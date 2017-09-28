Дыры в ермолинском бюджете будут латать за счет денег района и области

Под конец года власти района на всех уровнях начинают планировать бюджет. На думских заседаниях регулярно рассматривают вопросы, на что бы потратить средства, вносят коррективы, изменения и прочая.

Однако сложность в реализации может возникнуть тогда, когда амбиций много, а денег нет. Так случилось и в Ермолине, где дыра в казне, конечно, не достигла космических масштабов, но сильно может изменить планы местных парламентариев.

ПОДАЙТЕ, КТО СКОЛЬКО МОЖЕТ

В 2014-м году власти городского поселения Ермолино запросили в «Сбербанке» кредит на 25 миллионов под 15% годовых. За трехлетний период погасить его, к сожалению, не удалось. На сегодняшний момент, как сообщила заместитель главы администрации, начальник отдела бухгалтерского учета и экономики Наталья КУЛИКОВА, сухой остаток составляет почти девятнадцать с половиной миллионов.

Вот эта дыра в бюджете, которая, несомненно, плавно перетечет в следующий год, и подтолкнула ермолинские власти к принятию сложного, но нужного решения - необходимости перекредитоваться. Проще говоря, оставшуюся сумму займут еще раз, но уже под 11%. Но в этом случае рассчитаться с банком необходимо будет за год.

Понятно, что почти двадцать миллионов в казну с неба просто так не упадут, и добрые дяди, готовые безвозмездно отсчитать купюры, существуют только в сказках, поэтому за помощью решено было обратиться в первую очередь в область.

Как рассказала Наталья Николаевна, они вместе с руководителем администрации Олегом ЗАПОЛЬСКИМ лично ездили в Министерство финансов Калужской области за тридцатимиллионным займом. Десятку Ермолину выделили сразу, часть из них ушла на погашение долгов местных теплосетей, часть - в имеющийся кредит. Что касается оставшихся средств, то тут, как уверила Куликова, область пока не отказала, так что шанс получить деньги есть.

- Заявление о выделении нам двадцати миллионов будет рассмотрено при пересмотре областного бюджета, - пояснила Наталья Николаевна.

Более того, помощь обещали оказать и районные власти, так что в октябре ермолинские парламентарии соберутся в очередной раз, чтобы обсудить проект бюджета на будущий год с учетом имеющихся изменений. Кстати сказать, Куликова уверила депутатов, что в официальных документах будут отражены все пожелания депутатов. То есть все то, о чем просили народные избранники, выразители гласа народа, будет учтено. А вот на что уже по итогу выделят деньги - решится ближе к концу года.

«НАМ НЕЧЕГО ПОКАЗАТЬ»

Логично было бы, приступая к планированию бюджета на следующий год, подвести итоги уходящему, так сказать, проанализировать реализованные проекты. Напомним, что в 2017-м в планах властей было уделить максимальное внимание благоустройству. Детские и спортивные площадки, освещение, тротуары и так далее, но на деле, к сожалению, похвастать особо нечем.

- Наши избиратели спросят, на что были потрачены деньги и где обещанное благоустройство, а нам нечего им показать! - посетовал депутат Денис ГРАБЕНКО. - Из-за постоянно возникающих сложностей и необходимости выделить средства на что-то более приоритетное, реализация проектов откладывалась. И что по итогу мы имеем? Из всего, что мы планировали, сделали только дорогу на улице Гагарина, поставили парочку остановочных пунктов и еще кое-что по мелочи. Вот и все.

Денис Игоревич обратил внимание и на другие муниципальные образования, где также могут быть дыры в бюджете, где точно такой же набор проблем, как и в Ермолине, но почему-то они умудряются что-то делать для народа.

- Вот я смотрю на Балабаново и Боровск. Там все делается относительно быстро и качественно, а у нас почему-то нет! И вроде бы все заинтересованы в том, чтобы работать для народа, реализовывать интересные проекты, а по факту ничего не выходит. Вот, например, спортивная площадка на стадионе «Труд». Ее мы пытаемся довести до ума уже почти три года! К счастью, финал близится, и уже в следующем году откроем, но тянулось это слишком долго, - заявил народный избранник.

Кстати сказать, определенную ставку делает Денис Игоревич на инициативное бюджетирование и надеется, что народ будет активнее принимать участие в проекте. К слову, один такой уже имеется - группа граждан представила план по благоустройству придомовой территории по улице Русиново, 238.

- Участвуя в программе по инициативному бюджетированию, запланированные деньги, скажем так, перепрофилировать уже будет нельзя. Так что нужно активнее вливаться в проект, и, думаю, что с его помощью в следующем году мы сможем кое-что сделать, - подчеркнул Денис Грабенко.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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