Другое дело, что не все эти обращения связаны с деятельностью полиции, но мы, тем не менее, принимаем все заявления и даем ответ на каждое из них.

- Вы уже неоднократно давали положительную оценку работоспособности обнинских полицейских, а также говорили, что есть в городе и слабое звено - служба БЭП. Это структура, которая борется с достаточно серьезными преступлениями, в том числе коррупционной направленности.

Какие изменения планируются в этом отделе? Ведь как показало недавние громкие дела в Обнинске вопрос взяток стоит остро...

- Работа этой службы меня на сегодняшний день не устраивает. Она не соответствует сегодняшним требованиям по многим аспектам: криминальной обстановке, количеству городских объектов, численности населения наукограда и так далее. Это единственная служба в нашем отделе, которую критикую открыто. Но данная проблема в настоящее время активно обсуждается мной с руководством областной службы БЭП. Надеюсь, что она будет решена. У нас трудится в этом отделе одна молодежь, а хотелось бы видеть того, кто умеет организовать работу. И мы этот вопрос скоро решим.

- Здание обнинской полиции, признаться, выглядит не очень презентабельно. Как снаружи, так и внутри. Будут ли его ремонтировать?

- Да, здание в очень печальном состоянии. И ремонт у нас планируется. В такой областной структуре, как тыл управления, об этой проблеме знают. Руководство тыла к нам приезжало, ситуация обсуждалась. В настоящее время составляется смета по ремонту ряда помещений в здании ОМВД, чтобы хоть как-то облагородить рабочие места сотрудников. Потому что требовать от них эффективных результатов работы можно тогда, когда обеспечены соответствующие условия труда.

- Не секрет, что вы своим учителем считаете генерал-майора Сергея ПЛАХИХ, вы говорили об этом в одном из интервью столичным СМИ. Обнинск помнит еще те времена, когда между руководством ОВД и УМВД был некий «холодок», вы с такими проблемами не столкнетесь точно. Какие первостепенные задачи, вы должны решить здесь, по мнению областного руководства? И какие качества своего учителя вы хотели бы повторить, работая с подчиненными?

- А я их и повторяю активно. Это добросовестность, честное и уважительное отношение к людям. Если подчиненные делают свою работу на пять и на пять с плюсом, им нужно за это говорить «спасибо». У каждого сотрудника полиции на любой должности свой взгляд на происходящее и честный, порядочный подход любого руководителя сам сотрудник прекрасно оценит.

Я сегодня максимальные усилия прикладываю для того, чтобы мои подчиненные были нацелены на результат. Привожу коллегам такой пример: когда токарь или слесарь приходят работать на завод, им платят не за факт присутствия, а за то, сколько они изготовили деталей, или сделали стульев и так далее.

Так и у нас. Недопустимо просто приходить, отсидеться и уйти. Сотрудник полиции должен понимать свой объем работы, который он обязан в течение дня выполнить. Причем как можно качественнее. Тогда полицейский будет более профессионален и ценен. И доверия людей к нему будет больше. Слава богу, в обнинской полиции такие сотрудники есть!

- Вы бы хотели что-то сказать сегодня жителям Обнинска?

- Да. Хотел бы попросить наших горожан быть осторожнее в соцсетях. Сегодня, к сожалению, развелось много интернет-мошенников, которые, пользуясь доверчивостью граждан, выманивают у них деньги за несуществующие товары и услуги. Прежде чем отправлять свои средства на какой-то счет, проверьте сначала, чей это сайт. Также хочу обратиться к пенсионерам, чтобы не открывали дверь подозрительным лицам. Если к вам пришли и представляются соцработниками, сотрудниками коммунальных служб, сразу же звоните своим родным и в полицию.

БЛИЦ



О СЕМЬЕ

- Я женат и у нас с супругой трое сыновей. Но мои близкие пока находятся в Москве. Собираемся переезжать в Обнинск.

О ВЫХОДНЫХ

- Большую часть выходных я провожу с семьей, но, к сожалению, это не всегда удается. В какие-то выходные дни приходится и работать. У нас проводится масса мероприятий и я, конечно же, на них присутствую.

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ

- Мое хобби - спорт. Люблю в свободное время заниматься борьбой. Являюсь Мастером спорта по самбо и по дзюдо. И старший сын Андрей пошел по моим стопам - занимается самбо.

О МОСКВЕ И ОБНИНСКЕ

- Разве что метро здесь нет и федеральных трасс внутри города. А в остальном эти Обнинск похож на хороший спальный район столицы.

О СВОЕМ СТИЛЕ РУКОВОДСТВА

- Считаю себя строгим, но справедливым руководителем.

Беседовал

Антон СУХАНОВ

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