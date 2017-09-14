Балабановские коммунальщики считают, что жаловаться на них могут только вымышленные люди!

Августовская публикация в «Неделе» о заборчике с угловатыми металлическими заглушками по периметру палисадника в доме по улице Гагарина, 6 в Балабанове и напряженными отношениями между некоторыми жителями и управляющей компанией ООО «УК РЭУ» возмутила старшую по дому Татьяну КОРОБЕЦ.

Женщина утверждает: такой управляющей компании еще поискать! Да и вообще, откуда у людей могут взяться нарекания и жалобы в адрес директора Татьяны МАЛАШИНОЙ, лично ей непонятно.



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Рассказать о том, почему те, кто посмели жаловаться на Татьяну Владиленовну, не правы, старшая по дому решила на личной встрече с корреспондентом «Недели», но не во дворе самого дома Гагарина, 6, а почему то в офисе управляющей компании, где собрались ее сотрудники, собственно, сама Татьяна Николаевна и ее коллега - «заведующая» восьмым подъездом.

- Прежде чем выпускать статью, вам надо было собрать совет дома, пообщаться со всеми жителями, а не реагировать только на одну жалобу!- начала в стиле советских партсобраний Татьяна Николаевна. - Мы после выхода публикации провели у себя расследование! Хотели «по-человечески» поговорить с жалобщиком, но так и не смогли понять, кто это?

К слову, за «кляузника» ошибочно приняли ту самую старшую по восьмому подъезду Ирину, которая, как она сказала, уже несколько устала от косых взглядов своих соседей.

Однако, возвращаясь к теме встречи, хочется отметить, что Татьяна Николаевна, выражая якобы «мнение большинства», настаивала на том, что отношения между жильцами и сотрудниками управляющей компании весьма теплые, а те, у кого это не так, дескать, сами виноваты.

- Людям нужно учиться общаться и вести диалог самим в первую очередь.! Да, между мной и Татьяной Владиленовной тоже бывают мелкие разногласия! Но мы всегда находим общий язык! - с гордостью подчеркнула Татьяна Коробец. - И вообще, наша управляющая компания, не слабое, а сильное звено!

Что же касается злосчастных уголков на заборчике, то и сама Татьяна Владиленовна, и старшая по дому настояли на том, что металлические углы абсолютно не опасны для жизни и здоровья тех, кто может случайно на них напороться! Подумаешь, какая ерунда!

Впрочем, директор управляющей компании отметила, что могла бы поставить и пластиковые, ей-то как раз все равно!

ВСЕ ХОРОШО, ЧЕГО ЖАЛОВАТЬСЯ?

Да и вообще, забор, по мнению старшей, да и Татьяны Малашиной, проблема «больше высосанная из пальца», обидно им другое, что работу коммунальщиков посмели раскритиковать и написать о них в негативном ключе. Дошло даже до того, что обратившегося с жалобой человека посчитали вымышленным персонажем.

В качестве доказательств «крутости» управляющей компании Татьяна Коробец привела проведенный в этом году косметический ремонт в подъезде, установленное освещение при входе в дом, экономичное, которое гаснет, если рядом никто не ходит.

Более того, все замечательно, как утверждает госпожа Коробец, и в подвалах на Гагарина, 6, четыре года назад меняли крышу по инициативе жителей. Тогда отработали вскладчину: половину суммы выделил городской бюджет, половину - собственники.

Но в то же самое время, говоря о лояльности большинства жильцов к работе управляющей компании, Татьяна Николаевна согласилась с тем, что после выхода этой статьи кто-то вполне может ополчиться против нее и ее ярой протекции Татьяны Малашиной. Впрочем, старшая по дому к этому готова.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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