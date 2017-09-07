Тебе половина и мне половина

С директором балабановского МУП пообещали поделиться деньгами.

Три недели назад над директором МУП «МЦОН» Борисом СЕРГЕЕВЫМ сгустились тучи. Руководство администрации оказалось недовольно его темпами сбора долгов за оплату аренды на муниципальном рынке и земли под сезонными торговыми точками. Борису Николаевичу даже намекнули на то, что его личное финансовое состояние тоже может пошатнуться, если он не включит внутренний ускоритель.

СДВИГ НА МИЛЛИОН

Дело в том, что при создании МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения», который теперь представляет услуги балабановцам на рынке, кладбище и в бане, был уговор: весь год Сергеев работает только за зарплату. Если же в конце года доходы МУПа окажутся на заданной отметке, то он смело может рассчитывать на хорошую премию.

По информации, озвученной в конце августа начальником финансового отдела администрации города Натальей ГУСАКОВСКОЙ, МУП «МЦОН» должен был собрать 8 млн рублей до конца года, а за минувший период заработал для бюджета только 3,9 млн руб. Правда, позже начальник финотдела подправила эти цифры, дескать, собрать Борису Николаевичу надо на миллион меньше, а добыл он уже без малого 4,8 млн рублей, хотя план на восемь месяцев обозначен на отметке 4,666 тысяч.

Изначально высокую, на первый взгляд, планку для муниципального предприятия определили исключительно исходя из прежних успехов МУП «Рынок», являвшегося единственным доходным предприятием муниципалитета. Однако позже выяснилось, что в кармане у рынка многомиллионная дыра из-за неоплаты аренды предпринимателями за минувший почти годовой период. Таким образом, перед Борисом Сергеевым появилась задача по взысканию долгов и контролю по своевременной оплате текущих платежей.

«ШАЙКА-ЛЕЙКА»

Уже на этой неделе директор МУП «МЦОН» доложил: за минувшую семидневку ему удалось собрать 200 тыс. рублей, и теперь долг по аренде всего 5 млн рублей. Вероятно, Борис Николаевич объединил суммы текущих и «висящих» арендных плат, но прозвучавшая цифра заставила руководителей администрации вновь призвать его к активности. Более того, Сергееву посулили 2,5 миллиона, если он до конца года закроет тему долгов предпринимателей!

К обещанию о такой «премии» руководитель муниципального предприятия оказался равнодушен. Во всяком случае, искра в его глазах не загорелась. Произошло это по причине того, что озвученную сумму куша администрация пообещала «защитить» перед депутатами, чтобы направить ее на капитальный ремонт городской бани, фактически вложив обратно - в МУП «МЦОН».

После такой установки психологическое давление на Бориса Николаевича может усилиться, поскольку теперь его успешной финансовой работы будут ждать не только работодатели, но и балабановские банщики, которые регулярно жалуются на безобразные условия в отделениях городской помывочной.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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