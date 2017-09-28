Асеньевские власти намерены построить пять площадок вскладчину с жителями

Программа по инициативному бюджетированию подразумевает реализацию проектов по благоустройству, строительству и так далее, где финансирование обеспечивают сразу три «структуры»: бюджет городского или сельского поселения, казна Боровского района и, собственно, сами люди. Причем денежные вливания непосредственно от народа могут варьироваться от одного до тридцати процентов общей суммы. Впрочем, чем больше, тем лучше.

На последней планерке главный финансист Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА призвала руководителей администраций уже сегодня начать задумываться о проектах, которые могут и должны быть реализованы по программе инициативного бюджетирования. Анна Владимировна отметила, что в этом году все, кто так или иначе изъявил желание поучаствовать, получили деньги и смогли что-то построить или отремонтировать в своем поселении. Сейчас же у чиновников есть время до января будущего года, конечно, если они хотят что-то сделать.

К слову, в сельском поселении Асеньевское в этом году в программу попал ремонт крыши Дома Культуры в деревне Борисово. Однако, как рассказала руководитель администрации Ирина ЖИЛЬЦОВА, деньги поступили уже тогда, когда реконструкция была закончена. Ирина Николаевна решила, что называется, убить двух зайцев сразу и потратить сто тысяч, выделенных районом на установку нескольких игровых форм в той же самой деревне.

- Средства мы обязательно освоим, просто с ремонтом крыши удалось справиться своими силами, а сейчас займемся строительством небольшой детской площадки в деревне Борисово, - подчеркнула Ирина Жильцова.

Что же касается планов на следующий год, то здесь Ирина Николаевна целиком и полностью нацелена на организацию игрового пространства для детей в пяти крупных деревнях Асеньевского.

- Я думаю, что это правильное и хорошее решение, так как для детей у нас нет качественных площадок для игр. Все имеющиеся уже устарели, и ремонтировать их уже нет смысла, - заявила Жильцова.

Отметим, что одной из основных трудностей в реализации проектов в рамках инициативного бюджетирования является мотивация жителей расстаться с кровно заработанными деньгами. Но тут Ирина Николаевна не видит особой сложности. Чиновница уверена, что получит поддержку от людей, в том числе и финансовую.

- Наши люди сами заинтересованы в том, чтобы построить детские площадки, так что я считаю, что сложностей не должно возникнуть. Поэтому в следующем году мы выйдем с проектами на уровень района и будем надеяться, что деньги выделят, и к лету уже сможем создать современные игровые пространства, - резюмировала Ирина Жильцова.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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