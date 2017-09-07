07.09.2017

Алексей Максименко благоустроит Тамбовский, если люди начнут платить налоги



Жители поселка Тамбовский, который расположен в двух шагах от администрации сельского поселения Кривское, обратились в прессу с жалобой на отсутствие благоустройства. Дескать, за пятьдесят с лишним лет существования здесь ничего не было сделано, а очень хотелось бы, чтоб появились нормальные дороги и освещение.

Напомним, что Глава думы Елена СЕЛЕЗНЕВА посоветовала «тамбовцам» не сидеть сложа руки, а писать обращения, выходить с инициативой на уровень администрации, пытаться попасть в программы, в общем, хоть как-то заявить о себе.

В то же самое время руководитель администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО добавил, что он был бы крайне рад благоустроить поселок, но только при одном условии - если люди начнут платить налоги на землю и имущество.

- В Тамбовском много проблем по части неплательщиков, - сказал Алексей Витальевич. - Мы, конечно, постоянно говорим людям о необходимости ставить дома и участки на кадастр, а также о важности своевременной уплаты налогов, но не всегда это находит у них понимание.

Поэтому особенно удивительно для Максименко то, что народ требует что-то для себя, в то время как сам не готов или отказывается исполнять требуемые законом действия.

- О том, что поселок нужно благоустроить, вопрос даже не стоит. Здесь важно другое: на что? Откуда брать деньги на те же дороги, детские площадки, если поступления в бюджет у нас идут за счет налогов? А когда их нет, то откуда, простите, взять средства? - негодует глава.

Впрочем, несмотря на сложившуюся ситуацию, кое-какие работы в поселке все равно проводятся. Так, например, в следующем году там будут делать уличное освещение, а ямы на дорогах должны засыпать щебнем в самое ближайшее время.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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