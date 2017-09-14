В Балабанове готовы отдать полмиллиона на уличное освещение

В Балабанове пытаются решить проблемы с уличным освещением. Фонари в этом населенном пункте загораются рано, а выключаются поздно. К тому же, случается, что лампы срабатывают и посреди дня.

По словам электриков, происходит это потому, что на подстанциях установлено старое оборудование, которое невозможно установить по-другому. К тому же расположены эти подстанции преимущественно вдоль автодорог в зарослях деревьев, которые создают дополнительную тень и способствуют раннему срабатыванию автоматики. Вырубить эти насаждения тоже нельзя, поскольку в таком случае в ночное время система реагирует на свет фар, что приводит к кратковременным отключениям линии, а в результате - к сгоранию оборудования.

Решить эту проблему в Балабанове попытаются, прибегнув к обнинскому опыту, где уличное освещение заведено на компьютер и может регулироваться по ситуации. Для этого поселению придется потратить порядка полумиллиона рублей. Однако муниципалитет готов к таким тратам, лишь бы раз и навсегда закрыть проблему.

Реализовать идею, вероятнее, удастся в 2018 году, хотя среди парламентариев и сотрудников администрации звучат предложения форсировать события и обновить систему уличного освещения уже в этом году.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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