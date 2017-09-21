Александр Егоров: «По-человечески, я сочувствую, но по закону - беспристрастен!»

Полгода назад прокуратуру Боровского района возглавил Александр ЕГОРОВ, который приехал в наши края из Хабаровска. Несмотря на достаточно молодой возраст, Александру Владимировичу всего 36 лет, у него за плечами уже солидный пятнадцатилетний опыт работы в надзорных и правоохранительных структурах. О том, чем запомнились ему эти шесть месяцев на новом месте, и о проблемах муниципалитета Александр Егоров поделился с читателями «Недели».

КУРС НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

- Александр Владимирович, как вы восприняли свое назначение и такой, не побоюсь этого слова, дальний переезд в совершенно незнакомые края?

- Для меня это было интересным предложением. Любые кадровые перестановки происходят с согласия сотрудника. Так что переезд с Дальнего Востока в Центральную Россию был осознанным поступком.

- И где вы сейчас живете?

- В Балабанове.

- Придя на должность районного прокурора в новое для себя место, я говорю сейчас не о структуре, а о самом районе, его поселениях и их особенностях, были ли какие-то трудности? Тяжело было освоиться?

- Хочу отметить, что законодательство, которое является основой нашей деятельности, - везде одинаковое, поэтому сложностей не было. Единственное, что я сразу определил для себя приоритетные направления, проанализировав ситуацию в муниципалитете, в том числе основываясь на статьях в местных СМИ.

- То есть я правильно понимаю, что, придя на должность, вы первое время посвятили детальному изучению ситуации в районе?

- Конечно. Для того чтобы грамотно выстроить линию своей работы, нужно в первую очередь понимать основные проблемы района. Поэтому я изучил прошлые обращения от граждан, ознакомился с проведенными до меня проверками и их результатами, как я уже раньше сказал, прочел статьи и потом уже наметил основные задачи.

- Сколько времени вам понадобилось, чтобы вникнуть в особенности Боровского района и его проблемы?

- На самом деле немного. Уже меньше чем через месяц были проведены первые проверки, которые дали результат. Но основные цели и задачи были поставлены на второе полугодие 2017-го.

То есть сейчас мы уже четко действуем по плану работы прокуратуры района, осуществлению координационной деятельности. Нами уже намечены проверки, в том числе по заданиям областной прокуратуры.

Также были созданы несколько рабочих групп, куда были включены сотрудники правоохранительных органов района, с которыми ведется тесное сотрудничество. Вообще прокуратура - структура, осуществляющая надзор за соблюдением прав и свобод граждан и процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, координирующая работу правоохранительной системы, цель которой - противодействие преступности.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ - БОЛЬШЕ НЕ ПРОБЛЕМА В РАЙОНЕ

- И все-таки, на что вы обратили внимание в первую очередь?

- Честно говоря, в глаза сразу бросилась ненадлежащая работа службы судебных приставов. Мы организовали проверку в первой декаде мая и, выйдя на место, увидели определенные нарушения, которые, к сожалению, носили системный характер. Однако тут есть некие объективные причины, приведшие к данной ситуации. Это и проблема с нехваткой кадров, и с уже наличествующими сотрудниками, которые не очень оперативно выполняли свою работу.

Поэтому после проведенной проверки мы подробно изложили свои требования в представлении, направленном на имя руководителя службы судебных приставов Калужской области. И, что очень хорошо, в регионе очень правильно и адекватно отнеслись к ситуации, и на сегодняшний момент руководству областного управления удалось сформировать личный состав в отделе, устранить нарушения и наладить работу в плановом режиме.

Очень показательным также является и то, что если в первом полугодии мы наблюдали рост количества жалоб на службу судебных приставов района, то сейчас есть тенденция к снижению. То есть, по крайней мере, удалось добиться некой стабильности.

- Назначение нового начальника службы судебных приставов в Боровском районе - результат вашей проверки и действий? Я не говорю о том, что вы рекомендовали кого-то, но, возможно, именно благодаря вашему обращению в области задумались о переменах.

- Нет, конечно. Мы не лезем в решения других органов, это не наша компетенция. Но я очень рад и даже благодарен таким переменам, потому что сейчас на самом деле удалось найти контакт и наладить работу.

- Александр Владимирович, в свое время вы некоторую часть жизни и, скажем так, карьеры посвятили работе в природоохранной сфере. Как известно, в Боровском районе с экологией проблем более чем достаточно. И, как мне кажется, экология - гораздо важнее приставов. Как здесь обстоят дела?

- Могу сказать, что в этом направлении ведется работа, и уже есть определенные результаты. Увеличилось количество выявленных нарушений природоохранного законодательства, в том числе и в вопросах земельных отношений. Наконец-то мы добились вынесения обвинительного приговора в отношении группы граждан, которые занимались земельными махинациями. И решение суда уже вступило в законную силу.

На самом деле охрана природы - очень многопрофильное понятие и подразумевает различную деятельность. Сюда можно отнести и загрязнение воздуха, почвы или водоемов, также нарушение земельного и лесного законодательств и так далее и тому подобное.

За период работы в Боровском районе мы также неоднократно столкнулись с загрязнением реки Протвы. Отмечу, что после проведенных проверок удалось установить виновное юридическое лицо и привлечь его к административной ответственности. Конечно, надеялись на более серьезный результат, на уголовное преследование, но, согласно результатам экспертизы, ущерб оказался незначительным, и поэтому дело закончилось именно так.

«ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ Я МОГУ ПОСОЧУВСТВОВАТЬ»

- За период вашей работы в Боровском районе, как сложилось взаимодействие гражданами?

- Лично я провожу прием граждан каждый вторник, также я выезжаю в различные городские и сельские поселения один раз в месяц. Я вообще люблю общаться с людьми, вникать в их проблемы, разбираться, стараться помочь в рамках своих полномочий. Бывают, конечно, недопонимания, но моя задача - быть объективным в своей работе и, давая определенный ответ человеку, я, прежде всего, детально изучаю все стороны дела.

- Причем вы же понимаете, что ваш ответ может не устроить вторую сторону. И, кстати, человек, как ни крути, субъективен. Насколько вам тяжело абстрагироваться и давать действительно объективные ответы?

- Ну, я всегда говорю: если не знаешь, как поступить, поступай по закону. В нашей работе мы всегда на стороне законодательства, и даже если по-человечески я кого-то могу понять и даже посочувствовать, то как законник я беспристрастен.

- А с чем люди приходят чаще всего?

- Каждый приходит со своим. Кто по земельным вопросам, кто с жалобой на задержку зарплаты, в общем, проблем очень много, и все они разные. С начала года в адрес прокуратуры, кстати, поступило порядка девятисот обращений с просьбой провести проверки. А нас, между прочим, всего десять человек в штате. Но благодаря правильной организации работы мы справляемся с такими масштабами. Более того, каждое обращение уже рассмотрено.

- Такое огромное количество - это хорошо или плохо?

- Двоякое отношение. С одной стороны, хорошо, это показатель того, что население нам доверяет и видит в нас структуру, которая может помочь, с другой - плохо, так как это своеобразный показатель того, что другие органы власти не смогли сделать ничего для того, чтобы решить проблему человека.

- Говоря об органах власти, как сложились ваши отношения с главами администраций?

- Мы тесно взаимодействуем. Кстати, когда я пришел в Боровский район, то новшеством, которое я ввел, было создание на официальных сайтах администраций раздела «прокурор разъясняет». Там мы печатаем актуальную информацию, ответы на часто задаваемые вопросы и другие полезные статьи. Это своего рода обратная связь как с населением, так и показатель сотрудничества с органами местного самоуправления.

- Александр Владимирович, завершая нашу беседу, не могу не спросить: если вам через несколько лет предложат переехать и снова сменить поле деятельности, то вы покинете Боровский район?

- В нашей работе каждые пять лет и так проходит ротация кадров как антикоррупционная мера. Но Боровский район мне очень нравится. Так что хотелось бы задержаться здесь и внести свой вклад. Чтобы жители района чувствовали себя в безопасности, сделать их жизнь благополучнее.

Беседовала

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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