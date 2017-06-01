Татьяна Баталова: никому ничего не расскажу!

Те, кто знают Татьяну Баталову близко, отмечают ее невероятную по нынешним лицемерным временам естественность, искренность, неизменную доброжелательность и открытость.

Но в самом начале нашей беседы мне показалось, что с ней совершенно невозможно поговорить откровенно: в ответ на каждый вопрос она сухо и официально отчитывалась, как на очередном заседании депутатского корпуса.

Однако за два часа нашего общения мне удалось немного разговорить Татьяну, и образ «заскорузлого депутата» затмила красивая, умная, чувственная и уверенная в себе женщина, которой не чужды страсть, эмоции и любовь.

Поэтому в некоторых местах у меня получилось скорее не интервью, а просто обычная беседа двух близких подруг. хотя, по словам самой Татьяны, их у нее нет.

Да, и по просьбе своей героини я впервые многое оставила за кадром и навсегда стерла из памяти диктофона.

- Таня, твоя жизнь - это бесконечная смена флешмобов с одного на другой. Ты всегда очень органично вписываешься в тематику - проблематику любого мероприятия и участвуешь абсолютно во всех акциях. Вернее, даже не ты, а ваш тандем: Баталова и Шатухин. Без вас не складывается ни одна общегородская история. Это ваша намеренная политика: быть всегда и везде?

- Здесь нет никакой намеренной политики, для нас совершенно естественно вести активный образ жизни, жить насыщенно, осмысленно и стараться ничего не упускать. Так уж сложилось в нашей семье. Это не преувеличение.

И потом, я очень люблю наш город Обнинск и все, что с ним связано. Обнинск для меня - дом, в котором я родилась и выросла, в котором живут мои родители и дети, это что-то свое, родное. И поэтому я буду всегда активно направлять свои силы на решение многих городских проблем и стремиться альтруистично помогать людям, которые окружают меня.

- На мой взгляд, ты сейчас немного лукавишь, все это со стороны выглядит как профессиональная, гениальная и умелая пиар-акция. Мне кажется, вы делаете это с перспективой на будущее, чтобы о вас не забывали и в случае чего переизбрали еще на один депутатский срок.

- Мандат пожизненного депутата - это не дело всей моей жизни. Я такой цели перед собой не ставлю. Моя активная жизненная позиция всегда гармонично сочетается с разумностью и чувством меры. Просто я тот человек, который живо интересуется всем происходящим в городе, принимает деятельное участие и вносит определенный вклад в развитие тех или иных событий. И еще, мне просто нравится встречаться и общаться с разными людьми во время мероприятий. Я говорю абсолютно искренне.

- Не факт, что это комплимент. Но вы на этих мероприятиях вдвоем с Шатухиным выглядите как большие дети: с транспарантами, шарами, граблями, лопатами. Или это ложное впечатление? Вам действительно нравится жить в таком бесконечном агитационном единороссовском-динамическом ритме?

- Во-первых, лопаты и грабли - необходимый инструментарий для работы на субботниках, а шарики и транспаранты нужны людям для поднятия боевого духа и хорошего настроения. Во-вторых, детская откровенность, непосредственность и искренность - отличные качества, это я вам говорю как человек, который долгое время работает с детьми и молодежью. Плюс ко всему, постоянное желание сделать что-то полезное иногда переполняет меня.

- Тогда, может быть, твой мощный потенциал, неиссякаемую энергию и организаторские способности надо все-таки направлять на какие-то благотворительные мероприятия с адресной помощью нуждающимся? Почему ты в этом направлении не начнешь работать?

- Всему свое время. Я сейчас стою как раз на пороге перемен и всерьез задумываюсь над новыми глобальными проектами. Жизнь стала сложнее, дороже, и многим социально незащищенным людям действительно нужна конкретная помощь. Я вижу путь к решению этой задачи через развитие системы центров по поддержке малоимущих и социально незащищенных семей. Здесь история не про разовую кампанию, а про длительную и напряженную работу. Очень надеюсь на то, что нам все-таки удастся создать в Калужском регионе хорошую модель обслуживания таких семей.

- Почему все это нельзя сделать на базе Обнинского молодежного центра, который ты возглавляешь?

- У муниципальных бюджетных учреждений есть особенности. Они обязаны действовать согласно Уставу, выполнять муниципальные задания, а потому не настолько свободны в своих действиях. Да, при молодежном центре можно создать нечто подобное, но оно будет основано только на твоем личном энтузиазме и времени, которое тебе добавят в нагрузку к основной работе. Здесь все-таки нужна некая самостоятельная структура. Это может быть, например, некоммерческая организация. В настоящее время я и занимаюсь как раз проработкой организационных вопросов.

- У тебя огромный трудовой багаж и послужной список: хорошее образование, успешная преподавательская деятельность, блестящая защита кандидатской по психологии. Почему ты не стала развиваться в этом направлении и не сделала на этой стезе головокружительную карьеру? Ты вдруг решила перенаправить весь свой потенциал и трудолюбие на общественно-политическую работу?

- Из преподавательской деятельности я ушла осознанно. Учить можно сколько угодно, но если ты сам в этой жизни ничего не попробовал, то ты теоретик, который мало что знает и умеет. Да и ситуация сложилась таким образом, что произошла реформа высшего образования, которая привела к тому, что филиал Государственного университета управления, Франко-Российский институт делового администрирования перестали существовать. Все это подтолкнуло меня к тому, что пора идти в реальную жизнь, и теоретические знания наконец-то применить на практике. Так я, без сожаления, ушла в управленческую деятельность.

- До избрания в Законодательное Собрание ты была депутатом обнинского Горсобрания и возглавляла комитет по ЖКХ. У тебя есть достижения, которыми ты гордишься больше всего? И есть ли они вообще?

- Мой стиль работы заключался в адресной работе с избирателями. То есть, если ко мне поступали обращения, то я не просто отвечала на них формальным «письмом-отпиской». Ему предшествовал обязательный выезд на место, приглашение туда всех заинтересованных руководителей и составление четкого плана действий по устранению той или иной проблемы.

Еще одним достижением считаю большую организованную работу по контролю за качеством ремонта городских дорог. Так, к примеру, подрядчику, который при укладке асфальта на проспекте Маркса сделал новое дорожное полотно на два сантиметра тоньше, чем это необходимо по норме, не была полностью выплачена причитающаяся сумма.

Также в период моего депутатства были установлены и обустроены пандусы и съезды для маломобильных групп граждан, проведена системная работа по перераспределению коммунальных платежей.

- Я так понимаю, ты сняла туфли на шпильке и, закатав рукава, работала наравне с мужчинами?

- Можно сказать и так. Меня в то время стали воспринимать не просто как женщину-блондинку, а как достаточно жесткого и принципиального руководителя, который строго требует выполнения всех заявленных обязательств.

- А правда ли, что большую часть работы в комитете негласно тащил на себе Анатолий Шатухин? Он в это время был твоим помощником. Говорят, что всю аналитику, статистику готовил он, а ты говорила красивые слова. Но если в твой адрес поступали какие-либо критические замечания, он очень по-семейному пытался тебя защитить. Это так?

- То, что он все за меня готовил, а я лишь красиво выступала, это неправда. На начальном этапе, конечно, вникать самостоятельно в курс всех жилищно-коммунальных проблем без Анатолия и вице-мэра по коммунальным вопросам Вячеслава Лежнина было сложно, но я быстро и легко всему учусь. Я самостоятельно искала выходы из многих ситуаций, кидаясь, как в бой, на решение любых проблем.

- Работа - это хорошо, чтобы самовыразиться, самоутвердиться, но, на мой взгляд, для многих женщин все-таки семья и дети - главное. У тебя, я так понимаю, все наоборот. Работа и политика никогда не скажут тебе «спасибо», а вот дети - может быть, если их правильно воспитать.

Да и вообще, с годами надо учиться взрослым женщинам экономить себя, как-то жалко уже тратить свое время и надрываться по пустякам. Как у тебя с личной жизнью?

- Я не люблю афишировать свою личную жизнь. Свою семью я защищаю, как волчица.

- Но, насколько мне известно, у тебя от первого брака есть взрослый сын? Сколько ему лет?

- Сын есть. Его зовут Александр. Осенью ему будет 27 лет. Он женат, закончил Государственный университет управления по специальности «финансовый менеджмент». Есть любимое дело, которым он был увлечен, как мальчишка, - это компьютеры и машины. И так получилось, что его интерес совпадает с профессиональными навыками. Он работает в известной интернет-компании, где занимаются информационными технологиями.

- А какие у вас отношения?

- Очень теплые и доверительные. Как у мамы с сыном. На сегодняшний день я очень дорожу нашими отношениями и горжусь его успехами. С любыми сложностями мы привыкли справляться вместе. Иногда, когда мне бывает тяжело, я, уткнувшись в его надежное плечо, нахожу поддержку и бережное отношение, которые являются для меня мобилизующими и возвращающими к жизни. Я любящая и любимая мама. Настоящая мама. Но напоказ наши чувства мы никогда не выставляем.

- Внуки уже появились?

- (смеется) Пока нет.

- А с Анатолием Шатухиным у вас случился служебный роман?

- Глупости какие, не было никакого служебного романа. Познакомились мы совершенно случайно, в 2003 году на праздновании 10-летия «ФРИДАСа».

Я очень люблю танцевать. Танцую всегда и везде. В тот далекий вечер у меня было прекрасное настроение: корпоративный праздник, приятные люди, любимая музыка. Объявили «белый» танец. Все, кто были рядом, не захотели оказать мне внимание, и, сканируя взглядом сидящих за столом, я увидела широкую спину в белой рубашке и как-то интуитивно сделала свой выбор, хотя даже не видела лица мужчины. Я подошла и, извинившись перед его собеседниками, пригласила на танец. Последовал несколько изумленный взгляд на меня, но он... подумал и согласился, и мы вдвоем закружились в вихре танца.

Как позже оказалось, Анатолий приехал далеко не на праздник. Он был уставший, после трудового дня, а дома ужина не оказалось, вот он и решил заехать на наш корпоратив, подкрепиться (смеется).

- Между вами сразу пробежала искра, это была любовь с первого взгляда?

- Фактически да. Было чудесное, легкое общение и непонимание того, что происходит. Потому что человек говорит твоими словами. Ты начинаешь - он продолжает, и наоборот. Ты говоришь о своих интересах, и оказывается, ему это тоже близко. Закончился вечер, и, как джентльмен, Анатолий пошел меня провожать до дома. Мы никак не могли наговориться, разговоры продолжились до самого утра. Гуляли и болтали абсолютно обо всем. Это было 1 октября. Безумно красивая, теплая осень, романтика и лирическое настроение. Только в начале седьмого утра мы поняли, что время пролетело незаметно и нам обоим пора на работу.

- И, расставаясь, наверняка решили обменяться телефонами?

- Ну конечно, и тут произошло неожиданное. Я не знала его фамилии, а он моей. Он был на момент знакомства просто Анатолий, а я - Татьяна. Когда он открыл ежедневник, чтобы записать мой номер, я назвала фамилию, возникла неловкая пауза. Я посмотрела на него, не понимая, в чем дело. Он показал записную книжку, где уже был записан и мой рабочий, и мой мобильный, и моя фамилия. Тогда назвал свою, и я поняла, что его дочь поступила в наш ВУЗ в этом году. У него были все мои контакты, так как я работала в приемной комиссии. То есть мы могли познакомиться раньше, но это случилось намного позже.

- Насколько я знаю, Анатолий встретился на твоем жизненном пути в самый переломный для тебя момент, в тот период твоя судьба должна была кардинально измениться - ты планировала выйти замуж за другого человека и навсегда уехать из города Обнинска?

- Действительно, десятилетие «ФРИДАСа» должно было стать отправной точкой к новой жизни. Тогда я планировала переехать в Москву, выйти там замуж и продолжить обучение в аспирантуре. Было уже подано заявление в ЗАГС с молодым человеком по имени Вадим и назначена дата свадьбы.

- Ты вот сейчас серьезно, это не шутка? Анатолий Шатухин - это тот мужчина, на 14 лет старше тебя, который за одну прогулку и разговоры под луной перечеркнул все твои амбициозные планы и грандиозные мечты?

- Да, почти так. Через несколько дней после нашего знакомства я должна была уехать в Москву на встречу со своим женихом, чтобы обсудить некоторые вопросы по подготовке к свадьбе. Анатолий провожал меня на вокзале. Сев в автобус и на прощание махнув ему рукой, я не выдержала и, как ребенок, расплакалась, мысленно представляя картину, что я больше никогда с ним не встречусь. Так и проплакала до Наро-Фоминска, и только тогда, когда я твердо решила, что если выйду замуж за нелюбимого человека, то совершу большую ошибку, успокоилась и определилась, что еду к молодому человеку не для того, чтобы остаться с ним, а сказать ему, что у нас ничего не получится.

- Ну, надеюсь, после таких мексиканских страстей Анатолий Шатухин в ЗАГС то тебя сводил?

- Нет. Все это время мы живем в гражданском браке. Я боюсь ЗАГСа (смеется). Просто после первого замужества у меня был очень неприятный развод. Я была молода, полна юношеского максимализма и считала, что, выйдя замуж и родив ребенка, просто обязана во что бы то ни стало сохранять семью. Но спустя три года, в один момент, все вышло за грани нормальных отношений с его стороны. То, что обо мне говорилось, то, как все преподносилось другим, я не смогла вытерпеть. Это не была измена, это была ложь, и я ее не простила. Сегодня мой бывший муж - достаточно успешный человек, и в Томске продолжает свою работу. У него есть определенные достижения, и слава Богу. Я желаю только добра ему, невзирая ни на какие моменты. По молодости у нас были сложности, но я не хочу их сейчас вспоминать.

- Несмотря на то, что вы до сих пор не поженились, уверена, что у вас с Анатолием абсолютно искренние глубокие чувства, но думаю, что залог вашей удачной семейной жизни, то, что вас связывает в первую очередь, - общественно-политическая деятельность, а потом уже нежные чувства и любовь. Хотя со стороны вы выглядите очень органично, есть ощущение, что мозаика личных отношений сложилась.

- Скорее да, чем нет. Ты про наши отношения совершенно правильно сказала, но это особый, нетипичный случай, который нашу пару абсолютно устраивает и приносит нам счастье, удовольствие и комфорт. Ведь каждый человек, выстраивая свои личные отношения, становится сам себе личным психологом и делает все, как будет лучше ему и его партнеру.

- Наблюдая за вашей парой в кульминационный период предвыборных баталий и видя, как ты остро переживала за низкий на тот момент рейтинг Шатухина, мне показалось, что ты любишь его больше, чем он тебя.

- Конечно, любой женщине трудно признать, что она любит больше, нежели ее. Но я не вижу в этом ничего зазорного. По моим личным наблюдениям, современные женщины совершенно разучились любить, кокетничать и источать женские флюиды. Они все такие красивые и успешные, у них такие модные наряды и все классно, а вот только ничего в их личной жизни не происходит, никто их не любит и не желает выстраивать с ними долгосрочные отношения.

- Согласна, что все современные девушки на пустом месте много из себя строят. В них, я бы сказала, слишком много пафоса, что ли?

- Вот-вот, отсутствие пафоса в жизни женщины - важный момент. Пафос старит (смеется).

- Татьяна, мы с тобой, в некотором смысле, имеем общую ситуацию. Мы со своими мужьями вместе работаем, такая вот особенная история. Это не плохо и не хорошо. Конечно, этот опыт сильно сближает, но тут есть свои законы: так как всегда вместе, всегда рядом, активно обсуждаются не только бытовые проблемы, но и производственные. Мы, например, за семнадцать лет супружеской жизни если ругаемся, то исключительно из-за работы. У вас как с этим?

- У нас также, если спор на производственные темы, то практически сразу начинаются боевые действия: мы эмоционально спорим, рьяно отстаиваем каждый свою точку зрения, одним словом, страсти кипят нешуточные.

- Ты обидчивая?

- Да, обидчивость - моя слабая черта характера. Если меня сильно обидеть, то все сводится к тому, что я просто замолкаю. Например, высказала свою позицию, а меня не услышали и не понимают, я просто могу замолчать и не разговаривать достаточно долго.

- Кто просит после ссор первый прощения в вашей семье?

- Улыбка появляется одновременно у двоих. Мы встречаемся глазами, смеемся и понимаем, что это полная ерунда, на которую не стоит тратить свои силы, нервы и время, и миримся.

- А где вы живете?

- Долгое время мы жили у меня в общежитии, так как Анатолий все оставил своей семье и пришел ко мне. Сейчас живем в маленькой скромной однокомнатной квартире на улице Курчатова, приходите в гости (улыбается).

В какой-то определенный момент я просто пересмотрела свои ценности. Комфортные бытовые условия, конечно, важны для человека, но для меня это не является приоритетом. Большой, шикарный дом, конечно, здорово, но тут важно понимать, что внутри этого дома? Есть ли там счастливая жизнь, наполненная каким-то смыслом, пониманием и поддержкой друг друга? Или это квадратные метры, на которых можно танцевать, но при этом чувствовать себя безумно одиноким и несчастливым?

- В общем, ты счастлива и довольна тем, что имеешь?

- Абсолютно.

- Какой становится девушка Таня Баталова, когда она выходит из своего официального образа: снимает черный пиджак, депутатский значок и одевает домашний халат? Что бы ты рассказала человеку, который о тебе ничего не знает?

- Никому ничего не расскажу! Все, что внутри дома, - это мое личное и сокровенное. Свои чувства, эмоции, переживания демонстрировать я не люблю. Это запретная территория,

и здесь стоит знак: «Посторонним вход строго воспрещен»!

- Ну, котлеты-то хоть жаришь мужу?

- Конечно! Готовить, безусловно, люблю. Люблю разводить цветы, создавать уют, чистоту, делать сюрпризы, собирать друзей в доме. Это все мне не чуждо.

- Ну, слава Богу, а то я думала ты совсем партийно-идейная девушка и к плите не походишь...

- Нет, не настолько все печально, как кажется по картинкам (смеется).

Беседовала _Елена ЗУЕВА

Благодарим _МБУ ГДК за предоставленные костюмы, Салон красоты «Ульяна» за укладку и make-up

ФОТО ЛАМПОВАЯ СТУДИЯ ФОТОГРАФИИ www.lampsoul.ru

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