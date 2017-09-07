Отопительный сезон в районе начнется по расписанию и без сбоев

На финальной стадии находится подготовка к отопительному сезону в Боровском районе. На данный момент работы завершены практически на 100%. Районное подразделение, курирующее сферу ЖКХ под руководством Александра КОЗЛОВА, провело комплекс мероприятий, направленных на устранение проблемных точек и общую проверку систем отопления.

Как сообщил Александр Сергеевич, практически во всех городских и сельских поселениях Боровского района состояние котельных и труб можно назвать удовлетворительным. В двух городах: Ермолине и Балабанове сейчас ведутся ремонтные работы на участках. Так, в Ермолине, например, прокладываются новые трубы, а в Балабанове сразу в трех местах устраняют неполадки в системах, в том числе и на котельных.

Как сообщил глава администрации Балабаново Вячеслав ПАРФЕНОВ, работы ведутся в штатном режиме, но имеется парочка нюансов по теплотрассе.

- Самое главное - в этом году переходим на новую котельную, которая была заложена в план на 2018-й год, но мы закончили со строительством раньше, - заявил Вячеслав Викторович. - До 15-го сентября мы завершим все работы, после начнем пусконаладку. Думаю, что к концу месяца котельная будет полностью готова к вводу в эксплуатацию. В том случае, если что-то пойдет не так, обойдемся за счет ресурсов и мощностей старой, она полностью готова к сезону. В любом случае, тепло в домах будет.

В Ермолине же из четырех котельных три уже готовы к работе, о чем сообщил глава администрации Олег ЗАПОЛЬСКИЙ. На четвертой проводятся ремонтные работы по замене оборудования, также прокладывается теплотрасса.

- Подрядчики работают достаточно оперативно, все материалы имеются, так что, думаю, до 20-го сентября реконструкция будет завершена, - заявил Олег Константинович.

Отметим, что до 15-го сентября все работы по подготовке к зиме должны быть завершены. По планам, в муниципальные учреждения социальной значимости: школы и детские сады тепло начнет поступать ближе к концу сентября. В дома - примерно в начале следующего месяца. Впрочем, все зависит от погоды, она может внести свои коррективы. В любом случае, как уверил Александр Козлов, отопительный сезон в Боровском районе начнется своевременно и без сбоев.

- В то же самое время есть существенная проблема в военном городке Митяево. Основная сложность состоит в том, чтобы наладить контакты и диалог с Министерством обороны. Вроде бы пока получается сотрудничать, на данный момент мы ведем переговоры по поводу закупки оборудования для котельной, - подчеркнул Александр Сергеевич.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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