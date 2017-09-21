Успеть до зимы

В Балабанове подбивают «хвосты» в сфере благоустройства.

Похолодание наступило стремительно, а это значит, что вслед за понижением температуры скоро подтянутся дожди. Для рядовых горожан это влечет смену гардероба на более теплые вещи, а вот чиновникам надо быть готовыми отчитаться о завершении работ, которые в дождь и мороз выполнить уже не удастся.

В Балабанове все, что не успели выполнить за минувший весенне-летний сезон, пообещали перенести на следующий год и обязательно осуществить. Но те проекты, которые уже начаты или исполнение которых жизненно важно, получили дополнительный толчок сзади.

В ОЖИДАНИИ «ДЕТСТВА»

Как бы смешно это ни звучало, но в Балабанове продолжают ждать, когда саратовский подрядчик привезет в город обещанные еще летом малые формы для детских игровых площадок. По продленному контракту установить он их должен теперь до 30 сентября, но и в выдерживание этого срока в администрации уже слабо верят.

Как прокомментировала начальник финотдела Наталья ГУСАКОВСКАЯ, расторгнуть договор на поставку качелей и прочего оборудования город по закону не может. Подрядчик же готов оплатить неустойку, которой пригрозила администрация.

В этой ситуации чиновникам остается только ждать и приглашать к приему саратовских малых форм окружных депутатов, чтобы впоследствии те не винили исполнительную власть в плохом исполнении обязанностей.



КОНТРОЛЬ КОМФОРТА

В заключительной стадии находится и благоустройство во дворах города, участвующих в этом году в программе «Создание комфортной городской среды». Здесь, согласно данному на прошлой неделе приказу, уже завершили укладку асфальта. Дело осталось за парковочными зонами и установкой детских площадок. Все это необходимо установить не к концу сроков подписанных контрактов, а до 1 октября.

Не дожидаясь дождливой поры, управляющим компаниям рекомендовали навестить дома - участники проекта, и привести в порядок «стыковочные» территории.

ДОРОГА БЕЗОПАСНОСТИ

Среди намеченных, но так и не реализованных дел остался тротуар вдоль дома №4 на ул. Энергетиков. Окружные депутаты не один раз просили перенести его от стен дома с опасной в зимний период крышей, на пару метров в сторону автодороги. По этой дороге ежегодно проходят тысячи балабановцев, большая часть которых - учащиеся школы №1. Именно об их безопасности после несчастного случая в Ермолино беспокоятся местные парламентарии.

Хватит ли у муниципалитета сил и средств переложить уже имеющийся тротуар, предсказать трудно: все зависит от оперативности сотрудников градостроительного отдела и погодных условий.

К НОВОМУ ГОДУ

Зато работать топором и бензопилой не помешают даже дождь и мороз. А потому администрация дала поручение в течение осени провести благоустройство по адресу Боровская, 1. В торцевой части многоэтажки, со стороны ул. Лесной, вырубят кусты и старые деревья, одно из которых при сильном ветре недавно развалилось надвое.

Такая забота о данной территории возникла неспроста. К 31 декабря по этому адресу должен начать работу второй в Балабанове МФЦ на пять окон.

Анна КНЯЗЕВА

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