Сладкая жизнь

В Ермолино построят кондитерскую фабрику!

Начало недели в Боровском районе ознаменовалось подписанием соглашения между администрацией и руководителями кондитерской фабрики «Микаелло». Поставленные в официальных бумагах «автографы» положили старт развитию предприятия и дополнительным доходам для ермолинского муниципалитета.

НЕ ПОЗЖЕ СРОКА

Кондитерская фабрика «Микаелло» заработала в 2001-м году, и основная ее деятельность направлена на производство конфет с фруктами и орехами в шоколадной глазури. За время своего существования руководство смогло прочно завоевать не только российский, но и зарубежный рынки. Неоднократно «микаелловские» сладости выставлялись на международных экспозициях, таких как «Продэкспо», «Интерсладости», «Покупайте российское» и многих других.

И вот, почти шестнадцать лет спустя, генеральный директор предприятия Гарри ТУМАНЯН решил, что производство пора расширять и сделал ставку на Боровский район. Именно здесь уже через год будет возведен новый завод по производству сладостей.

Причем место Гарри Михайлович выбрал не в индустриальном парке Ворсино и не в других свободных экономических зонах, например, в Совьяках, а в Русиново. Здесь предприниматель выкупил земельный участок площадью в пятнадцать тысяч квадратных метров, где уже в следующем году с конвейеров сойдут первые сладости, выпущенные в Ермолине.

- Мы планируем завершить строительство в следующем году и запустить объект в эксплуатацию, - заявил Гарри Михайлович. - На производстве будет создано свыше сотни рабочих мест, что, по нашему мнению, очень хорошо для жителей Боровского района.

Отметим, что разговор о перспективах трудоустройства, в частности для ермолинцев, очень вдохновил главу районной администрации Илью ВЕСЕЛОВА, который согласился со своим партнером и пообещал всевозможную поддержку со стороны муниципальных властей в вопросах выдачи необходимых разрешений и в решении любой проблемы, которая может повлиять на успешность реализации проекта. Илья Борисович также обратился к бизнесменам с просьбой не затягивать со сроками и открыть производство в следующем году, но не позже.

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ

К слову, для Боровского района конец лета и начало осени вообще выдались на редкость «хлебными». Недавно в индустриальном парке Ворсино завод «Л'Ореаль» открыл новую линию, также на этой неделе еще несколько промышленников расширили свое производство. А это значит, что у муниципального района появятся новые поступления в бюджет, что, конечно, не может не радовать.

Но, возвращаясь к подписанию соглашения с «Микаелло», Илья Веселов назвал его знаковым и важным именно из-за места, в котором фабрика вскоре появится.

- Для нас данное мероприятие важно, потому что открывается новая площадка, которая позволит нам размещать не только крупные, но и средние предприятия, а также малые по разным направлениям деятельности, - заявил Илья Борисович. - Главной особенностью, на мой взгляд, является то, что площадка располагается вблизи Ермолино. Это будет хорошим подспорьем для городского поселения, так как появятся новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Я благодарен нашим партнерам, с которыми мы подписали соглашение, и надеюсь, что этот проект будет быстро реализован.

Кстати сказать, сладости от «Микаелло» продаются не только в России, но и в странах СНГ, а также Дальнего Зарубежья, например в США. Впрочем, увидеть конфеты на полках в магазинах Боровского района тоже шанс есть, во всяком случае, Илья Веселов такую возможность не исключил.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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