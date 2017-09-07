Почти пятьсот человек могли погибнуть при пожаре на Ермолинском мясокомбинате!

В конце августа в Балабанове произошло ЧП: практически дотла сгорел Ермолинский мясокомбинат, который располагался в микрорайоне ул. Дзержинского.

И если бы не оперативная работа пожарно-спасательного гарнизона, катастрофа могла бы достичь огромных масштабов, а количество пострадавших исчислялось бы сотнями.

ЖДИТЕ ОТВЕТА

На то, чтобы установить причину пожара, экспертам-криминалистам понадобилось несколько дней. Пока это заключение относится к категории предварительных, официальная бумага придет позже.

Как рассказал начальник пожарного надзора Боровского района Александр ЛАВРОВ, возгорание произошло в компрессорной, пристроенной к основному зданию мясокомбината.

- Загорелся электрический щит, от которого по утеплителю огонь прошел в один из цехов, - заявил Александр Владимирович. - На стене, где случилось возгорание, были проложены трубы с фреоном, также рядом располагались емкости с гидравлическим маслом. Произошли два взрыва, из-за чего огонь распространился глубже, взрывная волна снесла двери, затем начало гореть масло.

В считаные минуты огонь охватил огромное здание площадью в несколько тысяч квадратных метров. Произошло это и по той причине, что пожарные прибыли на места горения примерно через 40 минут, когда огонь успел похозяйничать на территории предприятия. Такое промедление со стороны самой главной в данном случае спецслужбы ее представитель объяснил проблемами со связью.

СЧЕТ НА МИНУТЫ

Своими силами боровским огнеборцам с ЧП справиться, к сожалению, не удалось. На момент прибытия почти полтысячи квадратных метров площади были объяты пламенем.

Поэтому на место была вызвана подмога из Обнинска, Малоярославца, Жукова и даже Наро-Фоминска. Около ста человек принимали участие в ликвидации возгорания, которая продолжалась больше двух суток. Как вспоминает Александр Владимирович, тушить пожар было тяжело еще из-за того, что в тот день был сильный ветер, поэтому порошок и пена разлетались в стороны.

- Нельзя было терять ни минуты, в здании находилось большое количество фреона, горюче-смазочных материалов и масла, - сказал Александр Лавров. - Были также резервные емкости с газом, который хранился в пластиковых бочках. Поэтому тушить нужно было все оперативно, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени. Мы подняли все резервы и согнали все силы, за исключением помощи спецвертолетов.

К слову, фреон сам по себе не является взрывоопасным газом, но так как он хранится обычно под давлением, «лопается» сама емкость. Потенциальная опасность состоит в том, что при нагревании свыше 250 градусов Цельсия он становится ядовитым. Так что пострадать люди могли не только от огня, но и от отравляющего вещества.

К слову, на мясокомбинате находились 450 человек, которые пришли на вечернюю смену. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось эвакуировать всех сотрудников и обойтись без пострадавших. Но, как потом скажут люди, если бы МЧСники прибыли на двадцать минут позже, масштабы катастрофы могли бы быть совершенно другими.

В итоге, из 15 тысяч метров общей площади здания огнем уничтожено десять. Материальный ущерб, по словам Лаврова, составил четверть миллиона долларов! Благо, все имущество у собственника было застраховано. Теперь же прокуратуре предстоит провести окончательную проверку, убедившись, что возгорание не имеет в своей основе злого умысла со стороны.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

Другие статьи из рубрики «Резонанс»