14.09.2017

Фасад балабановской библиотеки превратят в книжную полку



В Балабанове взрослую городскую библиотеку на ул. 1 Мая ожидает капитальное преображение. В этом году муниципалитет провел работы по благоустройству на подступах к учреждению культуры, уложив вместо разломанного асфальта брусчатку. А в 2018 году перемены ждут уже фасад библиотеки, расположенной на первом этаже многоэтажки.

Согласно презентованному проекту, кирпичные пролеты между окнами и торцевую часть здания украсят панели, имитирующие корешки книг. В настоящее время разработчики еще продумывают все нюансы, но уже известно, что на гигантских книжных муляжах будут напечатаны цитаты великих русских классиков.

Стоит отметить, что в соцсетях это известие тоже восприняли с воодушевлением, а жители соседнего с Балабановом Обнинска даже позавидовали такой замечательной идее. В ответ на это представитель администрации сообщил, что в планах муниципалитета придать яркий и тематический вид не только библиотеке. В перспективе такая переделка коснется и фасада городского спорткомплекса на ул. Боровской.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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