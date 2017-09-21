Побочный эффект

Жители Совьяков надеются на масштабное благоустройство!

Сельское поселение Совьяки Боровского района некоторое время назад было выбрано местом для организации новой экономической зоны. Расположится она близ нескольких деревень, например, Колодкино и Козельское, и займет внушительную площадь в несколько сотен гектаров.

Откровенная близость к населенным пунктам, как ни крути, диктует свои правила, и местные жители имеют полное право требовать какой-нибудь компенсации или благ. Прежде чем на место заедут первые инвесторы, «почву» необходимо подготовить - как минимум наладить стабильное электроснабжение и сделать дороги.

РАНО РАДОВАТЬСЯ

О перспективах развития небольшой деревни Колодкино заговорили еще несколько месяцев назад, когда глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ приезжал на сход в другую деревню - Козельское по приглашению ее старосты Николая КРИВОЩАПОВА. Тогда жители, что называется, решили воспользоваться по-соседски возможностью пообщаться с властями и задать парочку волнующих вопросов.

Интересовало, да и по-прежнему интересует небольшую горстку колодкинского населения только одно - газификация. О скачущем напряжении, убитых дорогах и благоустройстве, которое находится на нуле, умолчим, это здесь, в Совьяках, - дело практически привычное. В то же самое время глава администрации Николай ГАЛЕНКОВ в рамках имеющегося бюджета и возможностей старается делать многое для того, чтобы в деревнях хотя бы ямы на проезжей части вовремя подсыпались щебнем.

Но, возвращаясь к вопросам проведения газа и перспективам развития, которые в глазах местных жителей оказались сплетены в единое целое, нельзя не отметить, что истина не так радужна, как хотелось бы.

По закону, потенциальным инвесторам в рамках соглашений нельзя навешивать обязательство или обременение по работам в соседних населенных пунктах. То есть надеяться на то, что можно «убить двух зайцев сразу»: и завод построить, и газ за счет предпринимателей провести, не стоит.

- После того, как парк начнет функционировать, может быть, получится что-то решить с вопросом газификации и другими. В рамках сотрудничества мы согласны предлагать инвесторам принять участие в жизни поселения, как это происходит в Ворсино, например, - подчеркнул Илья Веселов.

Впрочем «раскатывать губу» пока рано. Как рассказал Николай Галенков, пока, насколько ему известно, желающих прийти и отстроить в совьяковской зоне какое-нибудь крутое предприятие не нашлось.

ПЛАНЫ НА СВЕТ

По осени ситуация повторилась. И если в начале лета Илья Веселов ездил в Совьяки, так сказать, только в один пункт назначения, сейчас же была организованна массовая встреча со старостами деревень.

Проблемы, которые поднимались в ходе «задушевного» разговора, уже порядком навязли на зубах, короче говоря, новыми их не назовешь.

К слову, в состав сельского поселения Совьяки входит порядка тридцати населенных пунктов, и оно (поселение) является самым масштабным в Боровском районе.

Поэтому особенно странно и даже в какой-то мере гротескно выглядело то, что интерес к открытому разговору с властями не проявила и половина старост деревень.

Однако собравшиеся засыпали Илью Борисовича и Николая Константиновича интересующими их вопросами: благоустройство, газификация, электроснабжение, дороги.

Эдакие четыре грани, на которых держится, пожалуй, любой населенный пункт муниципалитета.

С электричеством, например, особенно печально обстоят дела в деревнях Куприно, Колодкино и парочке других. Здесь местные жители неоднократно жаловались на веерные отключения, неполадки с напряжением, необходимость установки уличных фонарей.

Но, как уверил глава администрации Боровского района, власти ведут активную работу с ресурсоснабжающей организацией в части наладки линий электропередач и их реконструкции. Более того, на подстанциях по мере возможности обновляется оборудование, а планы по установке дополнительных столбов освещения есть не просто в воздухе, а уже на бумаге.

- К концу этого года должны исчезнуть проблемы с освещением в деревнях. Во всяком случае, такие планы у района, - заявил Николай Галенков.

В БОРЬБЕ С БУРЬЯНОМ

Если работа с РСО не в полномочиях Николая Константиновича, то вот следить за участками в своем сельском поселении, чтобы они не зарастали бурьяном и борщевиком, - вполне в его власти, и тут он, как говорится, и царь, и бог. Однако недобросовестных граждан, которые позволяют на принадлежащих им землях разрастаться сорнякам высотой по пояс, к сожалению, предостаточно.

- Сложно работать с собственниками, - посетовал Галенков. - Они имеют право использовать землю по своему усмотрению. Но комиссия, созданная на базе администрации, прорабатывает все вопросы и регулярно выписывает предписания на устранение нарушений. К счастью, люди чаще прислушиваются и окашивают территорию, но не все так отзывчивы.

Кстати сказать, волонтерской частью рабочей группы сельской администрации вызвались быть старшие деревень, которые пообещали оказать максимальное содействие Николаю Константиновичу и предоставить полный список участков, где собственники превратили свои земли черт знает во что.

ТУМАННАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Не последним в списке наболевших вопросов является состояние местных дорог, некоторые из которых больше напоминают сыр «Маасдам» по количеству дырок на проезжей части. Проехаться по такому ухабистым путям и не потерять подвеску по пути - реальная удача. Хуже всего на данный момент обстоят дела в деревне Ильино, где грунт из-за погодных условий размыло, и теперь там много больших ям.

Впрочем, Николай Константинович пообещал, что через пару месяцев максимум все ямы будут обсыпаны щебнем, и проблемные зоны будут ликвидированы. Осталось только надеяться, что работы успеют завершить до наступления затяжного дождливого периода.

Более того, администрацией Совьяков уже составлен план работ на следующий год, куда включен не только «ремонт камушками», но и асфальтирование некоторых участков.

Что же касается газификации, то здесь все целиком и полностью упирается в федеральные и областные программы, куда попасть не всегда просто.

И если задуматься, то вот такой осенний приезд главы администрации, пусть даже запланированный, вполне может знаменовать начало той самой подготовки «почвы» для развития экономической зоны. А это для Совьяков значит только одно - еще лет пять, и здесь задымят заводы. И пусть бюджет от этого «поправится», дороги станут ровнее, а свет не будет вырубаться невзначай, да и попадать в различные проекты будет проще, но не создаст ли это массу других проблем, например, экологических?

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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