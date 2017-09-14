14.09.2017

Балабановские коммунальщики считают, что жаловаться на них могут только вымышленные люди!



Августовская публикация в «Неделе» о заборчике с угловатыми металлическими заглушками по периметру палисадника в доме по улице Гагарина, 6 в Балабанове и напряженными отношениями между некоторыми жителями и управляющей компанией ООО «УК РЭУ» возмутила старшую по дому Татьяну КОРОБЕЦ. 

Женщина утверждает: такой управляющей компании еще поискать! Да и вообще, откуда у людей могут взяться нарекания и жалобы в адрес директора Татьяны МАЛАШИНОЙ, лично ей непонятно.


САМИ ВИНОВАТЫ

Рассказать о том, почему те, кто посмели жаловаться на Татьяну Владиленовну, не правы, старшая по дому решила на личной встрече с корреспондентом «Недели», но не во дворе самого дома Гагарина, 6, а почему то в офисе управляющей компании, где собрались ее сотрудники, собственно, сама Татьяна Николаевна и ее коллега - «заведующая» восьмым подъездом.

- Прежде чем выпускать статью, вам надо было собрать совет дома, пообщаться со всеми жителями, а не реагировать только на одну жалобу!- начала в стиле советских партсобраний Татьяна Николаевна. - Мы после выхода публикации провели у себя расследование! Хотели «по-человечески» поговорить с жалобщиком, но так и не смогли понять, кто это?

К слову, за «кляузника» ошибочно приняли ту самую старшую по восьмому подъезду Ирину, которая, как она сказала, уже несколько устала от косых взглядов своих соседей.

Однако, возвращаясь к теме встречи, хочется отметить, что Татьяна Николаевна, выражая якобы «мнение большинства», настаивала на том, что отношения между жильцами и сотрудниками управляющей компании весьма теплые, а те, у кого это не так, дескать, сами виноваты.

- Людям нужно учиться общаться и вести диалог самим в первую очередь.! Да, между мной и Татьяной Владиленовной тоже бывают мелкие разногласия! Но мы всегда находим общий язык! - с гордостью подчеркнула Татьяна Коробец. - И вообще, наша управляющая компания, не слабое, а сильное звено!

Что же касается злосчастных уголков на заборчике, то и сама Татьяна Владиленовна, и старшая по дому настояли на том, что металлические углы абсолютно не опасны для жизни и здоровья тех, кто может случайно на них напороться! Подумаешь, какая ерунда!

Впрочем, директор управляющей компании отметила, что могла бы поставить и пластиковые, ей-то как раз все равно!

 

ВСЕ ХОРОШО, ЧЕГО ЖАЛОВАТЬСЯ?

Да и вообще, забор, по мнению старшей, да и Татьяны Малашиной, проблема «больше высосанная из пальца», обидно им другое, что работу коммунальщиков посмели раскритиковать и написать о них в негативном ключе. Дошло даже до того, что обратившегося с жалобой человека посчитали вымышленным персонажем.

В качестве доказательств «крутости» управляющей компании Татьяна Коробец привела проведенный в этом году косметический ремонт в подъезде, установленное освещение при входе в дом, экономичное, которое гаснет, если рядом никто не ходит.

Более того, все замечательно, как утверждает госпожа Коробец, и в подвалах на Гагарина, 6, четыре года назад меняли крышу по инициативе жителей. Тогда отработали вскладчину: половину суммы выделил городской бюджет, половину - собственники.

Но в то же самое время, говоря о лояльности большинства жильцов к работе управляющей компании, Татьяна Николаевна согласилась с тем, что после выхода этой статьи кто-то вполне может ополчиться против нее и ее ярой протекции Татьяны Малашиной. Впрочем, старшая по дому к этому готова.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

Другие статьи из рубрики «Резонанс»

Виталия Реукова могут заставить возместить двадцатимиллионный ущерб!

Рядом с ликвидированной свалкой в Киселево «Саша» роет пруд!

У высотки на Гагарина продолжает рушиться стена

Страшно далеки...

Почти пятьсот человек могли погибнуть при пожаре на Ермолинском мясокомбинате!

Энергетики в «Молодежном» в своих косяках обвинили жильцов!
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
15
сентября
2017


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление