28.09.2017

Коррупционеров внесут в спецреестр



Федеральным законом от 01.07.2017 № 132-ФЗ внесены изменения в ФЗ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Благодаря им сведения о коррупционерах, уволенных с государственной службы в связи с утратой доверия, будут включаться в специальный реестр.

Как рассказывает старший помощник прокурора Боровского района Марина ИЗОТЕНКОВА,  федеральный закон  дополнен новой статьей «Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия». В ней установлено, что сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Указанный реестр подлежит размещению в государственной информационной системе в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок включения, исключения, ведения и размещения таких сведений будет определяться Правительством РФ.

В связи с этим соответствующие изменения внесены и в ряд законодательных актов, в числе которых Федеральные законы «О прокуратуре РФ», «О службе в таможенных органах РФ»,  «О воинской обязанности и военной службе», «О государственной гражданской службе РФ», «О муниципальной службе в РФ», «О службе в органах внутренних дел РФ», а также Трудовой кодекс Российской Федерации.

Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2018 года.

Анна КНЯЗЕВА

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