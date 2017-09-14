УК и депутаты оставили жителей в неведении!

О программе «Формирование комфортной городской среды» сейчас рассказывают СМИ всех уровней, однако этого оказалось недостаточным для того, чтобы рядовые жители Балабанова смогли примерить свои шансы на участие в данном федеральном проекте. Как показывает практика, лишь «сарафанное радио» и пример соседей становятся поводом для поиска информации.

Упрекать горожан в безынициативности, честно говоря, несправедливо. Ведь для того, чтобы представлять их интересы, они в свое время выбрали себе окружных депутатов. Почему те не проинформировали избирателей о возможности бесплатно благоустроить дворовые территории и за 1% от общей стоимости детские и спортивные площадки, отвечу, опираясь на личный промах: понадеялись на управляющие компании.

Еще весной администрация города провела совещание с участием директоров балабановских УК. На нем им поручили довести до своих жителей всю информацию.

Спустя некоторое время «посланцы» доложили - люди повально отказываются от такого шанса. Одни, якобы, боятся непосильного земельного налога, другие не хотят платить ни рубля за детские площадки, третьи просто ничего не хотят в силу своего менталитета.

Подозрения в том, что УК лукавят, были, но развития не получили. А на днях позвонил старший одного из балабановских домов, которому стало известно, что на ул. Лермонтова «по какой-то там программе» будут делать площадку для детей с прорезиненным покрытием. Спросил, почему окружные депутаты, и я в том числе, ничего об этом жителям не рассказали, а заодно и подтвердил подозрения: никакой информации от своей управляющей компании он не получал и жители соседних домов - тоже.

То, что частным коммунальщикам участие жителей в программе «Создание комфортной городской среды» невыгодно, - неопровержимый факт. Ведь люди получают возможность за федеральные деньги благоустроить придомовые территории, в то время как УК могли бы сделать это не столь качественно и безнадзорно, но за средства жильцов дома.

Этот разговор подтолкнул к мысли, что надо действовать в обход коммунальщиков и объяснять жителям все преимущества такого шанса. А там они пусть уже сами решают, хотят перемен к лучшему или нет.

В итоге договорились с замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Балабанова Алексеем СТЕПАНОВЫМ провести работу организованно и комплексно: составить график собраний с каждым из дворов Балабанова и на личных встречах с участием депутатов и сотрудников администрации объяснить людям перспективы. Встречаться начнем с октября.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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