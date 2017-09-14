К 2022 году в Б алабанове планируют создать пять зон отдыха

В Балабанове администрация активно работает по программе «Создание комфортной городской среды». В этом году здесь начали работы по обустройству зоны с детской игровой и спортивной площадками, фонтаном и цветниками на ул. Гагарина. На 2016 год пришлись подготовительные работы по данному проекту, а в следующем муниципалитет завершит идею, разместив на территории нынешнего пустыря все запланированные малые архитектурные формы.

Вместе с этим город уже заглядывает в будущее и намерен на весь объявленный срок действия программы подавать свои заявки на участие в федеральной программе. С помощью неё планируется обустроить ещё четыре общественные зоны.

Так, на 2019 год администрация запланировала осуществить масштабный проект на ул. Кооперативной, где, согласно уже разработанному архпроекту, пройдет пешеходная зона с местами для отдыха и декоративными беседками. В 2020 году планируется обустроить ещё один заброшенный пустырь города, на котором три года назад местные депутаты предлагали разбить «народный» парк. Годом позже дело дойдет до отрезанной железной дорогой от основной части города улицы Коммунальной. Там, на месте недавно снесенных сараев, рядом со Школой искусств, высадят яблоневый сад. А уже в 2022 году муниципалитет займется преображением ул. Дзержинского, где в лесополосе перед жилыми домами обустроят прогулочную зону.

Учитывая, что часть озвученных проектов масштабная и требует внушительных финансовых средств, администрация города будет софинансировать их воплощение, заранее заложив на эти цели средства в бюджете города.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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