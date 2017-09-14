Без колес

В Асеньевском не на чем возить пожарную бочку!

Несколько дней назад в одной из деревень сельского поселения Асеньевское случился пожар. Из-за неправильного обращения с электропроводкой загорелась баня. Благо, во время происшествия пострадавших не было, но огонь вполне мог бы перекинуться на стоящий рядом жилой дом, и тогда масштабы были бы совершенно другими.

СТОЯЧАЯ ВОДА



От Боровска до пункта назначения, где, собственно, и произошло ЧП, пожарных отделяли около сорока километров пути. Но когда речь заходит об огне и том, насколько он может быть опасен при несвоевременной ликвидации, приходится считать каждую секунду. Именно поэтому отдаленным поселениям в свое время были выделены пожарные бочки - эдакие прицепы с водой и шлангом, чтобы, в случае чего, успеть хотя бы «приструнить» пламя.

Однако в Асеньевском «подарком» не воспользовались. И это сильно возмутило главного по пожарному надзору Боровского района Александра ЛАРИОНОВА. Александр Владимирович искренне недоумевал, почему, при наличии нескольких тонн воды, которых с головой бы хватило на то, чтобы загасить пламя, сотрудники администрации предпочли бездействовать?

- Вы поймите, пока оперативная группа доедет до места, пока обеспечит забор или подачу воды, пройдет минимум полчаса, - сказал Александр Владимирович. - В случае с пожаром в бане можно было бы обойтись меньшими последствиями, если бы администрация вовремя среагировала!

Вот только, при всей кажущейся справедливости возмущения, причина, по которой «бездействовала» администрация, до смешного банальна. Весь сюрреализм ситуации состоит в том, что при наличии пожарной бочки ее элементарно не на чем возить! То есть транспортного средства, достаточно мощного, чтобы протащить заполненную хотя бы частично водой емкость, на территории поселения, подчеркнем, в распоряжении именно властей, нет!

ВОЕННЫЙ ВАРИАНТ

Как пояснила руководитель администрации Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА, единственная возможность перевозить «водяной прицеп» - обращаться за помощью либо к местным директорам колхозов, либо к жителям, у которых есть трактора. Таковых, к сожалению, на все поселение лишь один! То есть, если вдруг владелец транспортного средства отсутствует на месте или в данный момент не может предоставить его из-за, например, поломки, то все - пиши пропало.

Поэтому сама Ирина Николаевна ответила на возмущение Ларионова вполне логичным вопросом и попросила его поразмыслить, каким образом людям тянуть бочку.

- В распоряжении администрации нет транспортного средства, - подчеркнула Жильцова. - Именно поэтому и вызвали пожарных из Боровска. Мы бы могли справиться своими силами, если бы была такая возможность. Когда летом случались пожары, мы не прибегали к помощи района, но в этот раз не удалось обойтись без нее.

Понятно, что превращать местных жителей в «бурлаков на Волге» - идея весьма сомнительная, а отсутствие тягача и вовсе делает наличие бочки своеобразной пылью в глаза, мол, положено - сделали, дальше ваши проблемы.

Отметим, что подобная история с наличием емкостей для тушения пожара и отсутствием способов доставить их на место происшествия - не единственная во всем Боровском районе. Это, скажем так, проблема достаточно «бородатая», и некоторые поселения даже прибегают к маленьким хитростям. Например, в Ермолине активно пользуются поливочной машиной в случае возгораний.

Как бы там ни было, ситуация, сложившаяся в Асеньевском, дошла до ушей руководителя администрации Боровского района Ильи ВЕСЕЛОВА и несколько обескуражила его. Как отметил Илья Борисович, подобное положение дел никуда не годится, и вопрос нужно решать в срочном порядке. Он выдал необходимые распоряжения своим коллегам и настоятельно рекомендовал изучить вопрос и постараться найти какую-либо технику. Например, обратить свой взор на военные гарнизоны, которые время от времени списывают транспортные средства.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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