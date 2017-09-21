В Балабанове арендаторов заставят подписать допсоглашение

Объекты, принадлежавшие Министерству обороны на территории балабановского микрорайона улицы Дзержинского, Боровский район передает в город. Этого события муниципалитет ждет уже больше года, поскольку аренда всех этих площадей станет дополнительным доходом для бюджета. В настоящее время договора на пользование помещениями заключены с районной администрацией, а значит, перед балабановскими властями стоит задача перезаключить эти документы с арендаторами, чтобы деньги начали поступать в городской кошелек.

Однако простым подписанием бумаг дело не ограничится. Чиновники намерены выдвинуть ряд дополнительных условий для предпринимателей. Во-первых, город намерен запретить арендаторам сдавать городское имущество в субаренду.

- Это наши объекты, и доходы от них должны поступать в бюджет. Арендаторы имеют право использовать площади по прямому назначению, а не зарабатывать на переуступке права аренды, - заявил глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ.

В намерении навести порядок его поддержал и председатель Городской Думы Сергей СУДАКОВ, который предложил заключить дополнительные соглашения, которые позволят хоть как-то решить проблемы микрорайона в сфере благоустройства.

- Надо подготовить допсоглашения, по которым предприниматели будут обязаны содержать прилегающие к их объектам территории, - озвучил Сергей Судаков.

Чтобы решить все эти вопросы, на 27 сентября в администрации назначена встреча, где обе заинтересованные стороны смогут обговорить все нюансы будущего перезаключения договоров аренды.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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