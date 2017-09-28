Михаил Климов пообещал «снять голову» подрядчикам за плохую работу и пропущенные сроки

В Боровске на данный момент активно ведутся работы по капитальному ремонту крыш на улицах Коммунистическая и Петра Шувалова. Однако качество их, откровенно говоря, оставляет желать лучшего. Дошло даже до того, что из-за «рукастых» рабочих жители домов рискуют проснуться с мокрыми потолками.

ПРЕТЕНЗИЙ СЛИШКОМ МНОГО

Все возможные сроки, в которые подрядчик должен был уложиться, пропущены, о качестве уже сказали выше. Понятно, что такая ситуация вызвала не то что беспокойство, а даже некую панику в стенах администрации Боровска.

К слову, заказчиком является Фонд капитального ремонта Калужской области - достаточно одиозное предприятие с печальной репутацией в Боровске. Напомним, что пару месяцев назад боровчане массово из добрых плательщиков превратились в злостных должников, которым угрожали судом за неуплату. Причина - в ошибке банковского оператора, который неправильно зачислил средства. Впрочем, сейчас все хорошо, и ситуация разрешилась с положительным исходом, но осадочек-то остался...

Возвращаясь к капремонту, отметим, что генподрядчиком выступил Фонд поддержки доступного жилья Калужской области, исполнителем - «ИП Фицай».

Вот, собственно, к индивидуальному предпринимателю и группе его работников появились вопросы у главы администрации Боровска Михаила КЛИМОВА.

- Они делают у нас в Боровске две крыши - на улице Петра Шувалова и Коммунистическая. Приемки по Петра Шувалова еще не было, но уже там возникают вопросы по качеству выполнения замены кровли, - сказал Михаил Павлович. - На Коммунистической абсолютно аналогичная ситуация. Все сроки нарушены, причем задержку подрядчики объясняли различными причинами, скорее, несущественными.

Глава администрации, кстати, недвусмысленно дал понять, что приемки, возможно, вообще не будет, так как вопросов и претензий к Михаилу Ивановичу, тому самому частному предпринимателю, слишком много.

- Пока не было сильных дождей, ситуацию можно было не считать критической, но сейчас синоптики прогнозируют непогоду, и у нас возникают опасения, - подчеркнул Климов.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Опасения, к слову, достигли той фазы, что чиновниками было инициировано выездное заседание, в рамках которого они проехались по объектам и, как выразился Михаил Павлович, «дали хорошего пенделя» работникам и поставили им жесткие условия закончить работу в кратчайшие сроки.

Причем следить за скоростью и качеством Климов может прямиком из своего окошка! Если улица Петра Шувалова далековато, то Коммунистическая - рядом с боровской администрацией, и крыша дома видна как на ладони.

- Я частенько наблюдаю за ребятами и могу сказать, что после нашего выезда они ускорились, во всяком случае, на Коммунистической работы ведутся очень быстро, - отметил Михаил Павлович.

Кстати говоря, несмотря на то, что по закону боровские власти влиять на подрядчиков не могут, давать свои рекомендации Фонду капремонта им никто не запрещал, равно как и не ставить свою подпись в акте приемки объекта.

- Администрация входит в комиссию по приемке, поэтому ни в коем случае подписывать ничего не будем в случае некачественного ремонта, и будем рекомендовать Фонду капремонта также не принимать данную работу, - подчеркнул Климов. Сроки они уже все пропустили, и максимум к концу сентября - началу октября все должно быть закончено, или мы, образно выражаясь, снимем голову подрядчикам.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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