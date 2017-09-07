07.09.2017

Ермолинец поплатится за любовь к алкоголю



По горячим следам сотрудники ОМВД по Боровскому району раскрыли кражу из продуктового магазина в городе Ермолино. Оказалось, что некий мужчина открыто похитил бутылку водки стоимостью 404 рубля и скрылся в неизвестном направлении.

Тем не менее, полицейские смогли установить личность любителя халявного алкоголя, которым оказался 18-летний местный житель.

За тягу к крепким и дорогим напиткам с градусом молодому человеку теперь предстоит ответить перед законом. Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Боровскому району, в отношении злоумышленника  возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж».

Согласно действующему законодательству, молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Криминал»

В Балабанове воруют из гаражей и питьевых автоматов

В Боровском районе начали «денежную реформу»

В гости за золотишком

Оскорбившая полицейских боровчанка будет исправляться усердным трудом

Боровский суд посадил наркодилера на шесть с половиной лет

По подозрению в получении крупной взятки задержали конкурсного управляющего боровского МУП «ПУ ЖКХ»
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
08
сентября
2017


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление