Криминальный дуэт обчистил шесть машин в Балабанове

Сотрудники ОМВД по Боровскому району раскрыли целую серию краж из автомобилей местных жителей. Как рассказал начальник отдела участковых уполномоченных полиции Александр ТАРАСЕНКО, злоумышленниками оказались мужчина из Волгоградской области и несовершеннолетний из города Серпухова.

Вместе эта преступная парочка успела «обчистить» шесть автомобилей беспечных балабановцев. Однако теперь, помимо ответственности за тягу к чужому имуществу, взрослому напарнику придутся ответить по закону за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

На сегодняшний день главарь этого криминального тандема находится в балабановском ИВС, а потому местные жители могут на некоторое время быть спокойными за сохранность оставленного в автомобилях имущества.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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