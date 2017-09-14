По старым счетам за отопление балабановцы задолжали 13 миллионов

В Балабанове никак не могут ликвидировать МУП «КТС». Причиной тому являются огромные долги физических и юридических лиц перед предприятием. На сегодняшний день горожане в общей сложности имеют задолженность почти в 13 млн рублей, а предприятия и индивидуальные предприниматели увеличивают эту цифру до 18 млн рублей.

В 2016 году тепловое хозяйство города по концессионному соглашению перешло в управление Калужской энергетической сбытовой компании. Предстоящий отопительный сезон станет вторым, который будет обеспечивать инвестор и собирать за предоставленную услугу оплату с населения. Однако долги перед муниципальным предприятием горожанам никто прощать не собирается. Администрация города требует максимально ускорить процесс сбора долгов, заявляя, что «бесконечно это продолжаться не может».

Управляет процессом взыскания бывший юрист балабановской Городской Думы Эльдар АБАСОВ. Именно на его образование и опыт работы была сделана ставка при поручении такой миссии. Однако своими силами вернуть в бюджет долги за предоставленную городом ранее услугу отопления он не может, поскольку сама процедура списания долгов и наложения арестов на имущество граждан находится в поле деятельности судебных приставов.

Как отмечает Эльдар Абасович, в последнее время ему удалось выстроить совместную работу с боровскими сотрудниками УФССП, которые арестовывают счета и лично приходят в дома должников с исполнительными листами.

На сегодняшний день на рассмотрении в суде находятся 120 дел, и еще 380 будут отправлены на повторную процедуру. Между тем, Абасов отмечает, что у жителей остается право заключить с КТС договор на реструктуризацию долга и вносить деньги частями.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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