Цепная реакция

Жители Кривского мечтают стать частью первого наукограда.

В конце прошлого года, когда разговоры о расширении границ Обнинска из обывательских переросли в конкретные действия, жители Кривского задумались о том, что неплохо было бы тоже присоединиться к «элите». Как известно, деревня Кабицыно, вернее, ее часть, благополучно ушла во владения наукограда. В то же время инициативная группа граждан решила, что неплохо было бы последовать за «переселенцами» и из кривчан превратиться в обнинцев. Однако выгореть данной идее, возможно, не суждено.

РУКОЙ ПОДАТЬ

Первые упоминания на областном уровне о расширении обнинских границ появились еще несколько лет назад. Тогда активно муссировались темы о том, как близлежащим к наукограду деревням, которые входят в состав Боровского района, непросто приходится. Местные жители вынуждены ездить за тридевять земель за медицинской помощью, говорили региональные чиновники во главе с губернатором Калужской области Анатолием АРТАМОНОВЫМ.

- Почему люди должны ехать в Боровск за какой-то справкой или получением услуг здравоохранения, если у них тротуар до Обнинска проложен? Надо решить этот вопрос, - заявил Анатолий Дмитриевич в 2015-м.

Правда, в то время рассматривалась возможность о присоединении сразу двух населенных пунктов: Кабицыно и Кривского. На деле же только часть первого населенного пункта стала «атомным пригородом».

Ясное дело, что случившийся у некоторых кривчан когнитивный диссонанс и даже некая обида, мол, хотели в Обнинск, а на деле фига с маслом, бесследно не прошли.

Жительница Кривского Нина КРАВЧЕНКО, даром что активистка и вообще в душе уже давно обнинчанка, собрала в свое время около шестисот подписей за присоединение к наукограду, которые и представила главе региона во время его последнего визита в наши края.

Неудивительно, что Анатолий Дмитриевич повторил сказанные им два года назад слова и дал распоряжение главе администрации Алексею МАКСИМЕНКО пообщаться с гражданами и выслушать их позицию.

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ...

К слову, Алексей Витальевич собирался с духом несколько месяцев и вот недавно вышел, так сказать, в люди, чтобы пообщаться и с Ниной Кравченко, и с другими жителями.

Впрочем, состоявшаяся давеча встреча - лишь первый этап в долгой эпопее под названием «путь в Обнинск». И населению стоит быть готовым к тому, что дорога эта не вымощена желтым кирпичом, а наоборот, таит в себе массу подводных камней.

- Мы работаем на благо жителей. Поэтому все будет зависеть от их решения. Как они захотят, так и будет, - уверил Алексей Максименко.

В то же самое время глава администрации недвусмысленно дал понять, что все собранные подписи - не больше чем филькина грамота, то есть никакой юридической силы не имеют. Во всяком случае, пока.

Чтобы было понятнее, бумаги с многочисленными автографами - не более чем инициатива, если хотите, - просьба, но никак не решение, принятое на, например, референдуме.

РЕВЕРС И АВЕРС

Поэтому вторым этапом станут публичные слушания, голосования и прочие легитимные процедуры. Как сообщил Алексей Витальевич, на декабрь назначен час «Х», когда кривчане смогут прийти и проголосовать «за» или «против» присоединения к Обнинску.

- Все упирается в количество пришедших. Собрать подписи - это одно. Но тут решение будет зависеть от того, сколько человек придут, - пояснил Максименко. - Потому что разговоры на лавочках можно вести бесконечно, а часто бывает так, что когда дело доходит до решительных действий, никого нет.

Поэтому у населения остались считаные месяцы, когда им стоит принять одно из важных решений в своей жизни - оставить все, как есть, или стать частью Обнинска.

Да, кстати, как подчеркнул Максименко, людям стоит подумать и о второй стороне медали - последствиях, которые неизбежно последуют за возможным присоединением. Ведь на одной чаше весов сейчас близость к медцентрам и соцслужбам, а на другой - новые цифры в счетах, более высокие налоги и еще куча мелочей, которые на поверку могут оказаться весьма раздражающим фактором.

- Прежде чем голосовать, нужно все детально взвесить. Власти будут на стороне народа, но важно, чтобы сами люди не пожалели о принятом решении, - резюмировал Алексей Витальевич.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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