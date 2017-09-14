Масштаб поражения

«Белорусы» считают, что балабановская «Спичка» отравляет им жизнь!

Жители «Белорусского квартала», расположенного на гагаринском поле, обратились к депутатам Городской Думы с просьбой защитить их. По словам горожан, агрессором по отношению к ним является не кто иной, как КМДК «Союз-Центр», образованный из бывшей «спички» - ЗАО «Плитспичпром».

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Жители уверяют, что периодически до их квартир доносится уверенный «сладковатый» запах, свойственный деревоперерабатывающему предприятию. От него у них начинаются аллергические реакции с першением в горле и слезящимися глазами.

Подобные жалобы на некогда градообразующее предприятие звучат от балабановцев регулярно, причем со всех сторон города. Наибольшей проблемой такое соседство является не только для жителей улицы Боровской, вдоль которой раскинулось промышленное предприятие, но и для жителей ул. Московской. В этот удаленный микрорайон характерный запах доносит ветер, поскольку изначально Балабановская экспериментальная фабрика строилась так, чтобы вредные отходы производства улетали в сторону некогда малозаселенной территории. Теперь же к «пострадавшим» присоединился еще один микрорайон, до которого, по мнению жителей, регулярно добираются вредоносные выбросы.

УСЫПИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ

Однако руководство бывшего ЗАО всегда отвергало обвинения, заявляя о наличии полноценной системы очистки и отсутствии выбросов в атмосферу вредных веществ. Якобы на производстве установлены современные фильтры, которые обеспечивают отличную очистку.

На опасения жителей в отношении строительства нового производства ДСП, которое в итоге должно вырабатывать продукции вдвое больше нынешнего, представители тогда еще ЗАО «ПСП» ответили, что это вовсе не строительство, а расширение, да и фильтрация на новых площадях будет лучше нынешней. Дабы подтвердить свои слова, для депутатов ГД обещали еще год назад организовать экскурсию, чтобы те воочию могли увидеть произошедшие перемены. Тем не менее, до сих пор официального приглашения «в гости» от деревоперерабатывающего предприятия представительный орган Балабанова так и не получил.

ПОД ЧЕСТНОЕ СЛОВО

На обращение жителей «Белорусского квартала» Гордума совместно с администрацией обещала отреагировать, проведя ряд замеров воздуха в городе. Для этого планируется привлечь Роспотребнадзор, который сможет дать независимую оценку на предмет содержания вредных примесей в воздушном пространстве Балабанова. Однако насколько удачно будет произведен этот замер, предположить трудно. Как подтверждают сами жители, каждый день они неприятный запах не ощущают. А совпадет ли предполагаемый выброс в атмосферу с днем забора проб, который проводится по графику, а не по первому звонку, - с уверенностью никто не скажет. Так что, по большому счету, жителям и руководству города остается только верить в честное слово промышленников и уповать на их совесть.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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