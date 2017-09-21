Сигнал безопасности

В совхозе Боровский два года не могут установить светофор!

В Микрорайоне «Молодежный», расположенном в деревне Кабицыно, остро стоит вопрос с организацией безопасного передвижения пешеходов через автодорогу. Обилие местных жителей и их соседство с оживленной проезжей частью, которую им приходится ежедневно пересекать по пути к остановкам, продиктовали необходимость установки светофора. Однако «резина» с его размещением тянется уже два года, но финальный проблеск, к счастью, уже виден.

КАК ПОЛАГАЕТСЯ

Ситуация с установкой сигнального регулировщика напоминает поговорку «это было бы смешно, если бы не было так грустно». Проблема в том, что о его необходимости заговорили только тогда, когда дорожная развязка при повороте на Молодежный пережила реконструкцию, то есть проезжая часть значительно расширилась, машин стало больше, а движение - в разы интенсивнее.

Вот тогда и почесали великие умы из области головы и решили, что светофору быть. Причем поступить хотели по-умному - сделать тротуар, поставить семафор, дабы весь автотранспортный поток регулировался одним-единственным «дядей Степой».

И вот тут-то начались первые неприятности. Как рассказал глава администрации Совхоза Боровский Антон МАСНЯК, чтобы все планы претворились в жизнь, нужно было устранить маленькую проблему: договориться с собственниками земельных участков, так как часть предполагаемой пешеходной зоны и места установки светофора приходилась как раз на частные земли. Их нужно было выкупить, взять на баланс, причем не поселения, а области и дальше уже переходить к проектировке и подсчету сметы.

- Более того, на участке дороги по обеим ее сторонам расположены остановки, так сказать, ничейные, то есть на балансе у нас они не стоят, - сказал Антон Александрович. - В рамках проекта также продумывался такой пункт, как узаконивание и реконструкция остановочных пунктов.

БЕЗ ПРАВА ДЕЙСТВИЯ

Сказано - сделано. Проект составили довольно быстро, но бюрократическая волокита с его согласованием заняла определенное время. А пока «дизайнерское решение» гуляло по структурам и чиновникам, в администрацию Боровского района начали сыпаться жалобы от жителей «Молодежного» на то, что дорогу переходить опасно, единственный пешеходный переход находится только у магазина «Пятерочка», светофора нет, в общем, делать что-то надо и желательно срочно.

Как следствие, все вопросы, претензии, жалобы и требования были направлены прямиком Масняку, который, кстати, и сделать-то толком ничего не может. Так как дорога Совхозу Боровский не принадлежит, а вместе с ней и проект, сроки, подрядчики и финансирование.

По большому счету, все, на что способен Антон Александрович, - лишь выехать на место, спросить у рабочих «как дела» и отчитаться на еженедельной планерке в администрации, предварительно запросив информацию в области.

НОВОГОДНЯЯ НАДЕЖДА

Впрочем, свет в конце тоннеля наконец-то стал виден.

По словам Масняка, проект на данный момент полностью согласован, сейчас осталось лишь дождаться штампа «одобрено» в смете. К слову, вся реконструкция, включающая в себя выкуп земель, ремонт дорожного полотна, установку светофора и так далее, обойдется областному бюджету в двадцать восемь миллионов рублей.

- С финансированием задержек не должно быть, так как выделение средств было запланировано уже давно, - сказал Антон Александрович. - На данный момент осталось отыграть торги и заняться установкой светофора.

Отметим, что оптимистичный настрой главы администрации не может не радовать, Антон Масняк рассчитывает, что уже к концу года работы будут завершены.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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