07.09.2017

Налаживать международные отношения с Латвией предложили в Боровске



Работа по благоустройству в соседнем с Обнинском Боровске не первый год приносит свои плоды. Город меняется, приобретая новые общественные зоны, где горожане и гости могут остановиться и разглядеть старинную архитектуру, соседствующую с современными скверами, памятниками и фонтанами.

Только в середине августа на День города в этом районном центре торжественно открыли фонтан по рисунку знаменитой художницы Людмилы КИСЕЛЕВОЙ, а сейчас город готовится к реализации нового проекта.

Молодежное независимое движение города Боровска вышло на Градостроительный совет с предложением создать на ул. Латышской тематический сквер, состоящий из двух частей, и даже предложило коллегиальному органу свой эскизный проект. Одну половину сквера молодые активисты предлагают отвести для созерцания местного ландшафта, а вот вторую посвятить двум командирам 201-й Латышской стрелковой дивизии - полковнику Генриху ПАЭГЛЕ и генерал-майору Яну ВЕЙКИНУ, которые со своими бойцами в составе 33-й армии принимали участие в освобождении города Боровска от немецко-фашистских захватчиков.

Новый объект благоустройства участники Молодежного независимого движения предложили использовать и как возможность снять напряжение между некогда братскими республиками СССР, а теперь двумя странами с натянутыми отношениями.

- Мы хотели бы отметить, что данный сквер имеет международное значение, ведь давно не секрет, что со стороны нынешней Латвии идут обвинения в адрес России в различных форматах, в том числе и на тему Великой Отечественной войны. Поэтому сквер Паэгле может стать дружественным шагом по налаживанию отношений между странами, и центром примирения может стать наш город, - заявляют на своей странице в соцсети молодые активисты.

Когда именно Боровск возьмется за реализацию этого предложения, пока не сообщается. Однако, учитывая, что профинансировать работы по строительству инициаторы проекта предложили за федеральные средства, возможно, что обустройство новой общественной зоны войдет в план не ранее 2019 года. На следующий год по программе «Формирование комфортной городской среды» Боровск уже запланировал восстановление зоны отдыха с установкой детской площадки возле картинной галереи на ул. Ленина.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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