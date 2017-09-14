Боровский район перевыполнил план по налоговым поступлениям

Как известно, богатство любого городского или сельского поселения Боровского района, а также перспективы развития, целиком и полностью зависят от налогов. Короче говоря, чем больше физических и юридических лиц исправно платят «мзду», тем лучше в итоге живет населенный пункт.



Как отметила руководитель финансового отдела администрации Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА, в муниципалитете с поступлениями все более-менее гладко. По состоянию на первое августа консолидированный бюджет Боровского района по налоговым доходам исполнен на 568 миллионов рублей, что составляет 120% уровня прошлого года. На первое сентября - 121%, и это один из самых высоких показателей в области.

- Существенным фактором, влияющим на формирование доходной части местных бюджетов, остается сокращение имеющейся недоимки. По состоянию на первое августа налоговая недоимка бюджетов всех уровней Боровского района составила 94,6 миллиона рублей, по страховым взносам - 266 миллионов. На мой взгляд, цифра впечатляющая, - подчеркнула Анна Владимировна.

К слову, основными инструментами для органов местного самоуправления являются комиссии по укреплению бюджетно-налоговой дисциплины, которые занимаются сокращением так называемой недостачи. За недолгий период своего существования и благодаря слаженной работе удалось вернуть 77 миллионов рублей налоговых недоимок.

- Было поставлено на учет 482 участка, с которых взимается земельный налог, и 411 жилых объектов, собственники которых ежегодно выплачивают налог на имущество, - сказала главный финансист района.

Кстати сказать, работа вышеназванных комиссий в сельских поселениях в основном направлена на ликвидацию земельного и имущественного налогов. Что примечательно, Анна Владимировна похвалила Боровск, Ермолино и Совхоз Боровский, как самые показательные населенные пункты, а вот в Кривском и Асеньевском не так все гладко.

Однако, как пояснил глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО, их основная проблема состоит в том, что дачников очень сложно найти на месте, поговорить с председателями СНТ тоже не так-то просто.

- Как только мы пытаемся с ними связаться, нам говорят, мол, я уже не председатель. И все начинается снова: поиск контактов, встречи, поэтому у нас такой низкий результат, - пояснил Алексей Витальевич.

Впрочем, даже несмотря на такое, казалось бы, внятное объяснение, Анна Владимировна в очередной раз подчеркнула, что именно от налогов зависит количество денег, которое поступит в бюджет поселения, а Кривское, как ни крути, нуждается в «хорошем» бюджете. Как и Асеньевское, в принципе.

- Проанализируйте еще раз информацию по недоимке, усильте работу по информированию населения, особенно членов ДНТ и СНТ о необходимости уплаты налогов до первого декабря. Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ в очередной раз дал поручение главам муниципальных образований и администраций активизироваться и больше сотрудничать с ФНС, - резюмировала Горячева.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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