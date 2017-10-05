Арифметика «висяков»

Прокурор Боровского района потребовал от полиции вернуться к нераскрытым делам!



В сводках преступлений, которые сотрудники ОМВД по Боровскому району озвучивают на еженедельных планерках в администрациях, еженедельно звучат одни и те же преступления: грабежи, фальшивомонетничество, нарушение миграционного законодательства и ДТП. От всего этого складывается картина, что живут боровчане в относительно вакуумных условиях, где нет места откровенному насилию и братоубийству.

Однако на самом деле Боровский район ничем таким не отличается, разве что скрытностью докладчиков, которые не то не хотят пугать чуткое население, не то не желают портить себе имидж.

Тем не менее, «висяков» у нашей полиции предостаточно, причем тяжелых, и прокуратура пообещала усилить контроль над их раскрываемостью.

ПОЧТИ ХОРОШО

Прокуратура Боровского района, которой руководит Александр ЕГОРОВ, основными задачами ставит осуществление надзора за деятельностью правоохранительных органов и недопущение «расцвета» преступности в муниципалитете. Именно поэтому, как рассказал Александр Владимирович, в его кабинете регулярно проводятся координационные, оперативные и прочие совещания. Также созданы различные рабочие группы, участники которых постоянно отчитываются о проведенных проверках и мероприятиях.

Одно из последних совещаний, на котором собрались представители правоохранительных органов, службы судебных приставов, спасатели, касалось раскрываемости тяжких преступлений.

К слову, картина в 2017-м году выглядит менее радужной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2016-м отметка раскрытых дел об убийствах и тяжких телесных повреждениях составила сто процентов, то в этом - 66,7% и 80% соответственно. Неизменным остался результат по изнасилованиям - здесь все виновные получили по заслугам.

Но если копнуть чуть глубже, то выяснится, что на запылившихся полках есть масса так называемых «висяков» - то есть нераскрытых дел, которые классифицируются как тяжкие и особо тяжкие преступления.

АКТИВНЕЕ, ТОВАРИЩИ!

Уже несколько лет своего раскрытия ждут 28 убийств, три изнасилования и двенадцать эпизодов с тяжкими телесными повреждениями. Виновных или причастных установить сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось, и Александр Егоров считает, что причина этого - недостаточные оперативные позиции. Проще говоря - нераскрытым делам уделяется мало внимания.

- Проведенные прокуратурой проверки показали отсутствие должных оперативных позиций и соответствующих аналитических мероприятий, что привело к ослаблению указанной работы ОМВД России по Боровскому району, - подчеркнул Александр Владимирович. - В связи с этим работа правоохранительных органов в рассматриваемой сфере должна приобрести активный наступательный характер, основанный на своевременном сборе и реализации оперативной информации.

НА КОНТРОЛЬ!

Но, как в итоге выяснилось, в Боровском районе все-таки убивают, насилуют и избивают до состояния комы. Просто если вдуматься, что сейчас на свободе разгуливают почти тридцать убийц и трое насильников - ощущение безопасности как-то улетучивается.

Впрочем, прокурор Александр Егоров заверил, что его ведомство будет осуществлять постоянный надзор за деятельностью ОМВД Боровского района по профилактике, раскрытию и расследованию особо тяжких преступлений прошлых лет и раз в полгода проводить тщательный и глубокий анализ работы органов. И в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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