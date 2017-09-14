Виталия Реукова могут заставить возместить двадцатимиллионный ущерб!

В Боровске несколько месяцев назад, предприниматель Виталий РЕУКОВ по несчастливой, как он выразился, случайности снес историческое здание прямо в центре города. Некогда это была типография, а сейчас на ее месте руины. Впрочем, бизнесмен свою вину не отрицал, и выразил полную готовность вернуть все, как было и даже сделать лучше.

Напомним, что «случайный» снос произошел под покровом ночи и без согласования с местными властями.

Для справки: здание типографии является частью выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль площади Ленина, XVIII-XIX вв.», в связи с чем, подлежит государственной охране от повреждения, разрешения и уничтожения.

В то время, когда шло разбирательство, к слову, достаточно громкое, сотрудники прокуратуры Боровского района гарантировали жесткие меры реагирования и ясно дали понять, что подобное действо никоим образом не тянет на административку и, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело в отношении случившегося.

Как сообщил корреспондентам районный прокурор Александр ЕГОРОВ, дело действительно было недавно возбуждено. В то же самое время Александр Владимирович подчеркнул, что обвинение пока не направлено против конкретно Виталия Реукова, а уголовное производство начато по факту произошедшего - сноса здания.

Говоря сухими юридическими терминами, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. ст.243 УК РФ - Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей.

Кстати, по такой статье вполне можно получить реальный срок лишения свободы до трех лет. Впрочем, это максимальное наказание и вряд ли Виталий Георгиевич отправится в места не столь отдаленные.

Скорее всего, ему придется возместить нанесенный ущерб, отметим, что весьма внушительный: 20 195 368 рублей.

В настоящее время, как сообщил прокурор, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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