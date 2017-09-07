В движении

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Свободное время должно стать полезным!



Начало учебного года - не повод погружаться только лишь в мир новых знаний. Для того чтобы грызть гранит науки, нужны твердые зубы и недюжинная энергия. Ну и о духовной пище в процессе впитывания школьной программы забывать не стоит.

О том, что творчество и спорт не менее важны, помнят и культмассовый, и спортивный секторы Боровского района.

БАЛАБАНОВСКИЙ ЗОЖ

Не только Боровск может похвастать крутым физкультурно-оздоровительным центром. В Балабанове тоже есть свой «Центр физкультуры и спорта» под руководством Павла БУРЦЕВА, где для балабановской ребятни продумана масса оздоровительных секций, закаляющих не только тело, но и дух.

Так, на базе спорткомплекса открыты секции по боевым искусствам, среди которых тайский бокс и даже MMA, волейболу, баскетболу и спортивным танцам. В общем, занятия найдутся как для мальчишек, так и для девчонок.

На территории стадиона в Балабанове открыты футбольная и лыжная секции, а на улице Московской для девушек организованы занятия по шейпингу, женскому футболу, также погонять мяч тут могут и парни.

Любителям каратэ обязательно стоит заглянуть в школу №1, будущим чемпионам по дзюдо и самбо - в №4. Научиться стрелять балабановские школьники смогут, записавшись в секцию по стрельбе, которая открыта на территории школы №2.

Ну а тем, кто активной деятельности предпочитает тренировку ума и стратегии, нужно заглянуть в шахматный клуб «64», где воспитываются будущие Гарри Каспаровы.

Для малышей и их мам в социально-реабилитационном центре «Ориентир», который находится на улице Лермонтова, 14, открыты кружки, направленные на разностороннее развитие ребенка. Занятия проводятся с детьми в возрасте от 1 года до 5 лет. Кроме того, будущим мамам предлагаются курсы для беременных «Здравствуй, аист» и многое другое!

БОРОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

В Боровске, помимо спортивных секций, большое внимание уделено творческим, танцевальным и музыкальным кружкам. Известный на весь район хореографический коллектив «Боровские самоцветы» открывает набор детей от 5 до 12 лет, записаться можно непосредственно в Доме культуры. Главное - обязательно прийти с родителями.

Если народные пляски не по душе, а хочется чего-то динамичного, то кавер-дэнс группа «Shadow» открывает свои двери для всех желающих научиться современным танцам под руководством Лады ЩЕТИНИНОЙ. Возраст участников: от 9 до 16 лет.

Здесь же, в боровском ДК, худрук Дарья ПРОНЕВИЧ приглашает боровчан в возрасте от 5 до 20 лет постичь азы вокального мастерства и стать участниками эстрадного коллектива.

Начиная с 15-го сентября в районном Доме культуры начнутся занятия в эстрадно-духовой студии под руководством Владимира ЗАКИРОВА, куда приглашаются как новички, так и уже умеющие играть на музыкальных инструментах боровчане в возрасте от 9 лет.

С 18-го сентября для детей от 6 до 12 лет в ДК откроется набор в кружок по ритмике.

ТВОРЧЕСКИЙ «ПОЛЕТ»

Не отстают от своих соседей и в Ермолине. Здесь для тех, кто любит петь, играть на музыкальных инструментах и выступать на сцене, найдётся занятие по душе. На базе Дома культуры «Полет» работает студия «Мотив», руководитель которой приглашает активных юношей и девушек от 14 до 22 лет стать частью творческого коллектива.

Для подростков, которые любят театр и танцы, есть возможность совместить свои увлечения в одно. Театр танца «Fancy», известный на весь Боровский район, приглашает участников от 16 лет записаться на занятия. Отборы проходят каждый вторник, четверг и воскресенье в 19:00 в ермолинском ДК.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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