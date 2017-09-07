Ермолинец поплатится за любовь к алкоголю

По горячим следам сотрудники ОМВД по Боровскому району раскрыли кражу из продуктового магазина в городе Ермолино. Оказалось, что некий мужчина открыто похитил бутылку водки стоимостью 404 рубля и скрылся в неизвестном направлении.

Тем не менее, полицейские смогли установить личность любителя халявного алкоголя, которым оказался 18-летний местный житель.

За тягу к крепким и дорогим напиткам с градусом молодому человеку теперь предстоит ответить перед законом. Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Боровскому району, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж».

Согласно действующему законодательству, молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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