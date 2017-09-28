28.09.2017

За вырубку леса в Боровском районе виновные могут получить тюремный срок



Инициированные сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями Калужской области оперативные мероприятия по факту незаконной вырубки леса в Боровском районе принесли свои плоды. Напомним, что ранее мы уже писали о произошедшем, когда буквально за несколько дней было вырублено около тысячи зеленых насаждений.

Под острые топоры лесников попали ели, березы и осины. Как оказалось, массовая вырубка шла почти месяц - с мая по июнь этого года. Причем арендатор земель ранее зарекомендовал себя с плохой стороны и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение лесного законодательства. Нынешняя ситуация выглядит гораздо печальнее. Ущерб, причиненный экологии, оценен в сумму, превышающую десять миллионов рублей, а площадь, где сейчас вместо деревьев - пустырь, размером почти в шесть гектаров.

Следственное управление возбудило уголовное дело по факту незаконной вырубки лесных насаждений. В этот раз арендатору не удастся отделаться «легким испугом» в виде штрафа, ведь санкция по статье предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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