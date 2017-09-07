Балабановский музей предложили объединить с рынком, кладбищем и баней

Балабановскому музею на этой неделе исполнился всего год, а администрация города уже предложила отправить его на тот свет. Поводом для такого короткого жизненного цикла стали банальные деньги, которые решено сэкономить на культурных работниках.

Ровно год назад в Балабанове был открыт краеведческий музей, собравший в себе всю историю этого молодого города. Долгие годы экспонаты военной, промышленной и народно-бытовой тематики ютились в двух комнатах на территории Дома детского творчества на ул. Лермонтова. Но в сентябре 2016 года музей отметил свое новоселье, получив собственное помещение в новостройке микрорайона «Балабаново-сити».

Между тем, в то время как культурные работники готовились отмечать годовщину своей вольготной жизни, в администрации города всплыл весьма прозаичный для такого повода вопрос: как узаконить городской музей.

Есть мнение, которое, впрочем, балабановские музейщики нигде громко не озвучивали, что для истории города необходимо создать учреждение. В этом случае должна появиться совершенно полноценная структура со своим руководящим составом и программным финансированием. Однако данной идее уже подрезали крылья. Глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ заявил, что «порождать новые "МУПы" со своими директорами и бухгалтерами» он больше не будет.

- Мы только ликвидировали наши МУП, на которые ежегодно город тратил баснословные средства. Поэтому никаких новых мы создавать не будем. У нас есть МУП «МЦОН». Вот у Бориса Николаевича в подчинении баня, рынок, кладбище, мы ему ещё и музей туда отдадим! Пусть работает! - кивнул в сторону директора Многофункционального центра обслуживания населения Бориса Сергеева градоначальник.

Это предложение прозвучало, конечно, в шутливой форме, но услышать такие слова в день рождения - все равно что получить в подарок оградку на будущую могилку.

В итоге чиновник сказал, что музей должен стать структурным подразделением городского Дома культуры. Это как минимум сэкономит бюджетные средства на руководящих сотрудников.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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