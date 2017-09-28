Кривское чудо

Омбудсменов ЦФО удивило боровское село.

Быть примером для подражания - очень ответственно, но в гораздо большей мере - приятно. Именно в таком настроении администрация села Кривское на минувшей неделе принимала гостей. Делегация из восьми омбудсменов Центрального Федерального округа приехала в боровское село, чтобы перенять опыт и применить его в своих регионах.

НА ЗАВИСТЬ

Казалось бы, чем исполнительная власть маленького сельского поселения может козырнуть перед полномочными представителями по правам человека? Оказалось, повод имеется, причем ни сиюминутный, а закрепленный годами.

Удивляли приезжих смотрителей местные чиновники совместно с региональным Минсельхозом благоустройством территорий муниципалитета. Для оценки и зависти были показаны три объекта, которые в 2015-2017 гг. удалось реализовать по грантовым проектам.

Естественно, показали детскую площадку, строительство которой благополучно пришлось на предвыборную кампанию депутатов Райсобрания. Из федерального и регионального бюджетов на неё было выделено 3,5 млн рублей, к которым бюджеты Боровского района и Кривского еще «подкинули» порядка миллиона.

Не прошли мимо сквера, совсем недавно ставшего поводом для всплеска общественных мнений. Здесь гости тоже оценили: областной миллион и 800 тыс. рублей из местных «кошельков» не потрачены впустую.

Так сказать, «добить» решили спортзалом, оборудованным в местной школе в рамках реализации проекта партии «Единая Россия».

- В нашей школе сделали хороший ремонт спортивного зала. С современными раздевалками и душевыми. Гости смотрели и говорили: ни в одном регионе в сельских школах такого нет! - гордо заявляет глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО.

ПРОСЯЩЕМУ ДАЕТСЯ

То, что местным органам власти при помощи профильного министерства удалось сделать в Кривском, весьма вдохновило и даже удивило омбудсменов. Не то, чтобы они в своих родных регионах такой красоты отродясь не видывали. Просто изумило их: как столь масштабные, а главное, затратные проекты удается притянуть на свою территорию дотационному поселению?

Оказывается, бывает и так: бюджет муниципалитета, простите, никакой, а результат работы чиновников с ним поражает. Что для этого требуется со стороны исполнительной власти: то ли подсуетиться, подав своевременно документы на получение гранта; то ли иметь личную харизму и напористость в работе с профильным министерством, нам неведомо. Сам Алексей Максименко уверяет, что все дело в оперативности.

Как бы то ни было, а полномочные представители по правам человека, повидав кривское чудо, уехали по домам воодушевлёнными. Теперь и на территории своих областей они намерены внедрять опыт отдельно взятого боровского села, которое, не имея больших денег, умудряется дерзать в федеральных и региональных конкурсах, уверенно, из года в год, получая целевые гранты.

До того, насколько успешно этот опыт приживется за пределами поселения, администрации Кривского дела нет. У неё другая задача: получить на 2018 год очередной грант в размере 3,5 млн рублей на строительство современного стадиона с футбольным полем, волейбольной площадкой, беговыми дорожками и всеми необходимым для сдачи норм ГТО. И что-то подсказывает, что мечты главы администрации в очередной раз станут реальным объектом, которого на сегодняшний день нет ни в одном, даже городском поселении Боровского района.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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