Точка кипения

Балабановцы предложили спустить Страдаловку и пожаловаться президенту!

Проблема загрязнения реки Страдаловки в Балабанове стоит настолько остро, что решить ее не первый год пытаются на уровне региона.

Однако пока самое верное слово из всего этого - «стоит», поскольку даже после обращения инициативной группы горожан к министру природных ресурсов и экологии Варваре АНТОХИНОЙ никаких результатов не последовало.

ШАГ ОТЧАЯНИЯ

Планы по переподключению канализационных стоков новостроек в Кабицыно, которые из-за отсутствия полноценной КНС сливаются в ручей, впадающий в Страдаловку, остались только на бумаге. Когда Обнинск будет готов забрать к себе «богатство», толком не может сказать никто. А потому экологическая катастрофа местного масштаба толкает взволнованных балабановцев на отчаянные предложения.

На днях Совет почетных граждан Балабанова направил в адрес главы администрации города Вячеслава ПАРФЕНОВА и председателя Городской Думы Сергея СУДАКОВА письмо, в котором предложили: если даже область не в состоянии решить эту проблему, то спустите Страдаловку вообще! Дескать, что это за Год экологии в Калужской области, если застарелую проблему, которая в буквальном смысле отравляет жизнь балабановцам, региональные власти решить не в состоянии?

КОНЦЕНТРАТ ВОНИ

Предложение почетных граждан не такое уж свежее, если в контексте разговора о загаженной канализационными стоками реке вообще уместно это слово. В период руководства городом Владиславом АЛЕКСЕЕВЫМ муниципалитет уже прибегал к таким действиям, намереваясь очистить русло реки. Насколько удачной оказалась эта затея, история умалчивает. Но прецедент был!

Однако поддержать столь решительные действия, которые без финансов на очистку являются не более чем акцией протеста, согласились не все депутаты, до которых получатели письма донесли предложение почетных граждан.

Главным опасением стало то, что если сейчас кабицынские стоки разбавляет речная вода, и вонь от этого месива ощутима только непосредственно вблизи реки, то после спуска Страдаловки по ее дну будут течь исключительно отходы жизнедеятельности соседнего сельского поселения. И вот этот концентрированный поток будет «слышен» уже далеко за пределами лесной зоны, где протекает река.

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ «ПОГОВОРИТЬ»

Пока власти города чешут голову над тем, как поступить, ее отдельные представители готовы идти дальше. Депутат Михаил КЛЮЕВ заявил, что на встрече с министром Варварой Антохиной он и другие визитеры услышали, что к 1 сентября произойдут реальные подвижки в решении экологической проблемы Балабанова. Дату приняли обе стороны, но при этом Михаил Петрович предупредил: если устный договор будет нарушен, и КНС продолжат гадить в Страдаловку, он отправится в администрацию Президента, и там будет добиваться того, что не в состоянии сделать областные чиновники.

Учитывая, что на дворе конец сентября, можно сказать, что балабановский депутат поступил весьма по-джентельменски - дал фору для хоть каких-то телодвижений. Отправиться в Москву он намерен в ближайшие дни.

Тем временем его коллега Николай ГУСЕВ предложил в очередной раз «поговорить». Однако теперь эта беседа должна носить расширенный характер, и принять участие в ней приглашают не только депутатов города, но и Районного Собрания, а также руководителей исполнительной власти района и Балабанова.

Какой результат могут принести три озвученных варианта развития событий, загадывать не будем. Отметим лишь, что пока чиновники разных уровней топчутся в этой фекальной жиже, экология отдельного города продолжает ухудшаться, поскольку на кабицынском поле многоэтажное строительство никто не остановил, и в скором времени новые жители тоже начнут справлять нужду в единственный водоем и без того отравленного промышленностью Балабанова.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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