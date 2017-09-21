21.09.2017

В области формируются команды по развитию моногородов и созданию условий для локализации производств



14 сентября депутаты Законодательного Собрания Калужской области открыли шестую сессию, которая стала весьма плодотворной. Своими решениями региональные парламентарии создали условия для новых рабочих мест, облегчили задачу по ремонту дорог и упростили жизнь многодетным семьям.

 

КУРС НА МОНОГОРОДА

В числе первых депутаты приняли закон, согласно которому инвесторы, занимающиеся автомобилестроением и увеличивающие локализацию производства, получат продление налоговых льгот.

Следует отметить, что на сегодняшний день производство автомобилей для экономики Калужской области остается одной из ключевых отраслей, которая оказывает значительное влияние на все основные экономические показатели.

Комментируя этот вопрос, председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН подчеркнул:

- Мы даем льготы не ради льгот, а для того, чтобы как можно больше комплектующих производилось здесь, потому что это дополнительные рабочие места, достойная заработная плата и налоговые поступления. Мы хотим, чтобы предприятия все больше и больше укоренялись на Калужской земле.

Утвердили депутаты также соглашения о формировании и обучении команд, управляющих проектами развития моногородов. В Калужской области их два - Сосенский и Кондрово.

Предполагается, что данные команды, бесплатно обучившись на базе «Фонда развития моногородов», будут заниматься планированием  их дальнейшего развития, привлечением инвестиций и созданием новых рабочих мест.

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Депутаты приняли закон, согласно которому организации, осуществляющие работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, смогут получать участки для добычи полезных ископаемых местного значения без проведения конкурсов или аукционов.

Комментируя этот вопрос, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул, что закон касается только тех, кто работает в Калужской области и строит здесь дороги.

 

В ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ

Депутаты приняли закон, согласно которому, для признания семьи многодетной и получения связанных с этим льгот больше не будет требоваться регистрация всех членов семьи по одному адресу.

 До этого те семьи, члены которых были зарегистрированы по разным адресам, не могли в полной мере воспользоваться установленными мерами социальной поддержки.

 

ОТСТАВКУ ПРИНЯЛИ

Депутаты приняли постановление, в соответствии с которым объявляется процедура выдвижения кандидатов на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области в связи с досрочным прекращением полномочий Ольги Копышенковой.

 

БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ

Депутаты приняли решение о переименовании комиссии по экологии Законодательного Собрания в комиссию по экологии и транспорту. С изменением наименования комиссии добавятся полномочия.

В частности, она будет заниматься совершенствованием законодательства в сфере транспорта и дорожной деятельности, анализом ситуации с организацией транспортного обслуживания населения.

Наталья ГРИДИНА

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