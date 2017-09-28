Насколько управленцы Боровского района близки к народу?

Сейчас в Администрации Боровского района трудятся много молодых и амбициозных чиновников. «Рулевые», которым нет еще и 35 или едва исполнилось, не только активно выступают на заседаниях, но и ведут страницы в социальных сетях, где делятся с подписчиками кадрами из частной жизни.

Подобное несколько стирает границы между властью и народом, в очередной раз доказывая, что управленцы точно такие же люди со своими интересами и необычными хобби. Слушают рок, выставляют фото с отдыха, демонстрируя бронзовый загар, комментируют посты и ставят «лайки».

«РОКОВОЙ» ВЕСЕЛОВ

Глава Администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ, пожалуй, единственный из всех муниципальных управленцев уделяет мало времени постам в социальных сетях. Оно-то и немудрено. Ведь график у Ильи Борисовича настолько плотный, что удивительно, как он вообще успевает спать. К слову, Веселову всего 34 года, однако он уже многого достиг: работал в Городской управе Калуги, был помощником заместителя Губернатора Калужской области, замминистра экономики и даже удостоен медали «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

Из скудных записей в соцсетях об Илье Борисовиче удалось узнать немного. Например, он любит песни российских рок-исполнителей «Би-2» и Юлии Чичериной. Остальное - скрыто. Впрочем, чиновник особым пиететом к публичности никогда не отличался. За время своей работы он несколько раз снимался в телевизионных передачах в качестве приглашенного эксперта, а интервью давал и того реже - всего два раза: популярному глянцевому изданию «Обнинск LIFE» и порталу «Калуга24».

Тем не менее, понять, почему Веселов несколько закрыт в соцсетях, можно - Илья Борисович призывает своих коллег к живому общению и сам подает пример, постоянно разъезжая по всем городским и сельским поселениям Боровского района.

РУБАХА-ПАРЕНЬ ГЕРАСЬКИН

До своего назначения на должность заместителя главы администрации по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН работал директором одной из обнинских школ. К слову, Алексей Васильевич запомнился своим ученикам как эдакий рубаха-парень. Когда он возглавлял образовательное учреждение, домой, в Кривское, добирался на общественном транспорте вместе с учениками, не гнушаясь поболтать с ними в процессе поездки.

В интернете Алексей Васильевич следит за всеми информационными сообществами Боровского района, например, подписан в «ВКонтакте» на паблик «Боровские известия» - интернет-версию старейшей районной газеты.

Что же касается частной жизни, то тут Алексей Васильевич, по примеру своего руководителя, скорее закрыт. Фотографий на его странице немного, на заглавной - снимок с супругой, а альбом с интересным названием «Обо мне» содержит всего три картинки. Впрочем, рассматривая их, можно сделать вывод, что любит Алексей Васильевич в этой жизни две вещи: свою жену и «покатушки» на тюбинге.

РАЗНОСТОРОННИЙ КЛИМОВ

Главе Боровской администрации Михаилу КЛИМОВУ - 35 лет. И это даже не 10-я часть возраста древнего города, которым он руководит. Никто не будет спорить с тем, что Боровску необходим молодой взгляд, энергия и свежие силы, а их у Михаила Павловича в избытке.

У Климова есть официальная страница в «Facebook», которая выглядит серьезно и весомо, здесь он публикует и репостит материалы районных СМИ о жизни и событиях Боровска, делится новостями о своей работе в качестве главы администрации, а вот в «ВКонтакте» все совершенно по-другому...

Тут, в «Вконтакте», перед нами предстает Климов без галстука, который активно интересуется психологией и эзотерикой. Такие разносторонние интересы и умение разделять официальные профили и личные характеризуют его только с хорошей стороны.

МЕДИЙНЫЙ МАКСИМЕНКО

Самым активным «интернет-жителем» из всей когорты молодых управленцев является глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО. Алексей Витальевич зарегистрирован везде, где это только возможно, даже нашелся его профиль в «Twitter»и «Живом Журнале».

Кстати сказать, со своими виртуальными друзьями и подписчиками Максименко охотнее всех делится историями из жизни и путешествий. Довольно часто у него появляются путевые заметки, где он сравнивает, например, дагестанский и сочинский сервисы, публикует какие-то интересные виды или идеи, подсмотренные в других городах. И регулярно вздыхает, что хотелось бы такое и в Кривском сделать.

К слову, последняя запись в «Живом Журнале» под заголовком «Новая» жизнь политика», была сделана в 2013-м году. В ней он рассказывает, как чуть не утонул в реке, и именно тогда, как утверждает Алексей Витальевич, понял смысл жизни.

«Потрясение навсегда изменило меня. Дало понять истинный смысл жизни. ЖИЗНЬ надо любить и бороться за нее. Она этого достойна», - философски отметил Алексей Витальевич в своем «ЖЖ».

«ГЛЯНЦЕВЫЙ» ФИЛИППОВ Глядя на заместителя главы администрации Боровского района по вопросам экономического развития Станислава ФИЛИППОВА тяжело поверить, что перед нами управленец, а не сошедшая с обложек глянцевых журналов фотомодель. Думается, если бы в администрации проводился конкурс на самого стильного чиновника, Станислав Николаевич с легкостью взял бы первое место. За последний год у него в социальной сети «ВКонтакте» новых записей не появилось. Однако, рассматривая кадры из прошлого, можно отметить, что и прежняя должность - в администрации Обнинска и нынешняя, не стали причиной перевести свои фотоальбомы в разряд приватных. Так, любой любопытствующий может узнать, как круто отдохнул Филиппов в Паттайе четыре года назад и заценить отличную физическую форму и бронзовый загар чиновника. Вообще, судя по всему, Станислав Николаевич испытывает некую слабость к путешествиям: в других его альбомах снимки из Франции, Китая, Греции и Индии, но ни одного из Боровского района.

СЕРЬЕЗНЫЙ ПАРФЕНОВ А вот глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ не в пример своим коллегам-ровесникам, старается сохранить чиновничий серьезный дух и в социальных сетях. Найти на его странице подписки на паблики 18+ или снимки из частной жизни - не представляется возможным, максимум - юмористические видеозаписи. Возможно, с одной стороны это и хорошо - так Вячеслав Викторович сохраняет имидж, но с другой - это показатель некой закрытости. Площадкой для размещения постов о деятельности балабановской администрации Вячеслав Викторович выбрал социальную сеть Facebook. К слову, даже фото профиля - черно-белый снимок, где Парфенов изображен за работой, намекает на то, что чиновник он серьезный.

СКРОМНЫЙ МАСНЯК

Глава администрации Совхоза «Боровский» Антон МАСНЯК из всех вышеперечисленных отличается, пожалуй, самыми скромными профилями в социальных сетях. Он ведет страницу в Facebook и «ВКонтакте», но утверждать, что это именно Антон Александрович - сложно, так как ни одной фотографии, хоть как-нибудь идентифицирующей личность, нет. Намеком служат лишь репосты из районных пабликов с новостями.

Это может немного насторожить жителей, вряд ли кто-то захочет обратиться к чиновнику в интернете, даже доподлинно не зная, что это именно тот человек, кто нужен. Впрочем, сам Масняк неоднократно заявлял о том, что общаться с народом ему предпочтительнее вживую.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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