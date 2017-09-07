Страшно далеки...

Чиновники не пожелали слушать мнение просителей школьного автобуса.

О ситуации со школьным автобусом в деревне Киселево, имеющей пятилетний шлейф бездействия чиновников, мы рассказывали в прошлом номере. Честно говоря, искренне надеялись, что за минувшую неделю ответственные лица предпримут хоть какие-то телодвижения, чтобы исправить свои ошибки.

Однако вместо этого мы получили ответ: разворотную площадку, ошибочно «разбитую» совершенно не в том месте, где об этом просили жители, продолжат строить.

ОБЕЩАНИЕ ПО НАСЛЕДСТВУ

Напомним, пять лет подряд жители деревни Киселево обращались с письмами в администрацию Боровского района и районный отдел образования, прося пустить к их детям маршрут школьного автобуса. Учитывая, что детвора проживает в деревне, отрезанной от образовательного учреждения маршрутом порядка восьми километров и трассой М-3, необходимость в такой услуге была очевидной. Тем не менее, все эти годы жителей кормили «завтраками», вплоть до 2017 года, весной которого гражданам наконец пообещали сделать необходимую по требованиям разворотную площадку для школьного автобуса и пустить к 1 сентября маршрут.

Обещание это дал бывший зам. главы администрации района Сергей ГАЛКИН. Не верить словам этого чиновника оснований не было, поскольку он за время работы на руководящих должностях пустых обещаний не давал и лично курировал то, за что поручился. Но летом Сергей Павлович ушел на повышение в Калугу, сообщив, что об обещании не забыл и передал его теперь уже новому заместителю администрации Боровского района Александру КОЗЛОВУ.

ЗА ТОГО «ПАРНЯ»

Как так случилось, что обещанную площадку начали обустраивать вовсе не там, где просили жители, за минувшую неделю нам так и не удалось узнать. Александр Козлов, как говорится, своих не «сдал», но и отвечать за чьи-то промахи не захотел. А потому, несмотря на то, что ещё 29 августа мы передали ему для связи телефон старосты деревни Киселево, так и не позвонил ему, чтобы прояснить ситуацию: нужна ли вообще разворотная площадка хоть кому-то там, где ее отсыпали щебнем?

Вместо этого чиновник сообщил, что начатый объект будет достроен, поскольку бросить его район уже не может - ГКУ «Школьный автобус» вот-вот приедет проверять заявленный маршрут. То есть, как ни крути, а чей-то, простите, зад прикрывать надо, ведь именно из-за его неповоротливости, помешавшей лично пообщаться с жителями Киселева до начала строительства, теперь необходимо обосновать трату бюджетных средств!

Что касается просьбы обустроить разворотную площадку там, где люди ждут, то ее вновь пообещали построить. Только, вероятно, в следующем году! Для этого Александр Козлов намерен создать новую комиссию, которая рассмотрит заявления граждан с пятилетней историей. На наш вопрос, что мешает прямо сейчас в начале учебного года начать оперативно исправлять ошибку и думать, как создать условия для пуска школьного автобуса в этом учебном году там, где люди просят, мы получили ответ в стиле «служенье муз не терпит суеты».

Справедливости ради заметим, расхлебывать Александру Сергеевичу эту неприятную для его карьеры историю приходится за тех, кто на излете реализации идеи посчитал ниже своего достоинства просто поговорить с инициаторами данного обращения. Между тем заметим, что даже губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ постоянно напоминает: должность любого чиновника предусматривает прямое общение с гражданами и своевременную реакцию на их обращения. Вероятно, руководству Боровского района придется внимательно проследить цепь всей этой истории и найти в ней слабое звено, которое пора менять на новое и более поворотливое.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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