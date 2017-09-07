Проверка на местности

В Заксобрании поддержали идею выездов в муниципалитеты для контроля реализации федерального проекта.

Работать над созданием комфортной городской среды администрации муниципальных образований Калужской области начали позже, нежели коллеги в других регионах. Причиной тому стало включение в федеральный проект региона-донора в самый последний момент, когда счастье в виде денег, казалось, уже прошло мимо.

Однако поздний старт - не повод искать оправдания для невыполнения работ по «защищенным» проектам. К такому мнению пришли участники очередного совещания межведомственной комиссии, отслеживающей исполнение приоритетного проекта, разработанного партией «Единая Россия».

ОТ СЛОВА К ДЕЛУ

6 сентября в режиме видеоконференции прошло очередное обсуждение хода проекта «Создание комфортной городской среды».

В совещании, которым руководили председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН и заместитель губернатора области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, приняли участие заместитель председателя областного парламента Александр ЕФРЕМОВ, председатель Общественной палаты Галина ДОНЧЕНКОВА, а также представители профильных министерств, муниципальных образований и общественных объединений.

Как известно, хорошая идея, возникшая из наиболее волнующей россиян проблемы, с которой они обращались к своим депутатам-единороссам, переросла в полноценный партийный проект с внушительным финансированием. И уже под конец этого, 2017-го, года регионам-участникам предстоит отчитаться в исполнении конкретных задач на своих территориях.

ПРОЦЕНТ ГОТОВНОСТИ

Промежуточные итоги в своем выступлении подвел заместитель министра строительства и ЖКХ Руслан МАИЛОВ. По его информации, два городских поселения -Жуков и Спас-Деменск уже выполнили запланированные объемы работ. При этом в Ульяново, Кондрово, Перемышле, Тарусе и Сосенском выполнение составило всего около 20 процентов.

Процент готовности работ по дворовым объектам в Балабанове администрация города точно назвать не берется. Тем не менее, обещает, что через две недели благоустройство всех четырех придомовых территорий, попавших на 2017 год в программу, будет завершено.

Что касается общественной зоны, которой в данном случае стал сквер с детской и спортивной площадкой на пустыре улицы Гагарина, то здесь в этом году проведут все земляные работы, подготовив территорию к дальнейшему благоустройству в 2018 году.

НА КОНТРОЛЕ

В ходе обсуждения работ по партийному проекту Виктор Бабурин поддержал предложение Геннадия Новосельцева о посещении муниципалитетов региона с целью личного осмотра хода, а главное - качества работ по благоустройству. Это известие о нежданных гостях должно не столько насторожить руководителей поселений, сколько подготовить к конструктивному диалогу, чтобы обсудить нюансы и трудности, возникшие при реализации конкретных проектов.

- Лидеры работали так, что сразу было видно, что у них есть желание что-то сделать для своих жителей. Они трудились в благоприятную погоду. Отстающим же придется выходить на объекты в условиях осени. При этом надо не забывать, что данная программа - проверка того, как мы умеем работать, - добавил Виктор Бабурин.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Согласно информации, озвученной зам. министра строительства и ЖКХ Русланом Маиловым, в этом году по программе «Создание комфортной городской среды» должны благоустроить 381 двор и 38 общественных пространств. В 2018 году это число увеличится в разы.

Из 280 муниципальных образований Калужской области 57 станут претендовать на реализацию своих проектов. До 15 сентября в них должно завершиться обсуждение соответствующих муниципальных программ.

Что касается Боровского района, то здесь подготовка началась заблаговременно, а потому шанс получить средства на идеи своих инициативных жителей есть у каждого поселения. Напомним, что в следующем году комфортом во дворах смогут заняться не только три городских поселения района, но и сельские, за исключением СП «Асеньевское» и СП «Совьяки».

Как было озвучено на данном совещании, комиссия намерена обратиться к губернатору Анатолию АРТАМОНОВУ с предложением сохранить в 2018 году объем областного софинансирования программы на уровне текущего года.

Другие статьи из рубрики «Благоустройство»