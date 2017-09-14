Рядом с ликвидированной свалкой в Киселево «Саша» роет пруд!

Свалка строительного мусора, которая несколько лет уродовала овраг между двумя районами - Боровским и Жуковским, наконец-то ликвидирована. Однако жители двух соседствующих территорий по-прежнему не спокойны и подозревают нарушителя в очередных незаконных действиях.

НЕ СПЕША

Напомним, в начале лета «Неделя» обратила внимание на безобразное состояние пограничной территории, которая существовала на территории СП Ворсино уже несколько лет. Более того, мы даже нашли свидетелей этой давней истории и данные предполагаемого нарушителя - предпринимателя, который свалил в овраге груды бетонных плит. Глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ приказал заняться этой проблемой и оперативно «закрыть» ее.

Однако быстрого результата не последовало. Органы власти и правопорядка занимались проблемой три последних месяца, но ни разговоры «по душам», ни возбуждение «административного» дела, ни штраф, вынесенный административной комиссией СП Ворсино, не смогли повлиять на предпринимателя, который устроил на границе районов свалку стройматериалов.

ДВЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ

За это время история с нарушением природоохранного законодательства успела обрасти новыми сведениями о причине своего возникновения. Если изначально местные жители сообщили, что отходы стройматериалов некий племянник председателя дачного общества «Родничок» привез для организации пруда, то теперь появилось и новое мнение.

Согласно ему, племянник дяди Володи, якобы, вывез со стройки бетонные блоки как хлам и заработал на этом деле. А потом эти же плиты он продал садоводам для отсыпки внутриуличного проезда. Как рассказывают «знающие» люди, плит оказалось много, а желающих обрести такое дорожное покрытие - мало! Вот и остались груды бетона на том месте, где его свалили, - на пограничной территории.

ДРУГАЯ ИСТОРИЯ

Неделю назад Илья ВЕСЕЛОВ в очередной раз поднял вопрос о ликвидации бетонных блоков с территории поселения и попросил прокурора подключиться к решению проблемы. Реакция не заставила себя ждать: в минувшие выходные бетонные плиты исчезли, а некогда захламленную территорию разровнял бульдозер.

Одновременно с этим на той же пограничной территории начались земляные работы: прямо вдоль оврага при помощи строительной техники была вырыта траншея, ведущая от моста через овраг к дачным участкам. По словам работавшего на территории гастарбайтера, который по простоте душевной поделился с журналистами информацией, «это Саша роет себе пруд»!

Кто такой «Саша» и тот ли это товарищ, который устроил в Киселево мусорную свалку, пока неизвестно. Впрочем, как и то, имеется ли у инициатора «раскопок» разрешение администрации СП Ворсино на проведение земляных работ. Однако это уже совсем другая история, которую, надеемся, оперативно сможет прояснить прокуратура Боровского района.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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