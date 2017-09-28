Главы муниципалитетов предлагают ужесточить наказание за несвоевременную регистрацию недвижимости

19 сентября в городе Кременки Жуковского района Председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН провел Консультативный Совет глав МО Калужской области. В его работе приняли участие Первый заместитель Председателя Александр ЕФРЕМОВ, депутаты областного парламента Сергей ТОЛСТИКОВ и Михаил ДМИТРИКОВ, представители министерств и ведомств, депутаты представительных органов Жуковского района.

Речь шла о выявлении на территории области неучтенных объектов недвижимости и регистрации прав на них, а также об организации депутатского контроля над содержанием дорог.

ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

Глава администрации Жуковского района Анатолий СУЯРКО рассказал о социально-экономическом развитии района. Он особо отметил, что регистрация объектов недвижимости является серьезным источником пополнения местного бюджета. Для активизации данной работы в каждом МО созданы комиссии, которые совершают подворовые обходы с целью выявления неучтенных объектов. В итоге за 2016 год выявлено порядка 400 незарегистрированных объектов, более 80 из них уже вошли в кадастровый реестр.

Продолжая тему обсуждения, заместитель министра экономического развития области Юлия ЧЕРНЫШЕВА предложила алгоритм работы муниципалитетов по данному вопросу. Во-первых, по ее словам, необходимо создать межведомственные муниципальные комиссии с участием представителей налоговой инспекции, депутатов и администрации. Во-вторых, определить перечень объектов, в отношении которых нужно проводить проверку. В-третьих, постоянно вести мониторинг строящихся объектов. Кроме того, она предложила активнее работать с населением, разъясняя механизм регистрации прав на недвижимое имущество. Она также напомнила, что в текущем году заканчивается «дачная амнистия».

В ходе диалога с главами отмечалась необходимость совершенствования законодательства в данной сфере. По словам Юлии Чернышевой, региональное министерство готовит законодательную инициативу, касающуюся установления фиксированного срока регистрации недвижимости и ответственности за нарушение этих сроков.

В целях детальной проработки законопроекта Виктор Бабурин принял решение о создании рабочей группы с участием глав муниципалитетов, министерств и ведомств, которая обобщит все предложения. Он также затронул вопрос налогообложения реконструированных зданий, которые увеличились по площади, но не прошли процесс регистрации.

- Нам совместными усилиями необходимо побуждать людей к тому, чтобы все были законопослушны и понимали, что от своевременной регистрации и уплаты налогов зависит решение многих вопросов местного значения, - сказал он, подводя итоги обсуждения первого вопроса.

УПОР НА КАЧЕСТВО

Говоря о вопросах депутатского контроля над ремонтом и содержанием дорог, Виктор Бабурин подчеркнул, что каждый год на эти цели в областной казне выделяется более 4 миллиардов рублей.

- Деньги огромные, и они должны расходоваться эффективно, поэтому Губернатор попросил нас с вами организовать депутатский контроль, - напомнил Председатель парламента.

В Законодательном Собрании для этой цели под руководством Михаила Дмитрикова создана рабочая группа, которая координирует работу депутатов на местах. Совместными усилиями проверяется расходование средств подрядчиками на каждый километр дорог. За шесть месяцев было проведено более 200 контрольных мероприятий. Виктор Бабурин акцентировал внимание глав на том, что в этой работе должны принимать участие депутаты всех уровней и активные, неравнодушные граждане.

- Наша задача - не только устранить ямы, но и сделать так, чтобы их не было в дальнейшем. Рабочие группы на местах должны быть организующим органом. Необходимо включить туда тех, кто болеет душой за это дело, - считает он.

В этот же день главы МО осмотрели объекты благоустройства города Кременки в рамках программы «Городская среда» и возложили цветы к мемориальному комплексу и стеле «Рубеж воинской доблести».

Наталья ГРИДИНА

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