28.09.2017

Боровские полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП



В Балабанове за минувшую неделю произошли два ДТП, в которых пострадали местные жители. В районе городской площади водитель кареты скорой помощи настолько резко затормозил, что мужчина, которого врачи в это время везли в стационар, ударился головой и получил травму. Как сообщил представитель ОМВД по Боровскому району Александр ТАРАСЕНКО, в отношении этого происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Кроме того, стражи правопорядка обратились к жителям Балабанова с просьбой помочь найти свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 21 сентября.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в этот день вблизи дома № 17 на ул. Гагарина около 19 часов 25 минут водитель, управляя автомобилем марки «MANTGL 150» зеленого цвета (госномер Е 202 НЕ 750 регион), совершил наезд на пешехода. В результате аварии пожилая женщина получила травмы, от которых скончалась в ЦРБ.

Очевидцев произошедшего просят обращаться в следственный отдел МВД России по Боровскому району или в дежурную часть.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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