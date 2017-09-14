В заданном направлении

«Комфортная среда» шагает по Боровску!

2017 год стал первым в пятилетней программе «Создание комфортной городской среды», разработанной партией «Единая Россия». Калужская область не сразу получила на него средства из федерального бюджета, так как в Москве посчитали, что наш регион самодостаточный. Вопрос решился только благодаря настойчивости Губернатора области и депутатов областного парламента. Именно поэтому не все муниципалитеты Калужской области смогли получить возможность благоустроить свои дворы и общественные территории за федеральные и областные средства с минимальными затратами для собственных бюджетов.

Однако те, кто стал первопроходцем, уже готовятся показать итоги своей работы. В том числе и Боровск, где партийный проект помогает преобразить город.

СТАВКА НА КАЧЕСТВО

В этом году Боровску досталось сравнительно немного средств - порядка 3,8 млн рублей. Их распределили на одну зону отдыха и три дворовые территории - ул. Ленина, 8, ул. П. Шувалова, 4 и ул. Коммунистическая, 1. Там еще продолжаются работы, которые, согласно требованиям программы, были разработаны и согласованы с жителями. В итоге во всех дворах заасфальтируют придомовые территории, установят новые бордюры, а также, по желанию, появятся урны и скамейки, отремонтируют системы наружного освещения и проведут озеленительные работы.

До финальной точки еще есть время доделать запланированный объем. Но, как заявляет глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, они не гонятся за временем, делая ставку на качество.

Тем не менее, закончить начатое подрядчики обещают к середине сентября. В это время здесь готовы будут показать результат не только боровчанам, но и областным контролерам.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ

На минувшей неделе зам. губернатора Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ предложил выехать в районы и на местах оценить результат их участия в федеральном партийном проекте. Председатель Заксобрания Виктор БАБУРИН эту идею поддержал, а потому каждый из участников пилотного этапа может ждать к себе в гости руководителей регионального уровня.

Как заявляет Михаил КЛИМОВ, он с удовольствием встретит визитеров и покажет все объекты, в том числе и общественную зону, которую ко Дню города построили вскладчину.

Сквер и фонтан «Девочка с зонтиком» по рисунку знаменитой художницы Людмилы КИСЕЛЕВОЙ удалось построить, проведя работу сразу в трех направлениях. Так, «девочку» создали по программе инициативного бюджетирования: средства на скульптуру жители Боровского района перечисляли на спецсчет, а строительство фонтана профинансировала администрация города. Что касается средств «Комфортной среды», то они пошли на обустройство территории: укладку брусчатки и на наружное освещение.

Кстати, качество работ уже оценили боровчане, в их числе и депутат Законодательного Собрания Полина КЛОЧЕНОВА. Она, наряду с депутатами Городской Думы, контролирует ход выполнения работ в городе.

ПЛАН С ИЗМЕНЕНИЯМИ

До 15 сентября Боровск, наряду с остальными потенциальными участниками проекта по благоустройству городских территорий, должен определиться с планами на 2018 год. Михаил Климов говорит, что в срок его команда уложится, несмотря на то, что первоначальную идею пришлось изменить.

В следующем году вместо детской площадки у МВЦ на ул. Ленина приведут в порядок тротуар на ул. Коммунистической.

- Это въезд в город, и сейчас он не в лучшем виде. Ходить там, честно говоря, проблематично. Мы хотим не просто построить новый тротуар, но и обордюрить его, а также провести озеленение, - делится глава исполнительно-распорядительной власти.

Комиссия под руководством председателя ЗС Виктора Бабурина, контролирующая ход программы «Создание комфортной городской среды» в Калужской области, на минувшем заседании решила предложить губернатору сохранить уровень ее финансирования со стороны регионального бюджета. При таком раскладе мечты боровских чиновников о 20 млн рублях на благоустройство своих территорий имеют все шансы перерасти в реальность.

Анна КНЯЗЕВА

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