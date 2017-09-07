В Балабанове воруют из гаражей и питьевых автоматов

На минувшей неделе на территории Балабанова произошло семь преступлений, четыре из которых полицейские уже раскрыли. Среди них и взлом уличного автомата по розливу питьевой воды.

Как рассказал представитель ОМВД по Боровскому району, водяную «точку», установленную в балабановском микрорайоне ул. Дзержинского, взламывают уже в третий раз. Естественно, влечет к этой установке граждан с криминальными наклонностями совсем не воды жажда, а денег.

Как сообщают стражи правопорядка, посягнул на «мелочевку» 22-летний житель соседнего города Ермолино. Учитывая, что оплату за живительную влагу покупатели производят исключительно монетами, добыча воришки оказалась незначительной, а вот отвечать за свой поступок придется по всей строгости Уголовного кодекса.

А вот нераскрытыми остаются две кражи - аккумулятора из автомобиля и личного имущества на сумму 7 тыс. рублей из гаражного общества «Автомобилист». Пропажу сумки и находящихся в ней 8 тыс. рублей, которую забывчивый мужчина оставил в одном из магазинов сантехники, могла бы помочь раскрыть камера наблюдения, установленная в торговом зале. Однако, как прокомментировал представитель полиции, изучить видео они не смогли, поскольку владелец магазина находится в отпуске. Что помешало органам правопорядка изучить видеоматериал до приезда директора магазина, осталось загадкой.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Криминал»