«Гармония» объявила сбор помощи для многодетных погорельцев

В Боровском районе 23 сентября случился пожар в доме, где жила многодетная семья Рафаила и Галины КОРОЛЕВЫХ. Родители воспитывают трех дочерей - пяти, восьми и девяти лет, а также 18-летнего сына. К счастью, огонь охватил жилище, когда никого дома не было, но в результате ЧП семья осталась без крыши над головой и имущества.

В настоящее время погорельцы проживают у знакомых, однако им срочно требуется поддержка любого вида. Центр помощи семье и детям «Гармония» объявил благотворительный марафон по сбору одежды, предметов быта, строительных материалов и денег. В самом центре по адресу ул. Советская, 6 в Боровске открыт пункт приема вещей. Там готовы принять посуду, кухонную утварь, подушки, одеяла, постельное бельё, одежду на девочек 5 лет (рост 128, обувь 27-28); 8 лет (рост 140, обувь 33-34); 9 лет (рост 146, обувь 33-34); 15 лет (рост 165, обувь 39), на старшего сына 18 лет (рост 180, обувь 43-44.

Номер телефона отца семьи 89066423387- Королёв Рафаил Геннадьевич, мамы 89621769519- Королёва Галина Геннадьевна, номер карты мамы 639002229000464287 Сбербанк. Телефон Центра «Гармония» 8 6-62-69.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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