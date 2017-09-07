В ожидании облегчения

Жители разваливающихся домов живут без воды и задыхаются от дерьма!

Семь лет назад, в 2010-м году, в «Неделе» выходила резонансная публикация о судьбе жителей железнодорожного поселка в Ворсино, которые вынуждены жить без воды и такого необходимого элемента, как санузел. Ошибка или халатность строителей, которые еще при советской власти возвели здесь несколько двухэтажных многоквартирных домов, запустила цепь проблем, и решить их не могут до сих пор.

ДО ВЕТРУ!

На самом деле это крайне удивительно, как можно было при строительстве домов - не бараков, не каких-то хлипких бытовок, упустить из виду такую важную деталь, как наличие канализации и водопровода. В итоге будущие жильцы получили ключи от собственных квартир, в которых нет ни ванны, ни туалета.

Некоторое время спустя людям все-таки обеспечили водоснабжение и подобие отхожего места. Только выглядело это все больше как насмешка. На улице поставили парочку водонапорных колонок и столько же деревянных клозетов. Три туалета на пару сотен человек!

Причем расположили их прямо посреди огородов, не удосужившись сделать пешеходную дорожку. Ассенизаторы, которые, по идее, должны регулярно приезжать и откачивать фекалии, были гостями настолько редкими, что однажды испражнения «вырвались» на свободу и растеклись дерьмовыми реками по всей территории. Более того, отравленной оказалась и вода, которая из прозрачной стала коричнево-желтой и знатно воняла. Все это было семь лет назад.

Жители поселка, к слову, ветераны труда в большинстве своем, оббивали пороги ворсинской администрации и просили о помощи. Дошли в свое время даже до губернатора Калужской области. Тогдашние власти наобещали людям с три короба, мол, все будет хорошо, дайте только время. Несложно догадаться, что обещанное «хорошо» так и не наступило.

ЧАС ВОДЫ

Депутат ворсинской сельской Думы Юрий РАЗМАЗИН обратился в редакцию «Недели» с просьбой снова осветить события на станции. Как пояснил Юрий Викторович, все то, что было сказано людям в далеком 2010-м году, так и осталось словами. Никакой канализации, никакого водопровода, никакого ремонта - ничего.

- Мне жаль этих людей, искренне, - заявил народный избранник. - Те условия, в которых они вынуждены жить, просто невыносимы. И ведь там остались только старики, вся молодежь разъехалась, можно ведь постараться что-то для них сделать?

Отметим, что Юрий Викторович, говоря о невыносимости, не приукрасил правду, а, скорее, не договорил многого.

По состоянию на данный момент, двухэтажные дома в прямом смысле этого слова разваливаются на части. Как говорят жильцы, трещины настолько глубокие, что туда запросто можно просунуть руку. Близость к железной дороге и довольно интенсивное по ней движение заставляют оконные стекла дрожать чуть ли не каждые полчаса.

Как обстоят дела с водой и туалетом, спросите вы? Да никак! На момент приезда прессы люди уже второй месяц сидели без оных. Из-за проблем на скважине колонки перестали функционировать, а единственный способ получить заветную каплю влаги - выйти с утра пораньше с ведром и дождаться пожарной машины.

Причем, как пожаловались жители, водители иногда проявляют нетерпеливость и дают людям строго отведенное время. Дескать, не успел с 7 до 8 набрать питьевой воды - твои проблемы.

Деревянные конструкции, которые служат туалетами, по-прежнему на месте. Правда, время и погода сильно расшатали каркас, и теперь они больше похожи на хибары с дыркой в полу. О том, какой в округе стоит запах, лучше умолчим.

- И самое интересное, что люди особого ничего не просят, просто провести им воду и канализацию. Им даже ремонт в домах не так нужен, как вода в кранах, - подчеркнул Размазин.

ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ

К слову, власти сельского поселения Ворсино от проблем поселка не открещиваются и глаза на них не закрывают. Как рассказал председатель Думы Рудольф РЕГЕР, у него у самого сердце кровью обливается, когда он видит, в каких ужасающих условиях живут его земляки.

Как поведал Рудольф Борисович, когда несколько лет назад расширялась железная дорога, расстояние от путей до домов сократилось в два раза.

- Это грубейшее нарушение, - заявил Рудольф Регер. - По закону, железную дорогу и жилые дома должно отделять расстояние не меньше ста метров, также обязательна установка шумозащитных экранов. Этого сделано не было совершенно. И теперь, помимо всего прочего, еще и постоянный шум добавился. Это ужасно!

Осознавая, что дальше так жить нельзя, ворсинские власти начали лихорадочно соображать, чем можно помочь «железнодорожникам». Как оказалось, сделать что-либо глобальное не выйдет, максимум, чего удалось добиться - перевести дома в разряд аварийных и признать их полностью непригодными для проживания.

Но это решение вскрыло другую проблему. Теперь из ворсинского бюджета не может быть потрачено ни копейки на благоустройство домов, так как это будет считаться нецелевым расходованием средств. Единственное, что могут делать власти, - не допустить тотальной разрухи.

- Были проблемы с водой, это мы устранили, так что на данный момент жалоб по этому поводу нет, - уверил Рудольф Борисович. - К сожалению, тратить деньги на строительство канализации мы не можем, но то, что в наших силах и полномочиях, будем поддерживать в надлежащем состоянии.

Что касается «сельского» санузла, то в свете приближающейся зимы и полуразрушенных клозетных стен, Рудольф Борисович пообещал подумать и, возможно, отремонтировать или утеплить строение.

- Люди попали в программу переселения. Думаю, лет через пять они получат новые, благоустроенные квартиры. А пока им остается только терпеть, ну а мы со своей стороны постараемся максимально облегчить им жизнь, - резюмировал глава Думы.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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