Сергей Антипенков: «Балабановская поликлиника начнет работать в две смены!»

Жители Балабанова давно мечтали о том, чтобы местное здравоохранение стало для них доступным. Как минимум, чтобы попасть на прием к врачам они могли в любое удобное для них время, чтобы количество медиков и наличие узких специалистов позволяло обращаться по всем проблемным вопросам в родном городе.

Большие надежды в этом плане возлагались на открытие новой поликлиники на гагаринском поле, которую сдали в эксплуатацию еще год назад. И вот сейчас эти пожелания начинают исполняться.

Какие перемены произойдут в организации работы поликлинической службы города с 1 октября и чего ждать в дальнейшем, рассказал Сергей АНТИПЕНКОВ, который уже полгода возглавляет данное медучреждение.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

- Сергей Викторович, какие именно нововведения в работе балабановской поликлиники станут приятной новостью для горожан?

- С целью повышения доступности медицинской помощи с 1 октября меняется график работы поликлиники путем введения второй смены. Это коснется участковой терапевтической службы, а также ряда узких специалистов. Режим работы будет с 8.00 до 18.00. Прием во вторую смену начнут вести участковые терапевты, уролог и отоларинголог. По мере необходимости перечень специалистов, работающих во второй половине дня, будет увеличиваться.

Также с октября мы увеличиваем количество приемных часов у педиатров путем добавления времени для здоровых детей. Дополнительно к четырем часам приема больных детей прибавляется еще один час, когда врачи будут принимать здоровых. То есть тех, кто уже пришел за выпиской, а также тех, кому требуются разного рода медицинские справки. Это делается для того, чтобы не происходило вторичного заражения маленьких пациентов в очереди во время ожидания.

- Насколько продуман такой шаг, учитывая, что целый день в кабинете будут принимать больных, а потом туда же придут здоровые дети?

- Чтобы избежать возможности заражения, кабинеты в обязательном порядке будут предварительно «кварцеваться». Плюс к этому, в преддверии опасного эпидпериода, мы дополнительно подключаем Дезары - аппараты для обеззараживания воздуха, которые будут стоять на этажах у педиатров и терапевтов. С точки зрения эпидрежима, никаких нарушений не будет.

- В этот дополнительный час можно будет приводить ребенка, если у него не простуда, а иное заболевание?

- Прием врачами осуществляется по электронной записи, но попасть на этот «пятый» час таким способом будет нельзя. Очередь на него сформируют сами педиатры, назначая пациентам время выписки. Добавлю, что в отношении детей до года никаких изменений не произойдет, днем «грудничков» по-прежнему останется четверг.

Позже мы планируем предоставлять услугу «Справка в один шаг». Будет составлен перечень таких документов, которые можно получать, минуя длинные очереди.

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО

- Недавно в соцсетях появилась информация о том, что местные поликлиники не могут выдавать справки детям на посещение спортивных секций, и для их получения необходимо ехать в Калугу. Это правда?

- Участковые педиатры имеют право выдавать справки детям с первой группой здоровья. Для второй и третьей групп такие разрешения выдает врачебно-физкультурный диспансер в Калуге.

- Еще одна проблема для боровских родителей - это записать своего ребенка на прием к стоматологу: врач один, а проблем с зубами - много!

- Да, у нас в поликлинике всего один такой врач, работает на полставки. Естественно, весь район охватить не может, но в случае острых ситуаций помощь оказывают врачи, ведущие прием во взрослой стоматологии.

- Можно ли надеяться, что в балабановской поликлинике скоро появится ещё один стоматолог?

- Мы работаем в этом направлении.

ЗА ДЕНЬГИ И БЕЗ

- Балабановская поликлиника была построена с учетом современных требований и с полным набором физиотерапевтических услуг. Функционируют ли все они сейчас и планируете ли вы организовать их работу так же, во второй половине дня?

- Вывести эти услуги на вторую смену мы не можем элементарно из-за трудностей с кадрами: нет медсестер, оказывающих эту помощь. Но у нас запланирована учеба врача ЛФК, а это раскрывает большие возможности для использования потенциала данного отделения. Это касается и физиотерапевтических методов воздействия, и водолечебных, которые сейчас не используются на полную мощность.

- Поскольку поликлиника государственная, а не частная, то у пациентов формируется мнение, что все услуги в ней должны быть бесплатными. На самом деле это так?

- Нет, бесплатно граждане могут получить услуги, входящие в перечень обязательного медицинского страхования. К примеру, водолечение, о котором мы с вами говорили, к таковым не относится. Оно не является отдельным методом лечения и не входит в перечень ОМС.

- Означает ли это, что платные услуги боровчанами не востребованы в силу своей дороговизны?

- Стоимость часового сеанса, к слову, в соляной пещере - 200 рублей. Вряд ли это можно считать высокой стоимостью. К тому же все рабочее время этого кабинета расписано и простоев нет.

Еще раз хочу отметить, что платными являются далеко не все процедуры, оказываемые в стенах нашей поликлиники, и никаких планов и оснований взимать плату за привычный набор физиопроцедур у нас нет.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Медицина»